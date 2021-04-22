الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يحصل على ترخيص لاستخدام التحكيم بمساعدة الفيديو

بتمويل من برنامج FIFA Forward، أتمّت كرواتيا كافة الأنشطة والخطوات التدريبية للحكام لاستخدام أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا في كرة القدم. وبموجب هذه المبادرة، شهدت هذه الدولة المتوسطية الشغوفة بالمستديرة الساحرة تدريب 11 حَكم فيديو مساعِد و13 معاون حَكم فيديو مساعِد و5 مختصين بلقطات الإعادة على هذه التقنية الجديدة. وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أنتي كولوسيتش: "تهانينا لكل من ساهم في هذا المشروع المتطلِّب والمكثَّف. أودّ أن أعرب عن تقديري للاتحاد الكرواتي للعبة ولـ FIFA على دعمهما الكبير، إذ تم استثمار الكثير من الأموال والجهد والوقت في برنامج التدريب على تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، ونشعر بالفخر أننا تلقينا رداً إيجابياً من جانب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB للبدء في استخدام هذه التقنية في الربيع المقبل، تماماً كما كانت خطتنا". وعلى هامش المشروع، نظّم الاتحاد الكرواتي للعبة، دورتين تعليميتين لممثلي وسائل الإعلام لتعريفهم بنظام التحكيم بمساعدة الفيديو، الذي تم استخدامه للمرة الأولى في مباراة دوري الدرجة الأولى بين ناديي إنتر زابرشيتش وأسترا 1961 بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2020. وشمل هذا التدريب الذي قام به ممثلو FIFA، محاضرة مفصلة عن استخدام تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، والمفهوم القائم خلفها، وقوانين تطبيقها، ومبادئ عملها. وقد جرى هذا التدريب بتمويل من برنامج FIFA Forward، ومن المتوقع أن يؤدي استخدامها إلى رفع مستوى ثقة اللاعبين بدقة وموثوقية الحكام.