برنامج FIFA Football for Schools ينطلق في الولايات المتحدة الأمريكية بفعالية تدريبية في أتلانتا

شارك ما يقرب من 80 معلمًا ومدربًا محليًا في حفل الإطلاق في أتلانتا، والذي تضمن تدريبًا على استخدام تطبيق Football for Schools (F4S) المبتكر

مع انطلاق المبادرة في لاس كروسيس وأورلاندو، من المتوقع أن تكون لوس أنجلوس هي المدينة التالية التي تنضم إلى مبادرة F4S

تم إطلاق مبادرة F4S في عام 2019، وتم تنفيذها حتى الآن في أكثر من 150 اتحادًا عضوًا في FIFA

وصلت مبادرة FIFA الرائدة “Football for Schools (F4S)” إلى الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر فقط من انطلاق كأس العالم FIFA 2026™ في أمريكا الشمالية.

بدأت الأنشطة في 25 فبراير في أتلانتا، جورجيا، مقر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (USSF) واستاد أتلانتا المذهل، الذي سيستضيف ثماني مباريات في كأس العالم في يونيو ويوليو (بما في ذلك نصف النهائي الثاني).

اجتمع ما يقرب من 80 من معلمي التربية البدنية والمدربين وقادة المجتمع في مدارس أتلانتا العامة في الاستاد ومنشأة Soccer in the Streets القريبة من محطة West End Station Soccer لتلقي تعليمات عملية من خبراء FIFA. كما حضر الموظفون من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (USSF)، الذي يتعاون مع FIFA في هذه المبادرة.

تم تعليم المتدربين في أتلانتا كيفية استخدام منصة F4S الرقمية المبتكرة، التي تتضمن مئات من الجلسات التعليمية والألعاب والتمارين المخصصة لكل فئة عمرية، والتي تستخدم كرة القدم لتعزيز النشاط البدني وتنمية المهارات الحياتية والعمل الجماعي والمشاركة الشاملة. وستقوم منظمة Soccer in the Streets، وهي منظمة في أتلانتا تعمل على تعريف الشباب في المناطق المحرومة بكرة القدم من خلال تحويل المساحات غير المستغلة إلى ملاعب في الأحياء، بإدخال منهج Football for Schools في برنامجها الربيعي.

وقال جاير بيرتوني، المدير الإقليمي للامريكيتين في FIFA: ”يمثل إطلاق برنامج Football for Schools التابع لـ FIFA في الولايات المتحدة، عشية كأس العالم FIFA 2026™، علامة فارقة في التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم“. ”من خلال تزويد المعلمين بأدوات رقمية عالية الجودة وتدريب منظم، نخلق مسارات مستدامة للشباب للمشاركة في كرة القدم بطرق هادفة وشاملة. المدارس هي في صميم هذا الجهد، وتضمن هذه المبادرة أن المزيد من الأطفال - بغض النظر عن خلفيتهم أو موقعهم - يحظون بفرصة تجربة الفوائد العديدة لهذه اللعبة“.

تم إطلاق برنامج ”Football for School“ في عام 2019 بالتعاون مع اليونسكو، وهو أحد مكونات مهمة FIFA المتمثلة في منح كل موهبة فرصة، مع استخدام كرة القدم لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والمهارات الحياتية والوحدة والأمل بين شباب العالم. منذ بدء البرنامج، نفذت 153 اتحادًا عضوًا في FIFA برنامج ”Football for School“، وتلقى ما يقرب من 5000 معلم ومدرب تدريبًا مباشرًا من FIFA على استخدام المنصة، وتم توزيع أكثر من 3 ملايين كرة.

تمثل الولايات المتحدة الأمريكية الحدود التالية لبرنامج F4S، وأتلانتا ليست سوى البداية. فقد بدأ البرنامج بالفعل في أورلاندو بفلوريدا ولاس كروسيس بنيو مكسيكو، وسوف يتوسع قريبًا إلى لوس أنجلوس بكاليفورنيا. وسيتم تدريب المعلمين في كل سوق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير تطبيق F4S للمعلمين في جميع أنحاء البلاد عبر المنصة الرقمية Soccer at Schools التابعة للاتحاد الأمريكي لكرة القدم (USSF). تدير Soccer at Schools مؤسسة Soccer Forward Foundation، وهي قسم التراث والتأثير الاجتماعي التابع للاتحاد الأمريكي لكرة القدم (USSF).

قال ليكس شالات، المدير التنفيذي لـ Soccer Forward: ”يمثل برنامج FIFA Football for Schools خطوة قوية إلى الأمام في مهمة Soccer Forward الرامية إلى جعل كرة القدم في متناول كل طفل في كل مجتمع“.