حارسا المرمى كوكوتشكاس يحققان إنجازًا نادرًا

واجه حارسا المرمى الأب والابن دينيس وميشال كوكوتشكاس بعضهما البعض في كأس سلوفاكيا

قرر الأب دينيس إنهاء مسيرته بعد المباراة

ميشال كوكوتشكاس : "قد تكون كرة القدم قاسية وغير عادلة في بعض الأحيان. ولكن هناك أظهر أفضل وجه له "

إن تاريخ كرة القدم مليء بالملاحم العائلية وحكايات العلاقات والجينات الأسطورية. في سلوفاكيا، كانت القصة هي ثلاثة أجيال من عائلة فايس، كل منهم يدعى فلاديمير وكل منهم يرتدي ألوان المنتخب الوطني. حتى أن الجد رأى الأب والابن يشاركان في نهائيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010 FIFA، أحدهما كمدرب والآخر كلاعب. من الآن فصاعدًا، سنكون قادرين أيضًا على سرد قصة عائلة كوكوتشكاس. قد لا تكون شهرة الأب والابن كوكوتشكاس كبيرة مثل كوكوتشكاس الثلاثي فايس، لكن قصتهم ليست أقل جمالا. من هو الأب الذي لم يكن يحلم بمواجهة ابنه ذات يوم في مباراة رسمية، والعكس؟ هذا ما حدث في 27 سبتمبر 2023 لدينيس وابنه ميشال، حارسي مرمى أترينسين وكاستكوفتشي على التوالي، خلال الجولة الثالثة من كأس سلوفاكيا.

يوضح ميشال كوكوتشكاس قائلاً: "فكرة أننا يمكن أن نواجه بعضنا البعض في مباراة كانت في أذهاننا. لقد ناقشنا هذا الاحتمال معًا بالفعل، كانت هذه المباراة مميزة جدًا لكلينا، ومن الواضح أن هذا سيبقى محفورا في ذاكرتنا." سيكون لدى دينيس كوكوتشكاس المزيد من الأسباب ليتذكر أن هذه المباراة التي كانت الأخيرة له. بعد 25 عامًا من الحياة المهنية التي قضاها حصريًا في سلوفاكيا، في دوري الدرجة الثالثة، اختار حارس المرمى تعليق قفازاته في نهاية هذه المباراة التي فاز فيها نادي ابنه أخيرًا بنتيجة 2-1، وهو أيضًا المتصدر الحالي لفورتونا ليجا، بطولة النخبة. عندما تم استبداله في الشوط الأول، تلقى الكابتن أوكاستكوفتشي تصفيقًا مستحقًا واحتضانًا خاصًا من خصم فريد من نوعه: ابنه ميشال. يقول: "في تلك اللحظة، أخبرني والدي أنه يتعين علي مواصلة العمل الجاد، وأنه كان سعيدًا لأننا تمكنا من مواجهة بعضنا البعض في مباراة رسمية".

قال الأب لوسائل الإعلام المحلية: "لم أستطع أن أتخيل نهاية أجمل. لقد كانت أجمل لحظة في مسيرتي. لقد شعرت بقشعريرة. وانهمرت الدموع في عيني. وواجهت صعوبة في عدم البكاء". من الآن فصاعدا، سيتمكن ميشال من الاعتماد على دعم والده بنسبة 100%. الدعم الذي لم يتوقف دينيس أبدًا عن تقديمه لابنه، اللاعب الدولي تحت 21 عامًا. هو وأفراد آخرون من عائلتي يحضرون جميع مبارياتي تقريبًا. إنهم يشجعونني كثيرًا"، هذا ما صرح به ميشال، التي بدأ كرة القدم كلاعب ميداني. "أنا مدين بالكثير لوالدي الذي كان مدربي لبعض الوقت، ولكن قبل كل شيء كان قدوة لي. لقد علمني أساسيات مهنتي."