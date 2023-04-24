قرر مكتب مجلس FIFA تعيين لجنة تسوية لاتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم وفق المادة 8 (الفقرة 2) من النظام الأساسي لـ FIFA، وتستمر ولاية هذه اللجنة حتى تاريخ أقصاه 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويشمل عملها المهام التالية:
إدارة الشؤون اليومية لاتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم؛
الحرص على أن يقوم المؤتمر العام لاتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم بتعيين أعضاء اللجان الانتخابية تماشياً مع النظام الأساسي للاتحاد الوطني للعبة والقانون الانتخابي الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2022؛
الحرص على انتخاب أعضاء اللجان ذات الصلة والجهات التابعة لاتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم (ويشمل ذلك الدوريات والمناطق وغيرها) وفق الآجال الزمنية المحددة؛
الحرص، وكخطوة أخيرة، على أن يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة وفق الإطار القانوني الجديد لاتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم. ستتكون لجنة التسوية من عدد مناسب من الأعضاء الذين سيقوم FIFA والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتعيينهم في أسرع وقت ممكن، وتماشياً مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى FIFA، سيخضع كل أعضاء اللجنة لفحص أهلية تجريه لجنة المراجعة التابعة لـ FIFA. كما لن يكون أي من أعضاء لجنة التسوية، وتحت أي ظرف كان، مؤهلاً ليشغل أي منصب شاغر خلال الانتخابات المقبلة لاتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم. يُذكر أن المهلة الزمنية المحددة التي تضطلع خلالها لجنة التسوية بعملها تنتهي فور استكمال مهامها، وبتاريخ أقصاه 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.