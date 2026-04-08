"نموذج يُحتذى في كيفية تطوير كرة القدم": كوريا الجنوبية تُدشّن مركزاً تدريبياً وطنياً جديداً بدعم من FIFA

سيكون مجمّع كوريا لكرة القدم بمثابة القلب النابض للعبة في البلاد

ساهم FIFA Forward في تمويل خمسة من الملاعب المندرجة ضمن المركز الجديد

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يؤكد أن الاتحاد الكوري قام "بعمل رائع في النهوض بكرة القدم"

افتتح الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم مركزاً تدريبياً وطنياً جديداً تم تشييده بدعم من برنامج FIFA Forward، ليكون بمثابة الشريان الجديد للتدريب على مستوى النخبة ولتطوير المواهب الشابة ومواصلة نمو اللعبة في المنطقة.

ويهدف مجمّع كوريا لكرة القدم، الواقع في مدينة تشونان بمقاطعة تشونغتشيونغ الجنوبية، إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتخبات الوطنية الكورية من خلال توفير أفضل ظروف التدريب للاعبي النخبة، كما سيساهم في صقل اللاعبين الشباب والمدربين والحكام عبر توفير مرافق تعليمية على أعلى مستوى، إلى جانب إتاحة بنية تحتية عالية الجودة للأندية ولعموم الناس.

ويضم المركز سبعة ملاعب لكرة القدم، وملعبين مصغرين، ومتحفاً لكرة القدم، وأماكن إقامة للاعبين، علماً أن FIFA Forward ساهم في تمويل المتحف وخمسة من هذه الملاعب.

وقد أُنشئ المركز بالتعاون مع مدينة تشونان، التي تولت بناء منشأة مجاورة تضم خمسة ملاعب إضافية لكرة القدم، ومركزاً رياضياً داخلياً، وملاعب تنس، وملاعب لكرة الصالات، وهو ما من شأنه أن يضمن تعزيز الروابط مع المجتمعات المحلية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تشونغ مونغ غيو "سيصبح مجمّع كوريا لكرة القدم الذي افتُتح حديثاً مركزاً محورياً لكرة القدم الكورية، حيث سيتُيح فرص البحث والتطور لجميع الفاعلين في قطاع كرة القدم، من لاعبين ومدربين وإداريين. كما سنفتح آفاقاً جديدة لكرة القدم الكورية من خلال نموذج تطوير كوري يستند إلى الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في هذه المنشأة."

كما حضر حفل الافتتاح النائب الثاني لوزير الثقافة والرياضة والسياحة كيم داي-هيون، ورئيس اللجنة الكورية للرياضة والأولمبية ريو سيونغ-مين، ورئيس الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم كوان أوه-غاب، ومدير الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA لمنطقتي آسيا وأوقيانوسيا سانجيفان سي. بالاسينغام؛ ومن بين المسؤولين المحليين، حضر أيضاً حاكم مقاطعة تشونغتشيونغ الجنوبية كيم تاي-هيوم، والقائم بأعمال رئيس بلدية تشونان كيم سيوك-بيل.

وفي رسالة مسجلة بُثت عبر الفيديو خلال حفل التدشين، هنأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم قائلاً: "إذ من الأهمية بمكان أن نوفر للاعبين أفضل الظروف الممكنة للاستعداد والتدريب، يُسعدني بشكل خاص أن هذا المركز الوطني للتدريب سيُشكّل قلباً نابضاً لتطوير المواهب الشابة، إلى جانب تدريبات النخبة."

كما أكد أن كرة القدم في كوريا الجنوبية تمثل نموذجاً يُحتذى به للآخرين، مضيفاً في هذا الصدد "أشعر كذلك بفخر كبير لأن FIFA Forward ساهم في دعم إنشاء الملاعب في هذا المركز. وكما رأيتُ بنفسي خلال زياراتي إلى بلدكم الجميل، فقد قُمتم بعمل رائع في النهوض بكرة القدم، ولا شك أن ذلك عاد بالنفع على اللعبة في المنطقة بأكملها."

وتابع قائلاً "لقد قدَّمتم مثالاً على كيفية إدارة كرة القدم وتطويرها والاستثمار فيها، بما في ذلك كرة القدم للسيدات والشباب، وقد انعكس ذلك من خلال نتائجكم في مسابقات FIFA والمسابقات القارية، إذ من الواضح أن كوريا الجنوبية تُعد قوة عظمى في كرة القدم الآسيوية."