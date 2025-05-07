FIFA واللجنة المحلية المنظمة ومنظمة الصحة العالمية يتعاونون في سيشيل في إطار حملة ”Be Active“

FIFA واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025™ في سيشيل ومنظمة الصحة العالمية يتحدون لرفع مستوى الوعي بأهمية النشاط البدني

قدمت العيادة جلسات تدريبية بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الذي يسعى إلى توفير فرص ممارسة الرياضة على مدار العام للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية

أقيمت الأنشطة على أرض ملعب بارادايس أرينا في ماهي، سيشيل، حيث تقام النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA

اتحد FIFA واللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025 FIFA™ مع منظمة الصحة العالمية والأولمبياد الخاص لتقديم سلسلة من عيادات كرة القدم الشاطئية المليئة بالمرح على نفس الرمال التي يتنافس عليها أفضل لاعبي العالم حالياً على تاج أبطال العالم - كل ذلك بهدف تشجيع أسلوب حياة نشط وتعزيز الاندماج في الرياضة.

وجمعت العيادة 20 لاعباً تتراوح أعمارهم بين 16 و48 عاماً للمشاركة في جلسات تدريبية متخصصة في كرة القدم الشاطئية - وكلها مصممة لجعل المشاركين نشيطين وصقل مهاراتهم وإعطاء نظرة ثاقبة لما يتطلبه اللعب على الرمال ونشر رسائل الإيجابية والشمولية.

أكدت العيادات على أن الشباب بحاجة إلى أن يكونوا نشيطين لمدة 60 دقيقة كل يوم من أجل الصحة والرفاهية على المدى الطويل. تم إطلاق حملة ”Be Active“ في كأس العالم FIFA قطر 2022™، ومنذ ذلك الحين تم تقديمها في كل بطولة من بطولات FIFA، حيث وصلت إلى مليارات المشاهدين على شاشات التلفاز وفي الملاعب.

وبالإضافة إلى عيادة ”Be Active“، تم توعية الجماهير في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بأهمية ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة يومياً من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الملصقات، وكاميرا ”كن نشيطاً“، والرسائل على جانب الملعب على مصابيح LED، وحتى السلحفاة ”تيكاي“ التي شجعت الجماهير على ممارسة النشاط البدني.

ركزت العيادة - التي أقيمت في ملعب بارادايس أرينا أثناء توقف البطولة بين نهاية دور المجموعات وبداية دور الثمانية - على أربع محطات تدريبية منفصلة؛ التمرير والتحكم بالكرة، والتسديد، وحراسة المرمى، والحركة - قبل أن تختتم بمباراة ودية صغيرة.

من بين الشخصيات البارزة التي حضرت، كانت ماري سيلين زيالور، وزيرة الرياضة في سيشل، التي قالت: "نحن ممتنون للغاية لأن لدينا هذه الفرصة لنتمكن من زيادة الوعي. لقد بدأنا حملة السمنة قبل عامين بمساعدة منظمة الصحة العالمية وبقيادة الرئيس نفسه لأننا رأينا الأرقام والإحصاءات، ولا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية هي القاتل الأول في هذا البلد. "إن استخدام حدث FIFA مثل كأس العالم يمنحنا فرصة عظيمة لمواصلة نشر الرسالة، وحث الناس على النشاط." "يمكن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، هذه الأنواع من الأمراض غير المعدية التي تصنفها منظمة الصحة العالمية، من خلال ممارسة النشاط واتباع نمط حياة أكثر صحة. لذلك، نركز على الوقاية وليس على العلاج. هذه هي الفرصة التي يجلبها. إنها تساعدنا على نشر هذه الرسالة."

البطولة التي نقيمها في سيشل، والتي تُعد الأولى من نوعها في أفريقيا، ليست مجرد بطولة للرياضيين النخبة للتنافس، بل هي فرصة للأمة بأكملها لاستخدامها لتكون نشطة. الدكتور ريكس جاداما مبازانجي ممثل منظمة الصحة العالمية في سيشل

كما حضر وشارك في الفعالية الدكتور ريكس جاداما مبازانجي، ممثل منظمة الصحة العالمية في سيشل، وخايمي يارزا غونزاليس، مدير بطولات FIFA، وتشارلز نيامبي، الرئيس والمدير الإداري للأولمبياد الخاص الأفريقي، وأسطورة FIFA ديان ستانكوفيتش. وبعد انتهاء الفعالية، انضم الجميع للمشاركة في فعالية رقص "Be Active " الشهيرة. ويعتبر FIFA ومنظمة الصحة العالمية شريكان على المدى الطويل، ويعملان معًا لتقديم حملة "Be Active" في فعالياتFIFA حول العالم. "Be Active" هي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية من خلال الجاذبية العالمية لكرة القدم - التي تشجع الأطفال والمراهقين على ممارسة 60 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية يوميًا - وهي مدة تقول منظمة الصحة العالمية إن 80% من الأطفال حول العالم لا يحصلون عليها حاليًا. وفي معرض تعليقه على أهمية استخدام كرة القدم لرفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، قال الدكتور مبازانجي: "إن البطولة التي نقيمها في سيشل، والتي تُعد الأولى من نوعها في أفريقيا، ليست مجرد بطولة للرياضيين النخبة للتنافس عليها، بل هي فرصة للأمة بأكملها لاستخدامها كفرصة للنشاط، والبناء على ما كنا نفعله وما تقوده الحكومة.

FIFA واللجنة المحلية ومنظمة الصحة العالمية يتعاونون في سيشل لجلب حملة "Be Active " إلى الأولمبياد الخاص Previous 01 / 13 Marie-Celine Zialor, Minister of Sports of Seychelles, attends the FIFA x WHO Be Active Clinics 02 / 13 A general view during the FIFA x WHO Be Active Clinics on May 07, at Paradise Arena 2025 in Mahe, Seychelles 03 / 13 Tikay, Mascot of FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025, attends the during FIFA x WHO Be Active Clinics 04 / 13 Marie-Celine Zialor, Minister of Sports of Seychelles, attends the FIFA x WHO Be Active Clinics 05 / 13 Tikay, Mascot of FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025, attends the during FIFA x WHO Be Active Clinics 06 / 13 Charles Nyambe, President & Managing Director of Special Olympics, Africa Region, Dejan Stankovic, FIFA Legend, attend the FIFA x WHO Be Active Clinic 07 / 13 Tikay, Mascot of FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025, attends the during FIFA x WHO Be Active Clinics 08 / 13 Marie-Celine Zialor, Minister of Sports of Seychelles attends the FIFA x WHO Be Active Clinics 09 / 13 aime Yarza, FIFA Representative and Director of Tournament, attends the FIFA x WHO Be Active Clinics 10 / 13 Jaime Yarza, FIFA Representative and Director of Tournament, attends the FIFA x WHO Be Active Clinics 11 / 13 Charles Nyambe, President & Managing Director of Special Olympics, Africa Region attends the FIFA x WHO Be Active Clinics 12 / 13 Angelo Schirinzi, FIFA Technical Study Group, attends the FIFA x WHO Be Active Clinics 13 / 13 Jaime Yarza, FIFA Representative and Director of Tournament, attends the FIFA x WHO Be Active Clinics Next

“إنه إرثٌ سيستمر تعزيزه لضمان أن يصبح هذا الحدث حركةً رياضيةً. نعلم أن سيشل ستستضيف أيضًا بعض الألعاب الرياضية للمحيط الهندي، لذا يُعد هذا العام عامًا حيويًا للغاية من حيث ما أشعلته حملة كرة القدم الشاطئية هذه." إن مشاركة الأولمبياد الخاص - وهي حركة عالمية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية فرصًا ليكونوا جزءًا من عالم الرياضة وإنجازاته - تنبع من نجاح مشاركتهم في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA السابقة، التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة عام 2024. وتعليقًا على أهمية العلاقة المستمرة بين FIFA وكرة القدم الشاطئية والأولمبياد الخاص، قال السيد نيامبي: "عندما يبدأ الناس برؤية كيف يلعب هؤلاء الرياضيون في الملعب - وبالمناسبة، هذا الحدث موحد، أي أن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وغيرهم يلعبون معًا كأصدقاء. تنبع هذه الصداقات من الملعب، وتمتد إلى الذهاب إلى السينما معًا، حيث يحترمون بعضهم البعض لأنهم يرون إنسانًا."