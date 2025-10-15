كابو فيردي يحتفل بتأهل تاريخي لكأس العالم FIFA™: "بلد صغير بقلب كبير"

تأهلت كابو فيردي لأول مرة في تاريخها لكأس العالم FIFA™

أدى توسيع البطولة إلى اعتقاد الفريق بأن التأهل كان هدفًا واقعيًا

ساهم تمويل برنامج FIFA Forward في دعم مشاريع رئيسية في الدولة الجزرية شهد مدرب كابو فيردي، بوبيستا، التحول الملحوظ الذي شهده منتخب بلاده عن كثب. عندما لعب مع فريق "القروش الزرقاء" في أوائل الألفية الثانية، واجه الفريق صعوبات جمة، وتذكر أنه "لم يكن لدينا حتى الزي المناسب لارتدائه". بعد عشرين عامًا، قاد بوبيستا - واسمه الكامل بيدرو ليتاو بريتو - كابو فيردي إلى كأس العالم FIFA™ لأول مرة، وهو إنجاز مذهل لبلد لا يزيد عدد سكانه عن نصف مليون نسمة بقليل.

كابو فيردي تحتفل بتأهلها التاريخي لكأس العالم FIFA™ 01:55

“وقال المدرب الذي قاد بلده إلى صناعة التاريخ "إنه نصرٌ لشعب الرأس الأخضر، للحاضرين هنا وللمغتربين. إنه أيضًا نصرٌ للوحدة". "لدينا لاعبون رائعون. لكننا ما كنا لنكون هنا لولا تاريخنا وماضينا. طريقنا قادنا إلى ما نحن عليه اليوم. لذا، فهذا النصر يعود أيضًا لكل من ساهم وساعدنا، من حيث التنظيم، يُقدم الاتحاد أداءً جيدًا للجميع. عندما يكون كل شيء في وئام، يكون اللاعبون متحدين، كل هذا ساعدنا على الوصول إلى هذه اللحظة".

كان من العوامل الرئيسية الأخرى توسيع كأس العالم FIFA™ إلى 48 فريقًا، مع زيادة عدد المقاعد الأفريقية من خمسة إلى تسعة، مع إمكانية إضافة مقعد عاشر عبر الملحق. حيث قال بوبيستا إن هذا التوسيع منح الفريق دفعة معنوية إضافية. وقال: "لطالما قلت - وقد أتيحت لي الفرصة لقول ذلك في مؤتمر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - إنه لو توفرت مقاعد أكثر، لكانت الدول الصغيرة أكثر قدرة على المنافسة. لسنا وحدنا، فهناك دول أخرى تتنافس على مكان في أجزاء أخرى من العالم".

“كما أن وجود تسعة مقاعد يفتح آفاقًا جديدة. في السابق، عندما كانت تُقام التصفيات، كان التأهل من صاحب المركز الأول، وكان لا يزال يتعين خوض الملحق، حيث كانت هناك مباراتان، وهو أمرٌ كان صعبًا للغاية على الدول الصغيرة. "منذ اللحظة التي علمنا فيها بتأهل تسعة فرق، قلنا لأنفسنا إنه يجب أن نكون من بين هذه الفرق التسعة. وها نحن هنا."

اتفق المدافع روبرتو لوبيز، الذي كان يشارك في حملته الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA™، على أن حصول القارة السمراء على تسعة مقاعد قد شجع الفريق. قبل أربع سنوات، أوقعت القرعة منتخب الرأس الأخضر في مجموعة صعبة ضد نيجيريا - حيث احتل المركز الثاني بفارق نقطتين فقط - وكان سيواجه مباراة فاصلة من مباراتين حتى لو فاز بصدارة المجموعة. وقال: "في حملتنا الأولى لكأس العالم، كان النظام القديم يسمح لخمسة فرق فقط بالتأهل. أعني أنني خسرت بالفعل فرصة التأهل إلى الملحق مع نيجيريا، لكنني أعتقد، بعد أدائنا المبهر في كأس الأمم الأفريقية (CAF) مرتين، اكتسبنا بعض الثقة، وقلنا إننا قادرون على المنافسة مع أفضل المنتخبات. لذلك، لم نكن نخشى من هوية المجموعة".

لوبيز، المولود في أيرلندا لأب من الرأس الأخضر، والذي قضى مسيرته الكروية كاملةً في الدوري الأيرلندي مع بوهيميانز، والآن مع شامروك روفرز، قال إن اللعب الدولي منح مسيرته بُعدًا جديدًا. "يمكن القول إنها شهدت تطورًا هائلًا، وقد حققت ذلك بالفعل. إن القدرة على اختبار الذات ضد أفضل لاعبي العالم، ونقل المعرفة للفريق، والسعي لتطوير الذات كل يوم، جعلتني لاعبًا وشخصًا أفضل، واختبرت أمورًا لم أختبرها من قبل".

تأسس اتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر عام 1982 وأصبح عضوًا في FIFA منذ عام 1986، وعمل بجد لتطوير كرة القدم في البلاد، وفي حين لعب التمويل من برنامج FIFA Forward - بما في ذلك النفقات التشغيلية للمنتخب الوطني - دورًا رئيسيًا.

“قال جيلسون فرنانديز، نائب رئيس الاتحادات الأعضاء/المدير الإقليمي لأفريقيا في FIFA: "هذا مثالٌ حقيقي على اتحادٍ لم يكن يحظى سابقًا بأي دعم مالي على الإطلاق، أو كان يحظى بدعمٍ ضئيلٍ للغاية، ويمكنه الآن المنافسة على أعلى المستويات بفضل الأموال التي وفرناها من برامجنا". وأضاف أن تأهل الرأس الأخضر أظهر أهمية توفير المزيد من فرص اللعب للمنتخبات الوطنية، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية لـ FIFA. "السفر والإقامة والكوادر والمعدات، كل ذلك يكلف مالًا. قبل عشرين عامًا، كانوا يلعبون مباراتين أو ثلاث مباريات سنويًا، وهذا لم يعد كافيًا. أما الآن، فهم يلعبون باستمرار، وهم على أهبة الاستعداد - وهذا أمرٌ جيد".

موّل برنامج FIFA Forward أيضًا ملاعب اصطناعية في بلدية سانتا كروز بجزيرة سانتياغو، مما أفاد العديد من الفرق في المنطقة ووفّر المزيد من فرص اللعب للشباب، بالإضافة إلى تجديد ملعب أديريتو سينا ​​في جزيرة ساو فيسينتي. وشمل ذلك تحديث غرف تبديل الملابس والملاعب المناسبة للجماهير لتمكين المنتخب الوطني من استضافة مباراة تصفيات كأس العالم FIFA 2022™. كما تم تحديث مقرّ الاتحاد ومركز التدريب. في الواقع، كان منتخب الرأس الأخضر من بين الفرق التي شاركت في أول سلسلة FIFA في عام 2024، وهو مشروع تجريبي صُمّم لتسهيل المباريات الودية بين فرق من اتحادات قارية مختلفة، والتي عادةً ما لا تتاح لها فرصة مواجهة بعضها البعض.