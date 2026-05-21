مباراة ودية في مقر FIFA احتفالاً بانطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لكرة القدم

تُشجّع حملة "معاً من أجل النشاط البدني" الأطفال على ممارسة الأنشطة البدنية لحياة صحية وأكثر سعادة

أمين عام FIFA ماتياس غرافستروم: "يُمثِّل الأسبوع العالمي لكرة القدم مناسبة خاصة جداً تعكس الطابع العالمي للعبة"

أسطورة FIFA نونو غوميز: تمنح كرة القدم الأطفال الثقة بالنفس وتجعلهم يكتسبون مهارات حياتية

تزامنت المباراة الودية مع الذكرى السنوية الـ 122 لتأسيس FIFA

احتفالاً باليوم الافتتاحي للأسبوع العالمي لكرة القدم ودعماً لحملة Be Active، شارك فريق إدارة FIFA وموظفوه في مباراة ودية جرت على أرضية ملعب بيليه في مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية، وتهدف الحملة إلى إلهام الأطفال والجماهير حول العالَم لممارسة المزيد من الأنشطة البدنية.

وقبيل أخذ مكانه إلى جانب زملائه على أرضية الملعب، قال أمين عام FIFA ماتياس غرافستروم: "يُمثِّل الأسبوع العالمي لكرة القدم مناسبة خاصة جداً تعكس الطابع العالمي لكرة القدم، التي يمكن ممارستها في جميع أنحاء العالم ضمن اتحاداتنا الوطنية الأعضاء الـ211. إنها مبادرة من رئيس FIFA انطلقت عام 2024، كما أنها تتزامن مع يوم خاص، إذ يصادف اليوم الذكرى السنوية الـ122 لتأسيس FIFA، ولذلك فهو يوم مناسب للاحتفال بالأسبوع العالمي لكرة القدم".

وتتمحور أنشطة الأسبوع العالمي لكرة القدم لهذا العام حول شعار "معاً من أجل النشاط البدني" الذي سيظهر في كافة فعاليات FIFA المقبلة.

وأردف الأمين العام: "(خلال النسخة المقبلة من كأس العالم FIFA)، ستكون حملة ’معاً من أجل النشاط البدني‘ حاضرة في الملاعب الـ 16 (التي تستضيف مباريات النهائيات). وستكون هناك كاميرا الرقص، التي تُشكِّل فرصة أمام المشجعين لإظهار مهاراتهم في الرقص خلال التواجد في الملعب. كما سنُنظم الكثير من الأنشطة الموجهة لفئة البراعم، والتي تشمل المنتخبات (المشارِكة) في المباريات (وتدعم الحملة في) الملاعب الـ 16".

يُذكر أن حملة "Be Active" هي حملة أطلقها FIFA ومنظمة الصحة العالمية خلال كأس العالم قطر FIFA ٢٠٢٢™ لتشجيع الأطفال على ممارسة ما لا يقل عن 60 دقيقة من الأنشطة البدنية لحياة صحية وأكثر سعادة.

وعن هذه الحملة، قال المهاجم البرتغالي السابق نونو غوميز: "تهدف الحملة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني ولعب كرة القدم، وهو أمر مهم لهم لأنه يساعدهم على الحفاظ على صحتهم واكتساب الثقة بالنفس وقضاء أوقات ممتعة. كما أن كرة القدم وسيلة جميلة للتفاعل مع الآخرين ومع ثقافات أخرى... إنها طريقة جميلة وجيدة للتعرّف على الآخرين والتحلي بالروح الإنسانية كما ينبغي".