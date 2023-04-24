تعيين لجنة تسوية لاتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم

الحرص، وكخطوة أخيرة، على أن يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة وفق الإطار القانوني الجديد لاتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم. ستتكون لجنة التسوية من عدد مناسب من الأعضاء الذين سيقوم FIFA والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتعيينهم في أسرع وقت ممكن، وتماشياً مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى FIFA، سيخضع كل أعضاء اللجنة لفحص أهلية تجريه لجنة المراجعة التابعة لـ FIFA. كما لن يكون أي من أعضاء لجنة التسوية، وتحت أي ظرف كان، مؤهلاً ليشغل أي منصب شاغر خلال الانتخابات المقبلة لاتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم. يُذكر أن المهلة الزمنية المحددة التي تضطلع خلالها لجنة التسوية بعملها تنتهي فور استكمال مهامها، وبتاريخ أقصاه 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.