FIFA يُعزز جهوده في نشر الاحتراف بعالم كرة القدم عبر ورشتين ناجحتين في بوليفيا وباراغواي

من جهته، قال مدير الاتحادات الوطنية في الأمريكتين جايير بيرتوني "يُشكِّل الاحتراف في كرة القدم عاملاً محورياً في النهوض باللعبة، وتطوير بيئة كروية قوية، وتلعب المعرفة وبناء القدرات دوراً جوهرياً في ذلك. ومن خلال مبادرات مثل دورات FIFA الأساسية في إدارة الأندية، ندعم الأندية والاتحادات الوطنية الأعضاء لتعزيز جوانب أساسية في نطاق عملها، بدءاً من التمويل والتسويق، وصولاً إلى العمليات اليومية. وما أظهره المشاركون من اهتمام وتفاعل في الورشة كان محورياً في تحديد آليات لتحسين الجوانب التي من شأنها رفع مستوى الكفاءة فيما يتعلق بإدارة دوريات النخبة. يُمثِّل هذا الجهد المشترك خطوة هامة إضافية في سبيل خلق بيئة كروية في الأمريكتين مبنية على أفضل الممارَسات وأكثر استدامة وتنافسية. ومن جهتنا، سنمضي في جهودنا لتطبيق هذه المبادرات الهامة في دول أخرى في المنطقة."