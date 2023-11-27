الكشف عن مجموعات النسخة التاريخية من منافسات كرة الصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب

استضاف مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية مراسم سحب قرعة منافسات كرة القدم داخل الصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب FIFA

السنغال تصبح أول دولة أفريقية تستضيف حدثاً رياضياً أولمبياً

أقيمت مراسم القرعة بالتزامن مع الأسبوع العالمي لكرة القدم، لتشجيع الأطفال على النشاط البدني

بلغ الترقب لمنافسات كرة القدم داخل الصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب FIFA ذروته عقب مراسم القرعة الرسمية التي أُقيمت في مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية.

ففي إطار احتفالات الأسبوع العالمي لكرة القدم، تم تحديد المجموعتين اللتين تضمان أربعة منتخبات في كل من بطولتي السيدات والرجال، وذلك قبل انطلاق النسخة الثانية التاريخية من منافسات كرة القدم داخل الصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والتي ستكون الأولى من نوعها التي تُقام في أفريقيا.

وستُقام المباريات في العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026. وتمثّل هذه المنافسات النسخة الثانية من كرة القدم داخل الصالات الأولمبية، بعد الظهور الأول الناجح لهذه الرياضة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بوينوس آيرس 2018.

وسيتنافس ما مجموعه 160 لاعباً ولاعبة في 32 مباراة، في لحظة فارقة لكرة القدم داخل الصالات والقارة الأفريقية.

“وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو في كلمة مسجلة عبر الفيديو: "في طريقكم نحو النسخة الرابعة التاريخية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب داكار 2026، ستفتحون هذا العام آفاقاً جديدة، إذ ستكون هذه أول فعالية كبرى للجنة الأولمبية الدولية تُقام في أفريقيا. وبصفتي شخصاً يحمل هذه القارة الرائعة في قلبه، أستطيع أن أقول لكم كم أنا سعيد بذلك".

وتابع: "ستكون داكار مدينة مضيفة رائعة، ولا شك أن منافسات كرة القدم داخل الصالات ستكون إحدى أبرز محطات الحدث، بفضل الشغف الكبير باللعبة في أفريقيا، المعروفة بطبيعة الحال بحبها العميق جداً لكرة القدم. وأود فقط أن أقول للمنتخبات الـ16 المشارِكة وجماهيرها إنني على يقين بأنكم ستستمتعون بهذه التجربة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر".

وتأتي هذه النسخة من المنافسات بناءً على المكانة المتنامية التي تحظى بها كرة القدم داخل الصالات على الساحة العالمية، من خلال تقديم هذه اللعبة السريعة الإيقاع، التي تتطلب مهارات فنية عالية، إلى جيل جديد من اللاعبين والجماهير في أفريقيا وحول العالم.

يُذكر أن قرعة البطولتين جرت في أول أيام "الأسبوع العالمي لكرة القدم"، والذي تدعم نسخته لعام 2026 الحملة العالمية "Be Active” التي أطلقها FIFA ومنظمة الصحة العالمية لتشجيع الأطفال على ممارسة ما لا يقل عن 60 دقيقة من الأنشطة البدنية لحياة صحية وأكثر سعادة.

وسيكون للجهات الفاعلة في اللعبة دور رائد تؤدّيه من أجل التشجيع على المشاركة. يقدِّم الأسبوع العالمي لكرة القدم فرصة فريدة من نوعها لمشاركة أكبر عدد ممكن من الأطفال في كرة القدم والأنشطة البدنية، إذ صُمّمت كلّ حصة وفعالية ونشاط من أجل الترويج لاكتساب عادات صحية تدوم مدى الحياة.

دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 - مجموعات كرة الصالات:

بطولة السيدات

المجموعة أ السنغال (أ1) فيجي (أ2) كولومبيا (أ3) أوكرانيا (أ4) المجموعة ب إيطاليا (أ1) الكاميرون (أ2) كوستاريكا (أ3) جمهورية إيران الإسلامية (أ4)

بطولة الرجال