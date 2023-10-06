"واصل القتال يا إيان" - Football Unites the World في كيل

Football Unites the World في كيل

كانت مباراة دوري الدرجة الثانية في ألمانيا مشهدًا يُثلج الصدر لنداء تبرع

عاد فابيان ريس لاعب هيرتا برلين إلى ناديه القديم لدعم إيان البالغ من العمر 16 عاماً

لقد كانت لحظة قصيرة "فقط" بعد إطلاق صافرة النهاية على هامش مباراة في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا. ولكن خلالها كان هناك الكثير من المشاعر. انطلقت صافرة الحكم لتُعلن نهاية مباراة دوري الدرجة الثانية الألماني بين هولشتاين كيل وهيرتا برلين عندما تم تسليم لاعب هيرتا فابيان ريس دلواً بلاستيكياً أسود. حمل لاعب كيل السابق الدلو عبر الملعب إلى المدرج الغربي في ملعبه القديم مرتدياً قميصاً أزرق اللون مكتوب عليه "قاتل يا إيان".

وهناك، قام اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بتسليم الدلو الذي قام فيه المشجعون الزائرون بجمع التبرعات لصالح مشجع كيل إيان البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية. وفي نداء لجمع التبرعات قبل المباراة، ذكرت صحيفة Sektion Fördestadt أن والدة الصبي لن تكون قادرة بعد الآن على تنفيذ معظم التزامات عملها الحالية بسبب مواعيد علاج ابنها القادمة في المستشفى. كل يورو تم جمعه سيدعم الأسرة. أعلن مشجعو كيل أنهم سيجمعون التبرعات قبل المباراة، كما أشار نادي هيرتا برلين أيضاً إلى حملة التبرعات خلال المعلومات التي قدّمها للمشجعّين الذين سافروا لحضور المباراة.

لقد كانت تلك لفتة لطيفة وتم جمع مبلغ لائق. لا أستطيع إلا أن أخلع قبعتي احتراماً. أصبحت كرة القدم أمراً ثانوياً. قد تفصلنا ألوان (القمصان)، ولكن نتحد في الجوهر - وهذا الشيء مناسب تماماً. فابيان ريس