جزر المالديف تستضيف منتخب فلسطين تحت 17 سنة في معسكر تدريبي ومباريات ودية استعدادا لتصفيات كأس آسيا

قامت حكومة المالديف واتحاد كرة القدم المالديفي (FAM) بتمويل وتنظيم معسكر تدريبي لمدة تسعة أيام لمنتخب فلسطين تحت 17 سنة

لعبت فلسطين مباراتين وديتين ضد منتخب المالديف تحت 17 سنة في الاستاد الوطني لكرة القدم في ماليه

يأمل كلا البلدين في الوصول إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة للمرة الأولى

حظيت محاولة فلسطين للوصول إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة للمرة الأولى بدعم سخي هذا الشهر من الاتحاد المالديفي لكرة القدم (FAM)، الذي دعاها إلى الدولة الجزرية للمشاركة في معسكر تدريبي ومباراتين وديتين.

تم تمويل المعسكر الذي استمر تسعة أيام بالكامل من قبل حكومة المالديف، وعلى الرغم من أن الدخول إلى المباراتين الوديتين في الاستاد الوطني لكرة القدم في ماليه كان مجانياً، إلا أنه تم بيع تذاكر VIP تذكارية لجمع الأموال للمنتخب الفلسطيني.

وعند وصولهم إلى العاصمة، استقبل لاعبو فلسطين في المطار وزير الرياضة واللياقة البدنية والترفيه في جزر المالديف عبد الله رافيو ورئيس الاتحاد المالديفي لكرة القدم أحمد ثوريق. وتواجه منتخبا البلدين تحت 17 سنة للمرة الأولى في 13 نوفمبر، ثم لعبوا مرة أخرى بعد يومين.

كانت هذه المواجهتين مفيدتين للفريقين اللذين يستعدان لبدء تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة 2026 في وقت لاحق من هذا الشهر. مع تحول كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إلى حدث سنوي، تبحث برامج تحت 17 سنة في جميع أنحاء العالم عن سبل إضافية للمنافسة والتحسين.

وقال سوبا محمد، مدرب منتخب المالديف تحت 17 عامًا، لوسائل الإعلام المحلية "هذه فرصة يرغب فيها المنتخبان الوطنيان لجميع الفئات العمرية. آمل أن تكون هذه هي البداية. هذه هي الأنواع من المباريات التي ستزيل الخوف".