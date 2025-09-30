FIFA واتحاد أستراليا لكرة القدم يرسُمان معالم المستقبل من خلال ورش عمل حول دوري الدرجة الثانية الجديد

أقام FIFA واتحاد أستراليا لكرة القدم في سيدني سلسلة من ورش العمل التي شارك فيها قادة من دوريي الدرجة الأولى والثانية

بحضور خبراء ومتخصِّصين في كرة القدم العالمية، تم التركيز على مختلف الجوانب، من التخطيط الاستراتيجي وحوكمة الأندية إلى إدارة الأحداث والفعاليات، مروراً بتوليد الإيرادات وتعزيز الأنشطة التجارية

إطلاق دوري الدرجة الثانية الأسترالي يعيد إرساء أُسس الهرم الكروي بالبلاد، إذ من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للأندية واللاعبين

قبل إطلاق دوري الدرجة الثانية للرجال في أستراليا، عقد FIFA والاتحاد الوطني لكرة القدم سلسلة من ورش العمل التي شهدت مشاركة مسؤولين تنفيذيين من مختلف أندية القسمين الأول والثاني.

وقد عُقدت الجلسات في سيدني خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 سبتمبر/أيلول، حيث شكلت أول فرصة للتلاقي بين الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين لأندية الدوري الأسترالي الممتاز ودوري الدرجة الثانية الأسترالي الجديد، وذلك لتبادل الأفكار والرؤى والإضاءات من جهة، وإرساء أُسس مستقبل اللعبة محلياً من جهة ثانية.

وتضمنت قائمة المشاركين رئيس اتحاد أستراليا لكرة القدم أنتر إيزاك، ورئيسته التنفيذية المؤقتة هيذر غاريك، ومديرة قسم FIFA المعني بالعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية أورنيلا ديزيريه بيليا، إلى جانب خبراء دوليين أمثال راؤول سانليهي رئيس عمليات كرة القدم بنادي إنتر ميامي، ولويس رودريغيز، الرئيس السابق لنادي خواريز.

يُذكر أن دوري الدرجة الثانية الأسترالي يُمثِّل خطوة محورية في إعادة إرساء أُسس الهرم الكروي بالبلاد، إذ من شأنه أن يساهم في الربط بين دوريات الولايات والدوري الأسترالي الممتاز للرجال من جهة، وفتح آفاق جديدة للأندية واللاعبين من جهة أخرى.

هذا وقد تمحورت وُرش العمل حول الركائز الاستراتيجية الأربع التالية:

التخطيط الاستراتيجي

حوكمة الأندية

توليد الإيرادات وتعزيز الأنشطة التجارية

إدارة الأحداث والفعاليات

“وفي هذا الصدد قالت أورنيلا ديزيريه بيليا، مديرة قسم FIFA المعني بالعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية: "تتماشى هذه المبادرات مع رؤية FIFA الرامية إلى تعزيز كرة قدم الأندية على مستوى العالم، إذ من شأن تقوية الأندية أن يخلق دوريات أقوى وفرصاً أكبر للاعبين، مما سيمهد الطريق في نهاية المطاف لمنتخبات وطنية أقوى".