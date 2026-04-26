في 24 و25 أبريل، افتتحت جزيرة ريونيون رسميًا ملعبين لـ FIFA Arena

بُني هذان الملعبان في مدينتين دمرهما إعصار غارانس قبل عام

يساعد برنامج إعادة التأهيل التابع لمؤسسة الفيفا في ترميم الملاعب المتضررة

انطلق مشروع ملاعب FIFA Arena رسميًا في المؤتمر الخامس والسبعين لـ FIFA في أسونسيون، باراغواي، في مايو 2025، بهدف إنشاء 1000 ملعب مصغر دائم جديد حول العالم بحلول عام 2031. وانضمت جزر القمر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ورواندا وفرنسا مؤخرًا إلى قائمة متنامية من الدول التي تفتخر بملاعب FIFA Arena جديدة. وأوضح رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، خلال افتتاح الملعب المصغر المؤقت في باريس في مارس الماضي: "يهدف هذا المشروع إلى بناء ملاعب كرة قدم مصغرة في المناطق المحرومة، وفي المساحات المجاورة للمدارس، وفي أماكن جميلة مثل هنا. نريد بناء ملاعب FIFA Arena في كل مكان، حتى يتمكن الأطفال من ممارسة كرة القدم بأمان". كانت هذه الرسالة مؤثرة بشكل خاص عندما تم افتتاح منشأتين لملاعب FIFA Arena رسمياً في جزيرة ريونيون في 24 أبريل.

مساعٍ جديدة في جزيرة ريونيون لإعادة البناء وجمع الناس معًا

اختيرت ساحة الكونكورد الشهيرة والخلابة في باريس موقعًا للملعب المصغر. في المقابل، أُقيمت ملاعب FIFA Arena في جزيرة ريونيون في سان بينوا وسان بول، حيث اجتاح إعصار غارانس الجزيرة قبل عام، مخلفًا دمارًا هائلًا لا تزال آثاره باقية حتى اليوم. كان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في العاصمة الفرنسية قبل شهر، كما زار جزيرة ريونيون الواقعة قبالة سواحل جنوب أفريقيا في المحيط الهندي. وقال في حفل الافتتاح في سان بول: "قبل عام تقريبًا، كنت أقف هنا معكم، بعد وقت قصير من مرور إعصار غارانس. ما رأيته كان جزيرة عانت كثيرًا. كانت البنية التحتية المتضررة والأندية المتعثرة والعائلات التي تواجه صعوبات واضحة للعيان، لكنني لاحظت أيضًا شيئًا أقوى. كان الناس يُظهرون تضامنًا مثاليًا وعزيمة لا تلين ورغبة في النهوض من جديد معًا".

أتمنى أن تصبح هذه الملاعب التابعة لـ FIFAأماكن يلتقي فيها الناس ويتفاعلون ويتبادلون الخبرات. فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF)

وأضاف قائلاً: "في ذلك الوقت، تعهدتُ بتعبئة جهود منظمتنا بالكامل، والعمل مع شركائنا الدوليين لتأمين سبل الدعم السريع والفعّال". ولحسن الحظ، يتوافق هذا مع التزام FIFA بدعم الاتحادات الأعضاء، سواءً من حيث الموارد البشرية أو الدعم المالي، في سبيل تطوير إمكانياتها الكروية وبنيتها التحتية. ولذلك، بدا مشروع "FIFA Arena" الخيار الأمثل لدعم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في جزيرة ريونيون. وفي الوقت نفسه، قدّم برنامج التعافي التابع لمؤسسة FIFA مائة ألف دولار أمريكي للمساعدة في ترميم ملعبين متضررين في سان بينوا.