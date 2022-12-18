لوغال - قصة أصغر مستوطنة في أوروبا وامتلاكها نادٍ لكرة قدم من الدرجة الأولى

يبلغ عدد سكان لوغال 282 نسمة فقط

يتنافس فريقهم هذا الموسم في الدوري الممتاز NIFL

"لم نكن لنصل إلى ما نحن فيه لولا عمل الكثير من الناس"

عندما يتعلق الأمر بقصص نجاح ديفيد ضد جالوت في كرة القدم، يمكن لنادي لوغال، الواقع في مقاطعة أرماغ في أيرلندا الشمالية، أن يتباهى بقصته الخاصة في الفوز رغم الصعاب. يبلغ عدد سكان لوغال 282 نسمة فقط، أي أقل بـ 38 نسمة من ستريمنيس (320 نسمة) - موطن نادي إي بي/ستريمور الذي يلعب في الدوري الممتاز لجزر فارو - مما يمنحهم وسامًا فريدًا لكونهم أصغر مستوطنة في أوروبا بها نادٍ لكرة القدم من الدرجة الأولى.

قد لا تخلو الرحلة التي تنتظرهم هذا الموسم من اللحظات الصعبة، لكن الانطباعات المبكرة ستكون أنهم في حالة من تقلب - لقد قدموا الدعم لأنفسهم بالإثارة من خلال الفوز على فريق لارن الذي لم يهزم سابقًا في الدقيقة 90، وفازوا بهدف بنجي ماجي. إنها نتيجة تم وصفها في لوغال بأنها واحدة من أفضل النتائج في تاريخ النادي.

إنجازاتهم لم تمر مرور الكرام. سلّطة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الضوء على جوهر النادي في برنامج التركيز على كرة القدم، بينما سافر المخرج الألماني المحترم ماكس نيدلينجر أيضًا لعرض قصتهم. كما أن مقالة نيدلينغرعن لوغال والتي تم بثها على قناة ZDF Sport أكسبت النادي الصغير عددًا قليلاً من المعجبين الجدد في ألمانيا. وقال جون نيكلسون، رئيس لوغال: "إننا نحقق أقصى استفادة من ذلك وسنرى إلى متى سيستمر. لقد حظينا باهتمام من البرازيل وإيطاليا وألمانيا، وبالطبع قمنا بدعوة هيئة الإذاعة البريطانية للتصوير."

“نحن مجرد لوغال، ولكن لدينا تاريخ هائل. أنا سعيد جدًا للنادي ولجميع الأشخاص الذين يعملون فيه بجد للوصول إلى ما هو عليه الآن. نحن فخورون بكوننا جزءًا كبيرًا من المجتمع هنا، ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فحسب، بل أيضًا على ليالي المباريات والأحداث التي نديرها. لن نكون حيث نحن بدون عمل الكثير من الناس." وأضاف "كنا نطرق باب الدوري الممتاز، ثم في الموسم الماضي حققنا الصعود كانت هناك حشود كبيرة وتفاعل كبير هذا الموسم ونحن نستمتع به.." وأردف قائلاً "لا أعرف ما إذا كنا مصدر إلهام للأندية الأخرى أم لا، لكنني أعلم أن الكثير من الأشخاص بذلوا جهدًا هائلاً لإيصالنا إلى ما نحن عليه الآن. هناك مستوى آخر من البيروقراطية الآن يمثل تحديًا بالنسبة لنا، لكن الكثير من الأشخاص الذين ينتمون إلى نجاحات هذا النادي يستحقون الاحتفاء بدورهم في وصولنا إلى هنا."

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"الهدف على المدى الطويل هو أوروبا! هذا الموسم نريد أن نحافظ على هذا الإنجاز للبقاء في الدرجة الأولى، لقد وصلنا إلى هنا ونريد البقاء هنا وأن نكون من الفرق التي تستمر في اللعب على هذا المستوى، وبعدها يمكننا البناء من هناك." "أعتقد أن الجميع يستمتعون بكرة القدم ويستمتع المجتمع بوجود فريق يتنافس ضد الأفضل في البلاد، كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الراهن، ونريد أن نتأكد من استمرار ذلك، لكن الأمر ليس سهلاً، ولهذا السبب أنا سعيد جدًا لأن النادي يحظى ببعض الاهتمام لأنه يسلط الضوء على العمل الشاق الذي قام به الجميع، ومعظمهم يعملون بشكل تطوعي."

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