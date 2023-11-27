نجوم فرنسا يلهمون الأطفال على ممارسة النشاط البدني في بوسطن

يتفاعل منتخب فرنسا المشارك في كأس العالم FIFA 2026™ مع الشباب، حيث تستضيف جامعة بنتلي في والتهام، ماساتشوستس، أول جلسة تدريبية للفريق في البطولة

كافأ ظهور المنتخب الفرنسي الأطفال على جهودهم في حصة تدريبية مدعومة من FIFA ومبادرة Be Active" التابعة لمنظمة الصحة العالمية

صنع الأطفال ذكريات لا تُنسى مع انطلاق النسخة الأكثر شمولًا من كأس العالم FIFA™ على الإطلاق تفاعل منتخب فرنسا المشارك في كأس العالم FIFA 2026™ مع الأطفال المتحمسين في جامعة بنتلي خلال يوم تدريبي مفتوح في معسكر الفريق، بدعم من مبادرة " Be Active". حظي الأطفال المحظوظون في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، بفرصة فريدة لمشاهدة فريق ديدييه ديشامب وهو يستعد لمباراته الافتتاحية في المجموعة الأولى ضد السنغال على ملعب نيويورك نيو جيرسي يوم الثلاثاء 16 يونيو، قبل أن يكافئ كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وغيرهما من كبار اللاعبين الأطفال على أرض الملعب بتوقيعاتهم والتقاط صور تذكارية معهم.

أُطلق برنامج "be active" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2022™، استجابةً لنتائج المنظمة التي تُشير إلى أن أربعة من كل خمسة أطفال حول العالم لا يحصلون على القدر الكافي من النشاط البدني. وحضرت حاكمة ولاية ماساتشوستس، مورا هيلي، الفعالية، مُشيدةً بمرافق جامعة بنتلي وجهودها في استضافة المنتخب الفرنسي. وتهدف هذه المبادرة، من خلال تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة على الأقل يوميًا، ولا سيما لعب كرة القدم، إلى غرس أنماط حياة أكثر صحة وسعادة ونشاطًا لدى الشباب في جميع أنحاء العالم.

وقال مايكل ندومبي، مساعد المدير الفني لاتحاد كرة القدم للشباب في ماساتشوستس "لقد سرّ اتحاد كرة القدم في ماساتشوستس بالمساعدة في تقديم عيادات "Be Active"، والتي رحبت بالكثير من الأطفال من المناطق المحيطة، بما في ذلك أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة للعب كرة القدم كثيرًا من قبل".

“وأضاف ندومبي "كان يومًا رائعًا للأطفال اليوم، إذ أتيحت لهم فرصة المشاركة في جلسات FIFA Be Active الممتعة، ثم كوفئوا على جهودهم بلقاء المنتخب الفرنسي. هذه ذكريات ستبقى عزيزة على قلوبهم طوال حياتهم". كما أطلق FIFA فيديو تمارين "Be Active" لكأس العالم 2026 FIFA عبر الإنترنت لمساعدة الأطفال على الحفاظ على صحتهم. على أنغام أغنية "GOALS"، وهي إحدى أغاني ألبوم كأس العالم 2026 FIFA الرسمي للفنانين ليسا وأنيتا وريما، يمكن للمستخدمين متابعة الحركات وتعلم الروتين كجزء من تمارينهم اليومية التي تستغرق 60 دقيقة.