حصل كل لاعب على زوج من أحذية كرة القدم ضمن برنامج "أحذية للجميع"

يُعدّ ملعب FIFA Arena في سنترال بارك واحدًا من 26 ملعبًا مصغرًا سيتم افتتاحها في منطقة نيويورك

يُعلّم برنامج "كرة القدم للمدارس" مهارات حياتية وأكاديمية من خلال جلسات كرة قدم ممتعة شارك أكثر من 80 لاعبًا شابًا من منظمة Street Soccer USA في بطولة كرة قدم أُقيمت في ملعب FIFA Arena بسنترال بارك في نيويورك، بتنظيم من برنامج FIFA Football for Schools. كما حصل كل لاعب على زوج من أحذية كرة القدم ضمن برنامج "أحذية للجميع"، الذي يُساهم في ضمان حصول المزيد من الأطفال على المعدات الأساسية اللازمة لممارسة اللعبة بأمان. أُقيمت البطولة عشية نهائي كأس العالم FIFA 2026™ في ملعب نيويورك، نيو جيرسي.

بطولة Football For Schools تقام في ملعب FIFA أرينا في سنترال بارك 02:08

“قال فرانك كاستيلو، مدير برنامج كرة القدم للمدارس: "أعتقد أنها لحظة رائعة، بالتزامن مع كأس العالم (FIFA). الجميع متحمسون، بمن فيهم الشباب. أعتقد أن هذا أيضاً أحد أهداف برنامج FIFA Football for Schools، بالتعاون مع FIFA أرينا وFIFA بوتس فور أول، ألا وهو توفير تجربة رياضية إيجابية أولى." وأضاف: "لقد ثبت أنه إذا كانت التجربة الرياضية الأولى للطفل دون سن العاشرة إيجابية، فسيمارس الرياضة طوال حياته. وهذا أمر بالغ الأهمية على الصعيد الصحي."

أضاف إيلخان محمدوف، رئيس قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA: "يُعدّ مشروع FIFA Arena مبادرةً رائعةً من رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، تُوفّر للأطفال في المجتمعات أماكن آمنة ومتاحة لممارسة كرة القدم. ولا تقلّ أهميةً عن ذلك مبادرة Boots for All، التي تُساعد في ضمان حصول اللاعبين الصغار على المعدات المناسبة للاستمتاع باللعبة بأمان. وتعكس هاتان المبادرتان معًا التزام FIFA بدعم الاتحادات الأعضاء وخلق المزيد من الفرص للشباب من خلال كرة القدم في جميع أنحاء العالم." أما منظمة Street Soccer USA فهي منظمة وطنية غير ربحية تعمل في 16 مدينة، وتُساعد أكثر من 75,000 لاعب في بعض الأحياء الأكثر احتياجًا في البلاد.