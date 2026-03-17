إطلاق برنامج FIFA Football for Schools في اليابان

يُنفَّذ برنامج "كرة القدم للمدارس" حاليًا في 153 اتحادًا عضوًا في FIFA انطلقت برنامج Football for Schools في اليابان، والتي تستخدم جلسات كرة قدم ممتعة لتعليم الأطفال مهارات حياتية وأكاديمية، وذلك من خلال حفل إطلاق أُقيم في صالة أوتا سيتي العامة للألعاب الرياضية في طوكيو. شارك أكثر من 90 طفلًا، واستمتعوا بمتعة اللعبة بينما اكتسبوا قيمًا مهمة، كما تم تدريب أكثر من 60 مُعلِّمًا، حيث طوّروا مهاراتهم في كرة القدم ومهارات حياتية أساسية لتمكين الفتيات والفتيان في جميع أنحاء البلاد. وتضمن البرنامج الذي استمر يومين جلسةً تعليمية بعنوان "No Racism" مع آيا مياما، الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™، وهي عضوة في مجلس صوت لاعبي FIFA التي تدعم الموقف العالمي ضد العنصرية من خلال إسهامها بخبرتها الحياتية وقيادتها في الحملة.