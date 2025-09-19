قادة كرة القدم الأفريقية يجتمعون في مقر الاتحاد المصري للعبة الذي تم تجديد مَرافقه بتمويل من برنامج FIFA Forward

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يُنظّم ورشة عمل حول برنامجه التنفيذي المعني بإدارة كرة القدم، وذلك بمقر الاتحاد المصري للعبة في مدينة السادس من أكتوبر

تم تحديث تجديد مرافق الاتحاد المصري بتمويل من برنامج FIFA Forward وُزع على ثلاث مراحل، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 6.65 ملايين دولار أمريكي

أصبح المركز الفني التابع للاتحاد المصري لكرة القدم عبارة عن حاضنة لتطوير اللعبة على الصعيد الأفريقي، حيث يمكنه استضافة اجتماعات ودورات التدريبية، فضلاً عن إمكانية توفير الإقامة لضيوفه

نظَّم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا الأسبوع (15-17 سبتمبر/أيلول) ورشة عمل حول برنامجه التنفيذي المعني بإدارة كرة القدم، وذلك بمقر الاتحاد المصري للعبة في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومختلف الأندية وهيئات كرة القدم المنضوية تحت مظلته، إذ سلَّط المشاركون الضوء على الدور المتنامي الذي تلعبه هذه المنشأة باعتبارها مركزاً إقليمياً لتبادل المعارف وبناء القدرات.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، افتتح رئيس FIFA جياني إنفانتينو رسمياً المقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم والمركز الفني التابع له، علماً أن مرافق هذه المنشأة خضعت منذ ذلك الحين لمزيد من الإصلاحات المُموّلة من صندوق FIFA Forward، حيث حظي المشروع بمصادقة لجنة FIFA المعنية بالتطوير، التي خصَّصت له ما مجموعه 6.65 ملايين دولار أمريكي، موزَّعة عبر ثلاث مراحل، مما جعل المبنى مؤهلاً لاستضافة برامج التطوير الكبرى ومختلف الفعاليات المتعلقة بكرة القدم الأفريقية.

“وفي هذا الصدد، قال جيلسون فرنانديز، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الاتحادات الوطنية ومدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء: "من خلال برنامج FIFA Forward، نحن لا نبني المَرافق فحسب، بل نعمل أيضاً على خلق فرص للتعلم و(تعزيز مهارات) القيادة والتطوير على المدى الطويل في كرة القدم الأفريقية... ذلك أن مقر الاتحاد المصري لكرة القدم يُعد مثالاً صارخاً على كيفية ترجمة الاستثمار في البنية الأساسية بشكل مباشر إلى بناء القدرات على أرض الواقع، مع تمكين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحادات الأعضاء المنضوية تحت مظلته من رسم معالم مستقبل اللعبة".

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صمَّم برنامجه التنفيذي المعني بإدارة كرة القدم بُغية تعزيز القدرات القيادية والإدارية داخل المنظومة الكروية الأفريقية، مع الحرص على تزويد المديرين التنفيذيين من مختلف الاتحادات الوطنية والأندية والهيئات ذات الصلة للمساهمة في دفع عجلة النمو المستدام.

"من جهته، قال فيرون موسينغو-أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "لقد دخل البرنامج التنفيذي لإدارة كرة القدم في أفريقيا عامه الثاني، وهو عبارة عن مبادرة رائعة لا تقتصر على بناء القدرات في الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية فحسب، بل يُسهم أيضاً في منح أفريقيا ميزة تنافسية على مستوى العالم، وذلك من خلال إعداد قادة المستقبل الذين سيُقدِّمون إسهامات قيِّمة لكرة القدم".

وتابع: "يتطلب نمو كرة القدم وتطورها في أفريقيا إقامة شراكات بين الاتحاد الأفريقي للعبة والاتحادات الأعضاء المنضوية تحت مظلته وFIFA، ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص. نحن ممتنون للاتحاد المصري لكرة القدم الذي فتح لنا أبوابه واستضاف هذا البرنامج المهم، حيث أدى التزامه، إلى جانب الدعم الذي خصَّصه له صندوق FIFA Forward، إلى تحويل هذا المركز إلى منشأة من الطراز العالمي".