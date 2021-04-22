الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يحصل على ترخيص لاستخدام التحكيم بمساعدة الفيديو

إدخال تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو تمت بتمويل من برنامج FIFA Forward
من المتوقع أن تتعزز ثقة الجماهير بدقة التحكيم
تم استخدامه للمرة الأولى في مباراة دوري الدرجة الأولى في يناير/كانون الثاني 2020
أوفى الاتحاد الكرواتي للعبة بمتطلبات استخدام التحكيم بمساعدة الفيديو في البلاد
بتمويل من برنامج FIFA Forward، أتمّت كرواتيا كافة الأنشطة والخطوات التدريبية للحكام لاستخدام أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا في كرة القدم. وبموجب هذه المبادرة، شهدت هذه الدولة المتوسطية الشغوفة بالمستديرة الساحرة تدريب 11 حَكم فيديو مساعِد و13 معاون حَكم فيديو مساعِد و5 مختصين بلقطات الإعادة على هذه التقنية الجديدة. وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أنتي كولوسيتش: "تهانينا لكل من ساهم في هذا المشروع المتطلِّب والمكثَّف. أودّ أن أعرب عن تقديري للاتحاد الكرواتي للعبة ولـ FIFA على دعمهما الكبير، إذ تم استثمار الكثير من الأموال والجهد والوقت في برنامج التدريب على تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، ونشعر بالفخر أننا تلقينا رداً إيجابياً من جانب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB للبدء في استخدام هذه التقنية في الربيع المقبل، تماماً كما كانت خطتنا". وعلى هامش المشروع، نظّم الاتحاد الكرواتي للعبة، دورتين تعليميتين لممثلي وسائل الإعلام لتعريفهم بنظام التحكيم بمساعدة الفيديو، الذي تم استخدامه للمرة الأولى في مباراة دوري الدرجة الأولى بين ناديي إنتر زابرشيتش وأسترا 1961 بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2020. وشمل هذا التدريب الذي قام به ممثلو FIFA، محاضرة مفصلة عن استخدام تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، والمفهوم القائم خلفها، وقوانين تطبيقها، ومبادئ عملها. وقد جرى هذا التدريب بتمويل من برنامج FIFA Forward، ومن المتوقع أن يؤدي استخدامها إلى رفع مستوى ثقة اللاعبين بدقة وموثوقية الحكام.
إدخال تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو في كرواتيا
01/12
ij0jj61ikwh8coup9vvu.jpg
02/12
sicvwjstxs7iaqloaj1l.jpg
من جهته، قال مارجان كوستيتش: "تمثّل هذه خطوة كبيرة للاتحاد الكرواتي لكرة القدم، يتمثل هدفنا من استخدام التحكيم بمساعدة الفيديو بزيادة ثقة متابعي كرة القدم بدقة التحكيم في عالم كرة القدم الكرواتية. أعتقد أننا اتخذنا خطوة كبيرة في سبيل تحسين مستوى كرة القدم الكرواتية، تماماً كما كان عليه الأمر عندما قمنا بتشييد الملاعب المهجنة التي كانت بمثابة تحسين كبير على مستوى البنية التحتية. أودّ أن أتوجه بالشكر لكل من عمل على هذا المشروع. وكان نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام أنتي كولوسيتش قد شغل منصب مدير مشروع إدخال تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو إلى كرواتيا، وانخرط بشكل مكثف في تفاصيل هذا المشروع. وقال معرباً عن رضاه عن سير العمل وحماسته لما هو مقبل: "أودّ أن أتوجه بالشكر لكافة أفراد فريق المشروع، ولا سيما الرئيس [دافور] شوكر، والمدير التنفيذي [مارجان كوستيتش]، وعضوة اللجنة التنفيذية ورئيسة لجنة العلاقات الدولية والتراخيص [إيفانسيكا] سوداك. وبعد الحصول على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، لم يعد هناك عقبات أمام استخدام تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، إذ سيتم تطبيقها في مباريات دوري الدرجة الأولى وكأس كرواتيا. أجرينا دورة مفصلة بخصوص التحكيم بمساعدة الفيديو بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام ومدربين ولاعبين، ونتطلع إلى أن يمضي استخدام التحكيم بمساعدة الفيديو بأقصى مستوى سلاسة. وفي حال تمكنا من تحسين عملية اتخاذ القرار لدى الحكام في لحظات حاسمة من المباراة، فإن ذلك يعني أننا قمنا بعمل ممتاز". يُذكر أن التحكيم بمساعدة الفيديو يدعم الحكام في أربعة مجالات رئيسية هي الأهداف وضربات الجزاء والبطاقات الحمراء وحالات الخطأ في تحديد الهوية.