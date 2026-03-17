أُقيم حفل الإطلاق في صالة أوتا سيتي العامة للألعاب الرياضية في طوكيو
ألقت آيا مياما، عضوة لجنة صوت لاعبي FIFA، كلمةً في جلسةٍ حول مناهضة العنصرية
يُنفَّذ برنامج "كرة القدم للمدارس" حاليًا في 153 اتحادًا عضوًا في FIFA انطلقت برنامج Football for Schools في اليابان، والتي تستخدم جلسات كرة قدم ممتعة لتعليم الأطفال مهارات حياتية وأكاديمية، وذلك من خلال حفل إطلاق أُقيم في صالة أوتا سيتي العامة للألعاب الرياضية في طوكيو. شارك أكثر من 90 طفلًا، واستمتعوا بمتعة اللعبة بينما اكتسبوا قيمًا مهمة، كما تم تدريب أكثر من 60 مُعلِّمًا، حيث طوّروا مهاراتهم في كرة القدم ومهارات حياتية أساسية لتمكين الفتيات والفتيان في جميع أنحاء البلاد. وتضمن البرنامج الذي استمر يومين جلسةً تعليمية بعنوان "No Racism" مع آيا مياما، الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™، وهي عضوة في مجلس صوت لاعبي FIFA التي تدعم الموقف العالمي ضد العنصرية من خلال إسهامها بخبرتها الحياتية وقيادتها في الحملة.
وقالت أيايا مياما "لقد حظيت بتجربة رائعة في هذا الحدث. كلما تعمقت في لعبة كرة القدم، ازداد شعوري بأنها جوهر الحياة، لذا فأنا على ثقة بأن اكتساب مهارات حياتية من خلال برنامج "Football for Schools" سيساهم في جعل العالم مكانًا أفضل في المستقبل". "كما أعتقد أن أنشطة "لجنة آراء اللاعبين" التي نعمل عليها ستتوسع بشكل أكبر من خلال تعميق فهمنا لكرة القدم". يُذكر أن برنامج Football for Schools، الذي انطلق لأول مرة عام 2019، يُطبّق حاليًا في 153 اتحادًا عضوًا في FIFA.
قال أنطونيو بوينانيو سانشيز، مدير برنامج Football for Schools: "كان إطلاق برنامج FIFA Football for Schools في اليابان إنجازًا رائعًا، لا سيما بمشاركة آيا مياما، عضو لجنة صوت لاعبي FIFA. وقد أكدت مشاركتها على أهمية ركيزة التعليم في موقف FIFA العالمي ضد العنصرية، ودور التعليم في بناء وإلهام الأجيال القادمة".
وأوضح يوكاوا كازويوكي، الأمين العام للاتحاد الياباني لكرة القدم، أن برنامج FIFA Football for Schools سيعمل جنبًا إلى جنب مع برنامجين قائمين أنشأهما الاتحاد. وأشار إلى أن مشروع JFA Kokoro، الذي أُطلق عام 2006 استجابةً للعنف والتنمر في المدارس، نظم جلسات شارك فيها رياضيون من مختلف الرياضات، نقلوا من خلال تجاربهم الشخصية أهمية التمسك بالأحلام.
تبع ذلك في عام 2014 برنامج تدريب دعم التربية البدنية للمدارس الابتدائية، الذي يوفر تدريبًا لدعم تقديم دروس التربية البدنية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الجديدة للمناهج الدراسية. وقال السيد كازويوكي: "لطالما التزم الاتحاد الياباني لكرة القدم بالتعليم. ونعتقد أن دمج عناصر منبرنامج FIFA Football for Schools في هذا المشروع سيمكننا من تعزيزه بشكل أكبر. علاوة على ذلك، نعتزم الاستفادة من برامج FIFA في مختلف المبادرات التعليمية التي يديرها الاتحاد الياباني لكرة القدم، مثل مشروع كوكورو وأكاديمية الاتحاد، لدعم النمو البدني والنفسي السليم للأطفال بالتعاون مع المعلمين والجهات المعنية الأخرى".