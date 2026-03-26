جياني إنفانتينو فخور باستخدام برنامج FIFA للملابس المُصنّعة في البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المُنتِجة للقطن للمرة الأولى في الكاميرون

إثر انطلاق برنامج Football for Schools من FIFA في العاصمة الكاميرونية ياوندي، كان الأطفال المشاركون في البرنامج أوّل من يرتدي ملابس مصنّعة في الدول الغرب أفريقية الأربعة (زائد واحد) المُنتِجة للقطن

يأتي ذلك وفاءً للتعهد الذي قطعته السيد إنفانتينو في فبراير/شباط 2024 في إطار مذكّرة التفاهم الموقّعة مع منظمة التجارة العالمية

جياني إنفانتينو: "أردنا القيام بأمر حقيقيّ، وملموس، ومؤثِّر"

عبّر رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن شعوره بالسعادة والفخر بعد رؤية ثمار تعهّده باستخدام ملابس من إنتاج الدول الغرب أفريقية الأربعة (زائد واحد) بمناسبة إطلاق برنامج Football for Schools من FIFA في الكاميرون.

قال رئيس FIFA، في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد في فبراير/شباط 2024، إنّ الملابس المُستخدَمة في برامج FIFA ستكون من صنع البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المُنتِجة للقطن، تنفيذاً لواحد من أهمّ بنود اتفاقية التفاهم التي وقعها مع المديرة العامة لمنظمة التجارية العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في سبتمبر/أيلول 2022.

وفي بادرة تشير إلى البدء بتنفيذ هذا الوعد، ارتدى الأطفال المشاركون في فعالية Football for Schools في العاصمة الكاميرونية ياوندي، قمصان تي-شيرت وقمصان بولو مصنوعة في البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المُنتجة للقطن، ألا وهي بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وكوت ديفوار.

وفي هذا الإطار، قال السيد إنفانتينو "تغمرني السعادة لأنّ FIFA أطلق اليوم مبادرة تصنيع ملابس التلاميذ والمعلّمين في البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المُنتِجة للقطن ضمن برنامج Football For Schools من FIFA."

وأضاف "لا يمكنني سوى الشعور بالفخر لأنّنا بدأنا بتنفيذ الالتزامات التي قطعناها أثناء المؤتمر الوزاري الأخير، وبصفتي رئيس FIFA، أتشرّف بدعم هذه المبادرة. أريد أن أتقدّم بالشكر أيضاً إلى حكومات بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وكوت ديفوار، وكذلك إلى الدكتورة نغوزي وإلى جميع الشركاء في مبادرة ’الشراكة من أجل القطن‘ لتحلّيهم بروح الفريق ولبذل الجهود الجماعية من أجل تحقيق هذه المبادرة."

شارَك عدد من الأطفال المحليين في آخر فعالية لإطلاق برنامج Football for Schools الذي سبق أن حطّ الرحال في أكثر من 140 اتحاداً وطنياً عضواً منذ انطلاقته عام 2019، وراح يعلّم الأطفال مهارات حياتية من خلال كرة القدم كجزء من النظام التربوي في البلاد.

وقد أُتيحت الفرصة لهؤلاء الأطفال لتجاذب أطراف الحديث مع رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم وأسطورة FIFA صامويل إيتو ومع كوكبة من الأساطير مثل روجيه ميلا، وريغوبرت سونغ، وألكساندر سونغ، ونائب المدير الحالي لقسم FIFA المعني بالاتحادات الوطنية الأعضاء واللاعب السابق في منتخب سويسرا غيلسون فيرنانديز.

يُعتبر القطن المُنتَج في الدول الأفريقية الأربعة (زائد واحد) من الأكثر استدامة في العالم، كما أنّه مصدر دخل أساسي لهذه البلدان، لكنّ معظمه يُصدَّر كقطن خام بدلاً من تصنيعه كمنتَج نهائي. أمّا استخدام FIFA لملابس مصنوعة في هذه البلدان في برامجه، فيُشير إلى اكتمال دورة التصنيع فيها، ما يساعدها على الاستحواذ على حصة أكبر من سوق الملابس الرياضية التي تُقدّر إيراداتها العالمية بقيمة 270 مليار دولار أمريكي.

وأضاف السيد إنفانتينو "لطالما قلتُ إنّه علينا استخدام كرة القدم ليس لتطوير اللعبة فحسب، بل لإحداث فارق حقيقي في حياة العالم."