FIFA يدعم أندية دوري السوبر الشمالي في كندا من خلال ورشة هامة

"FIFA Campus - الدورة الأساسية في إدارة الأندية" هي الأولى من نوعها المصمَّمة خصيصاً لدوريات كرة قدم السيدات الاحترافية

شارك في الورشة التي أُقيمت على مدى يومين في مدينة تورنتو كبار مسؤولي ومسؤولات الأندية الستة المؤسِّسة لدوري السوبر الشمالي

مبادرة مشتركة بين قسم FIFA الفرعي المعني بعلاقات كرة القدم الاحترافية وتطويرها وقسم FIFA المعني بكرة قدم السيدات، وتهدف لتعزيز النمو المستدام لكرة قدم السيدات على صعيد الأندية

بمشارَكة كبار المسؤولين التنفيذيين في دوري السوبر الشمالي لأندية السيدات والاتحاد الكندي لكرة القدم، نظَّم FIFA على مدى يومين في مدينة تورنتو الكندية الدورة الأولى من نوعها المصمَّمة خصيصاً لدوريات كرة قدم السيدات الاحترافية تحت عنوان "FIFA Campus - الدورة الأساسية في إدارة الأندية".

عُقدت الدورة يومي 7 و8 يوليو/تموز في ملعب يورك لايونز ومَرافق نادي إيه إف سي تورنتو في جامعة يورك، وذلك ضمن نسخة الأمريكتين من دورة "FIFA Campus - الدورة الأساسية في إدارة الأندية" المقدَّمة تحت إشراف برنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية، وانطوت هذه المبادرة على تعاون وثيق مع دوري السوبر الشمالي لأندية السيدات والاتحاد الكندي لكرة القدم، بالإضافة إلى دمج برنامج FIFA المعني بالاستراتيجية التجارية لكرة قدم السيدات، وكذلك برنامج برنامج FIFA Campus.

وبالإضافة إلى كوادر دوري السوبر الشمالي لأندية السيدات والاتحاد الكندي لكرة القدم، حضر هذه الفعالية الهامة ممثلون وممثلات عن الأندية الستة المؤسسة لدوري كرة قدم السيدات وهي: فانكوفر رايز، وكالجاري وايلد، وإيه إف سي تورنتو، وأوتاوا رابيد، ومونتريال روزز، وهاليفاكس تايدز.

وقدّمت محتوى الدورة كوادر مختصة من FIFA بالإضافة إلى خبراء وخبيرات من أرجاء العالم، وتم التطرق خلالها للفرص والتحديات التي تواجه دوريات كرة قدم السيدات الاحترافية حديثة العهد، كما غطّت محاور الجلسات تطوير كرة قدم السيدات، والمعايير العالمية المطبقة، والحوكمة، والتسويق، والعلامة التجارية، والاتصالات، والتطوير التجاري، والتفاعل مع الجمهور، والاستراتيجيات والهوية، والتخطيط الاستراتيجي، والجوانب العملياتية في أيام المباريات.

يُذكر أنه تم إعداد هذا البرنامج بالتعاون بين قسم FIFA الفرعي المعني بعلاقات كرة القدم الاحترافية وتطويرها وقسم FIFA المعني بكرة قدم السيدات، وهو ما يعكس المقارَبة المتكاملة التي يتبناها FIFA للنهوض بالجانب الاحترافي لكرة قدم السيدات وتطوير أنديتها بشكل مستدام.

وبمناسبة هذه الدورة، قالت أورنيلا بيلا، مديرة قسم FIFA المعني بعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية: "تُمثِّل الأندية القلب النابض لكرة القدم، ودوري السوبر الشمالي هو بمثابة خطوة مهمة في مسار دفع لعبة السيدات قُدماً في كندا. نفخر بدعم هذه الأندية من خلال ’FIFA Campus - الدورة الأساسية في إدارة الأندية‘ الذي سيُقدِّم الدعم لها في سبيل إرساء هياكل احترافية وقدرات تُمكّنها من تحقيق نمو مستدام. وتُجسِّد هذه المبادرة التزامنا بنشر الاحتراف على مستوى الأندية، وتطوير كرة قدم السيدات".

وفي هذا الصدد، قالت ساراي بيرمان، مديرة قسم FIFA المعني بكرة قدم السيدات: "تُعتبر الدوريات القوية والناجحة تجارياً محورية لمستقبل كرة قدم السيدات. وعبر مساعدة الأندية على جذب المزيد من المشجعين والمشجعات وخلق مصادر إيرادات جديدة، فإننا نضع أساسات كرة قدم احترافية مستدامة. والجمع بين الأندية المؤسِّسة لدوري السوبر الشمالي من خلال هذين البرنامجين إنما يمثِّل خطوة هامة في هذه الرحلة".

وأردفت: "التطوير التجاري لا يقتصر على رفع مستوى العائدات، بل يخلق موارد للاستثمار في اللاعبات والكوادر العاملة والمَرافق وتجربة المشجعين، ومن شأن ذلك أن يُشارك في نجاح اللعبة على المدى الطويل. يسعدنا متابعة التطور الذي يحققه دوري السوبر الشمالي، بينما يضع الأساسات لقاعدة تجارية قوية، ويُسهم في رسم معالم مستقبل كرة قدم السيدات في كندا".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة أتت في إطار الالتزام الأوسع نطاقاً لـ FIFA بدعم الاحتراف المستدام في مجال كرة قدم الأندية بالأمريكتين، من خلال تزويد الأندية بما يلزمها من معارف وقدرات قيادية واستراتيجية مطلوبة لبناء مؤسسات تتمتع بالمرونة، بالإضافة إلى دفع عجلة تطوير كرة قدم السيدات. من جهته، قالت جائير بيرتوني، مدير FIFA لمنطقة الأمريكتين: "يُعتبر دوري السوبر الشمالي نموذجاً قوياً للتطور اللافت الذي نشهده في عالَم كرة قدم السيدات عبر الأمريكتين، إذ تُشكِّل الدوريات الاحترافية عاملاً محورياً لخلق بيئة تنافسية تُطوِّر اللاعبات من خلالها أداءهن على أعلى المستويات، ويَخضن مسيرات مستدامة في اللعبة. وانطلاقاً من النجاح الذي حققه المنتخب الكندي للسيدات، يأتي الدوري الاحترافي بمثابة خطوة محورية لتعزيز المسار الكروي بأكمله، بدءاً من مرحلة البراعم، وصولاً إلى فئة الشابات ومستوى النخبة".