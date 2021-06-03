المكسيك تستعين بتمويل FIFA في مساعدة كرة السيدات في التعافي من آثار الجائحة

في استجابة منه لجائحة كوفيد-19، أطلق FIFA خطة إغاثة قدّمت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لمساعدة مجتمع كرة القدم حول العالم. وفي خطوة استراتيجية، قرر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم استخدام معظم منح FIFA لدعم كرة القدم النسائية، وعلى وجه الخصوص المساعدة في تنظيم دوري كرة القدم للسيدات والذي يحمل اسم the Liga MX Femenil إلى جانب دعم المنتخبات الوطنية للسيدات في أمور من بينها تنفيذ بروتوكولات السلامة واختبارات كوفيد-19. من جهتها قال إنيجو ريسترا، الأمين العام للاتحاد المكسيكي لكرة القدم: "نعتقد أن كرة القدم للسيدات لديها إمكانات هائلة، وكان من المهم إذا نظرنا للجائحة وأثرها على الشؤون المالية للأندية أن يقوم الاتحاد المكسيكي بدعم من FIFA بتوفير المخصصات المالية ليساعد كرة القدم النسائية في مواصلة النمو لتصبح أقوى".

“كما قالت قالت كلوديا كاريون، المديرة الرياضية لنادي كلوب أمريكا للسيدات "نحن ممتنون حقاً للدعم المالي الذي تلقيناه؛ فقد ساعدنا في تدبير نفقاتنا ودعم لاعبات الفريق والنادي للحفاظ على بيئتنا صحية وخالية من العدوى من خلال تطبيق اختبارات وبروتوكولات السلامة". وقالت خيمينا ريوس لاعبة نادي كلوب أمريكا: "إن عودة نشاط كرة القدم أمر رائع كلنا كنا بحاجة إليه. دعونا نأمل أن يستمر الأمر على هذا النحو، لأن هذا ما يحافظ على صحتنا ويرسم البسمة على وجوهنا". وتقام مباريات الدوري المكسيكي للسيدات في ظل الظروف الحالية بدون جمهور. وفي هذا الصدد قالت كلوديا كاريون "نود أن تحضر الجماهير المباريات، فلا شك أن دعمهم للاعبات مهم جدا، لكننا نعلم أيضاً أنه في الوقت الحالي يحتاج الناس إلى البقاء في المنزل وارتداء الكمامات. إذا اعتنينا ببعضنا البعض، سيعود الجمهور للمدرجات قريباً".