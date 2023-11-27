حملة "Be Active" التي أطلقها FIFA تمنح الاحتفالات المجتمعية زخماً إضافياً في ساحة FIFA بمدينة نيويورك

مبادرة "معاً من أجل النشاط البدني" تشجّع الأطفال على بلوغ الهدف الموصى به: 60 دقيقة من النشاط البدني يومياً

إقامة حصة تدريبية ضمن الحملة بالشراكة مع Street Soccer USA، أحد البرامج المستفيدة من صندوق FIFA Global Citizen للتعليم

استقبلت ساحة FIFA في سنترال بارك مئات الأطفال منذ افتتاحها في 8 يونيو/حزيران ضمن الحصص الصيفية، ومن المتوقع أن تستقطب 5000 زائر قبل نهائي كأس العالم FIFA 2026™

احتفل المشاركون اليافعون في المخيم الصيفي لمنظمة Street Soccer USA، القادمون من مختلف أنحاء نيويورك، باختتام برنامجهم الممتد أسبوعاً كاملاً، وذلك من خلال خوض حصة تدريبية خاصة ضمن حملة "Be Active". وتضمنت الفعالية تدريبات وتمارين ومباريات مصغّرة، وساعدت 35 طفلاً، تراوحت أعمارهم بين 8 و14 عاماً، على استيفاء التوصية اليومية المتمثلة في 60 دقيقة من النشاط البدني.

وبتشجيع من أسرهم، تلقى اللاعبون أيضاً نصائح من كالين كار،الجناح السابق في دوري الولايات المتحدة للمحترفين (MLS)، الذي أعرب عن حماسه لرؤية شغف اللعب يتَّقد في نفوس اللاعبين اليافعين في نيويورك، فيما يستعد ملعب نيويورك نيوجيرسي لاستضافة نهائي كأس العالم FIFA 2026™ يوم 19 يوليو/تموز.

“وقال كار، المهاجم السابق لناديَي شيكاغو فاير وهيوستن دينامو: "كان يوماً رائعاً هنا، إذ رأينا الجيل القادم يستلهم من اللعبة الجميلة. أتذكر مشاهدتي لكأس العالم (FIFA) 1994، وأتذكر أجواء مباراة البرازيل والولايات المتحدة [التي فازت فيها البرازيل 1-0 في دور الـ16]؛ فقد ألهمتني لخوض مسيرة احترافية في دوري الولايات المتحدة للمحترفين. والآن، من المذهل أن نرى الأطفال يستلهمون من إقامة كأس العالم (FIFA) على مقربة من منازلهم، وأن يغتنموا فرصة اللعب هنا في سنترال بارك".

وتابع: "من المهم جداً أن يتمكن الأطفال من مشاهدة كأس العالم (FIFA) ثم اكتساب عادات صحية. ذلك أن ستين دقيقة يومياً مهمة جداً للأطفال ولصحتهم وعافيتهم عموماً. وإتاحة فرص اللعب أمامهم أمر بالغ الأهمية، وقد أُعجبت حقاً بما رأيته هنا اليوم".

وافتتح رئيس FIFA جياني إنفانتينو ملعباً مصغّراً ضمن مشروع FIFA Arena في سنترال بارك يوم 8 يونيو/حزيران، إلى جانب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني وحاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول. ومنذ ذلك الحين، أصبح الملعب يحظى بشعبية كبيرة في المجتمع المحلي، وهو أول ملعب من أصل الملاعب الـ26 الجاري افتتاحها في مختلف أنحاء نيويورك.

كما اختيرت Street Soccer USA للاستفادة من تمويل صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، عبر تنفيذ مشاريع قيّمة تتزامن مع حملة "Unite for Education" التي أطلقها FIFA.

“وفي هذا الصدد، قالت زيهام أسانسيو، مديرة البرامج في Street Soccer USA: "يسرّنا أن يدعم صندوق FIFA Global Citizen للتعليم منظمة Street Soccer USA كي تصل إلى عدد أكبر من الأسر ذات الدخل المحدود وأطفالها، ضمن رسالتنا لمكافحة الفقر وتوسيع فرص ممارسة الرياضة مجاناً. فإتاحة فرصة النشاط البدني لا تنعكس إيجاباً على صحتهم فحسب، بل ثبت أنها تساعدهم أيضاً على التركيز في المدرسة، وبناء صداقات دائمة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم".

وأضافت: "لا تقتصر البرامج التي ننفذها على نيويورك وحدها، بل تمتد كذلك إلى لوس أنجلوس وكانساس وميامي. وهنا في هذه المدينة، لا نقيم الحصص في سنترال بارك فحسب، بل أيضاً في بروكلين وبرونكس ومانهاتن وكوينز".

كما تسلّم المشاركون المتحمسون هدايا وشهادات تقديراً لجهودهم. كما أتيحت للأطفال فرصة أن يصبحوا منقذين للأرواح، حيث أظهرت لهم مبادرة من قبل FIFA Medical وجمعية القلب الأمريكية (AHA) كيفية التعرف على السكتة القلبية، وممارسة الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط، وفهم كيف يمكن أن يساعد العمل الفوري في إنقاذ الأرواح.

ويهدف صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، الذي يُروَّج له في إطار حملة "متحدون من أجل التعليم"، إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتحسين فرص الحصول على تعليم جيد وممارسة كرة القدم لملايين الأطفال حول العالم. ويُخصّص دولار أمريكي واحد من ثمن كل تذكرة تُباع لكأس العالم FIFA 2026™ للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

تمارين النشاط البدني لكأس العالم 2026 FIFA™ 01:30