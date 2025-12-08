FIFA يُعزز جهوده في نشر الاحتراف بعالم كرة القدم عبر ورشتين ناجحتين في بوليفيا وباراغواي

نظَّم FIFA ورشتي عمل معنيتين بإدارة الأندية في بوليفيا وباراغواي في إطار برنامج نشر الاحتراف الكروي حول العالم
شارَك في الورشتين كبار المسؤولين التنفيذين في الأندية المحلية والاتحادين الوطنيين لكرة القدم، حيث غطّت الجلسات جوانب مختلفة تتعلق بالحوكمة والعمليات التشغيلية والاستدامة
ركّزت ورشة باراغواي على تفاصيل القواعد الجديدة للعب النظيف المالي التي يدعم FIFA الاتحاد الوطني في صياغتها وتطبيقها
نظَّم FIFA ورشتي عمل معنيتين بإدارة الأندية استضافتهما بوليفيا (24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) وباراغواي (27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) في إطار سلسلة الدورات الأساسية في مجال إدارة الأندية بالأمريكتين.
وأتت هاتان الورشتان ضمن برنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية، الذي يسعى لرفع المعايير المطبقة في الإدارة والمسابقات وتحسين الأسس التشغيلية للأندية حول العالم.
شارَك في ورشة بوليفيا كبار المسؤولين التنفيذين في الأندية المحلية والاتحادات الأعضاء، وغطّت جوانب مختلفة تتعلق بالحوكمة والعمليات التشغيلية والتمويل والتسويق والتواصل والتخطيط الاستراتيجي، مع التركيز على كيفية بناء هياكل إدارية متينة تدعم التنمية على المدى الطويل.
ورشة عمل إدارة أندية FIFA في بوليفيا (24-25 نوفمبر 2025)
01/03
FIFA Club Management Workshop in Bolivia (24-25 November 2025) - 1
02/03
FIFA Club Management Workshop in Bolivia (24-25 November 2025) - 2
أما في ورشة باراغواي، فقد شمل جدول الأعمال جلسات استعرضت تفاصيل القواعد الجديدة للعب النظيف المالي التي يدعم FIFA اتحاد باراغواي لكرة القدم في صياغتها وتطبيقها، بالإضافة إلى تزويد المسؤولين التنفيذيين في الأندية وممثلي الاتحاد الوطني بالأدوات العملية والإرشاد لتحسين مستويات الامتثال بالقواعد والأنظمة وسياسات الاستدامة والمعايير التشغيلية.
وعن هاتين الورشتين، قالت أورنيلا ديسيري بيلا، مديرة قسم FIFA المعني بعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية "من خلال الدورات الأساسية في مجال إدارة الأندية وبرنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية، نمضي قُدماً في تعزيز الأساسات الاحترافية لكرة القدم في المنطقة عبر تزويد الأندية والاتحادات الوطنية الأعضاء بالأدوات اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة وتطبيق أفضل الممارَسات."
ورشة عمل إدارة أندية FIFA في باراغواي (27-28 نوفمبر 2025)
01/03
FIFA Club Management Workshop in Paraguay (27-28 November 2025) - 4
02/03
FIFA Club Management Workshops in Paraguay (27-28 November 2025) - 2
من جهته، قال مدير الاتحادات الوطنية في الأمريكتين جايير بيرتوني "يُشكِّل الاحتراف في كرة القدم عاملاً محورياً في النهوض باللعبة، وتطوير بيئة كروية قوية، وتلعب المعرفة وبناء القدرات دوراً جوهرياً في ذلك. ومن خلال مبادرات مثل دورات FIFA الأساسية في إدارة الأندية، ندعم الأندية والاتحادات الوطنية الأعضاء لتعزيز جوانب أساسية في نطاق عملها، بدءاً من التمويل والتسويق، وصولاً إلى العمليات اليومية. وما أظهره المشاركون من اهتمام وتفاعل في الورشة كان محورياً في تحديد آليات لتحسين الجوانب التي من شأنها رفع مستوى الكفاءة فيما يتعلق بإدارة دوريات النخبة. يُمثِّل هذا الجهد المشترك خطوة هامة إضافية في سبيل خلق بيئة كروية في الأمريكتين مبنية على أفضل الممارَسات وأكثر استدامة وتنافسية. ومن جهتنا، سنمضي في جهودنا لتطبيق هذه المبادرات الهامة في دول أخرى في المنطقة."
ومن شأن هذه الورشات التأكيد على التزام FIFA بدعم التنمية المستدامة والحوكمة والتميّز الاحترافي في كرة القدم حول العالَم.