FIFA واللجنة المحلية المنظمة ومنظمة الصحة العالمية يتعاونون في سيشيل في إطار حملة ”Be Active“

أكدت العيادات على أن الشباب بحاجة إلى أن يكونوا نشيطين لمدة 60 دقيقة كل يوم من أجل الصحة والرفاهية على المدى الطويل. تم إطلاق حملة ” Be Active “ في كأس العالم FIFA قطر 2022™، ومنذ ذلك الحين تم تقديمها في كل بطولة من بطولات FIFA، حيث وصلت إلى مليارات المشاهدين على شاشات التلفاز وفي الملاعب.

وبالإضافة إلى عيادة ” Be Active “، تم توعية الجماهير في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بأهمية ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة يومياً من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الملصقات، وكاميرا ”كن نشيطاً“، والرسائل على جانب الملعب على مصابيح LED، وحتى السلحفاة ”تيكاي“ التي شجعت الجماهير على ممارسة النشاط البدني.

كما حضر وشارك في الفعالية الدكتور ريكس جاداما مبازانجي، ممثل منظمة الصحة العالمية في سيشل، وخايمي يارزا غونزاليس، مدير بطولات FIFA، وتشارلز نيامبي، الرئيس والمدير الإداري للأولمبياد الخاص الأفريقي، وأسطورة FIFA ديان ستانكوفيتش. وبعد انتهاء الفعالية، انضم الجميع للمشاركة في فعالية رقص "Be Active " الشهيرة. ويعتبر FIFA ومنظمة الصحة العالمية شريكان على المدى الطويل، ويعملان معًا لتقديم حملة "Be Active" في فعالياتFIFA حول العالم. "Be Active" هي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية من خلال الجاذبية العالمية لكرة القدم - التي تشجع الأطفال والمراهقين على ممارسة 60 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية يوميًا - وهي مدة تقول منظمة الصحة العالمية إن 80% من الأطفال حول العالم لا يحصلون عليها حاليًا. وفي معرض تعليقه على أهمية استخدام كرة القدم لرفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، قال الدكتور مبازانجي: "إن البطولة التي نقيمها في سيشل، والتي تُعد الأولى من نوعها في أفريقيا، ليست مجرد بطولة للرياضيين النخبة للتنافس عليها، بل هي فرصة للأمة بأكملها لاستخدامها كفرصة للنشاط، والبناء على ما كنا نفعله وما تقوده الحكومة.