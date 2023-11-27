الملعب يهتف بصوت واحد لمباراة هايتي واسكتلندا وفقًا لبروتوكول جديد قبل المباراة

استفاد منتخب هايتي واسكتلندا من رؤية جديدة جريئة لحفلات ما قبل المباراة في كأس العالم FIFA 2026™

الهدف، الذي تحقق بنجاح، هو تعزيز التواصل بين اللاعبين والجماهير

تم تطبيق هذه الرؤية بالكامل في ملعب بوسطن في فوكسبورو قبل أن يحقق فريق ستيف كلارك الفوز بنتيجة 1-0

جسّد البروتوكول الجديد لحفلات ما قبل المباراة في كأس العالم FIFA 2026™ الطابع الشامل لبطولة هذا العام. يتيح مفهوم الحفل "الشامل" للجماهير الشعور بأنهم جزء من الحدث، حيث تم توجيه لافتات أعلام الدول وعناصر الملعب لخلق تجربة فريدة وغامرة. من بين الابتكارات، يقف اللاعبون الأساسيون والبدلاء معًا في حفل ما قبل المباراة، متجمعين في دائرة المنتصف حول لافتة تحمل رسالة "Football Unites the World" بينما تُعزف الأناشيد الوطنية. ثم يُتاح المجال لعشرات الآلاف من المشجعين في المدرجات. في فوكسبورو، ماساتشوستس، وقبل فوز اسكتلندا على هايتي بنتيجة 1-0، شارك أكثر من 60 ألف شخص في هذه اللحظة النادرة من التآلف.

لما يهتف الملعب بصوت واحد Previous 01 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 02 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 03 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 04 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 05 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 06 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 07 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 Next

كان جمهور المنتخب الاسكتلندي، المعروف باسم "جيش الترتان"، يهتف بحماسٍ شديدٍ مع عزف النشيد الوطني "زهرة اسكتلندا". بعد ثمانية وعشرين عامًا من آخر مشاركة لمنتخبهم الوطني في كأس العالم FIFA™، كان الحماس طاغيًا في جميع أنحاء ملعب بوسطن. وكان من بين الحضور أسطورة الروك رود ستيوارت. وقال رود ستيوارت: "لطالما أثارت أغنية "زهرة اسكتلندا" مشاعري بشدة. للأسف، لم أتمكن من غنائها بسبب إصابتي بالتهاب الحنجرة. حتى أنني اضطررت لإلغاء حفل موسيقي بالأمس لهذا السبب. لكن لم يكن ليمنعني أحدٌ من حضور هذه المباراة، وبالتأكيد ليس أبنائي الذين كانوا معي. الأجواء رائعة بكل معنى الكلمة. لقد ساهم كلٌ من FIFA والولايات المتحدة والمكسيك وكندا في جعل هذه النسخة من كأس العالم مميزة للغاية. إنه عرضٌ لا مثيل له."

تمامًا مثل ستيوارت، سافر ديفيد، مشجع منتخب اسكتلندا البالغ من العمر 43 عامًا، إلى بوسطن برفقة ابنه موراي. قال: "إنها أول تجربة لي مع كأس العالم؛ كنت في الخامسة عشرة من عمري فقط عندما شاركت اسكتلندا آخر مرة في كأس العالم". وأوضح قراره الذي اتخذه قبل أسبوعين فقط من انطلاق البطولة: "لم أكن أريد أن أفوت هذه اللحظة". وأضاف: "لقد سمعت النشيد الوطني الاسكتلندي كثيرًا في حياتي، لكن تلك المرة كانت مميزة حقًا. مع غروب الشمس، والإضاءة، وكل هؤلاء المشجعين يغنون بصوت واحد... كان الأمر ساحرًا بكل بساطة". "أعتقد أن البروتوكول الجديد يعزز هذا الشعور بالترابط. إن إشراك اللاعبين الاحتياطيين في هذا الاحتفال أمر منطقي للغاية بالنسبة لي: فالجميع جزء من هذه المناسبة، وهذا لا ينطبق على اللاعبين فحسب، بل على المشجعين أيضًا. هذا هو سحر كأس العالم: جمع الناس معًا، بغض النظر عن هويتهم أو مكان قدومهم".

في سن الثانية عشرة، عاش موراي لحظاتٍ مميزة كمشجع. في أكتوبر الماضي، أتيحت له فرصة الانضمام إلى سكوت مكتوميناي على أرض ملعب هامبدن بارك خلال مباراة ضمن تصفيات كأس العالم FIFA 2026™ ضد بيلاروسيا. لكن إذا دلّت ابتسامته على شيء، فهو أنه أكثر سعادةً لوجوده في بوسطن: "إنه لأمرٌ مذهلٌ حقًا أن أكون هنا"، هكذا شرح. "كيف شعرتُ خلال المباراة؟ كنتُ فخورًا وسعيدًا. كما يقول أبي، نشعر وكأننا جزءٌ من التاريخ. وكان أداء أغنية "زهرة اسكتلندا" جميلًا جدًا وقويًا للغاية."

شاركت جون، من بيزلي، تجربتها أيضًا. ففي سن الثمانين، أهداها أبناؤها هذه الرحلة التي لا تُنسى. اعترفت قائلة: "لقد سحرتني بطولة كأس العالم هذه تمامًا. أنا أحب كرة القدم، لكنني أحب منتخب اسكتلندا أكثر. والتواجد هنا لحضور عودتهم إلى كأس العالم لهو شرف عظيم. بالطبع، غنيت النشيد الوطني الاسكتلندي، الذي بدا مناسبًا جدًا لهذه المناسبة. أعتقد أن مراسم ما قبل المباراة كانت ناجحة بكل المقاييس. نميل إلى القول: "كان الوضع أفضل في السابق"، لكن الأمر لم يكن كذلك في هذه الحالة!". وأضافت ابنتها لين، التي أعربت هي الأخرى عن سعادتها برحلتها إلى بوسطن: "أحيانًا يكون التغيير للأفضل. أعتقد أنه من العدل أن يشارك اللاعبون الاحتياطيون الآن في المراسم. فالفريق ليس مجرد التشكيلة الأساسية". "نحن نقضي وقتاً رائعاً هنا. كان الجوّ لا يُصدق يوم السبت، وهذا يعود الفضل فيه إلى جماهير هايتي بقدر ما يعود إلى جماهير اسكتلندا، لأنهم كانوا مذهلين. بالنسبة لي، هناك عالمان فقط يملكان القدرة على جمع الناس معاً: كرة القدم والموسيقى."

لم يكن ستيوارت ولا سيمون، البالغ من العمر 25 عامًا والمشجع المتحمس لمنتخب اسكتلندا وعازف المزمار الاسكتلندي، ليخالفا هذا الرأي. وقد سافر الشاب، بطبيعة الحال، إلى بوسطن مصطحبًا آلته الموسيقية الموثوقة: "إنها آلة صعبة الإتقان، لكن عزف لحن زهرة اسكتلندا ليس صعبًا"، كما أوضح. "أفضّل عزفه على غنائه، إلا في مباريات كأس العالم".