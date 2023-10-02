بورتوريكو وFIFA يضعان حجر الأساس لقاعدة المنتخب الوطني الجديدة

حصل اتحاد كرة القدم البورتوريكي على قطعة أرض تبلغ مساحتها 38 ألف متر مربع

ستستفيد المنتخبات الوطنية من مجموعة واسعة من المرافق

جائير بيرتوني "لقد جعلنا من كوامو المركز العصبي لكرة القدم البورتوريكية"

في حدث محوري لكرة القدم البورتوريكية، احتفل الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم ببداية فصل جديد في تاريخه من خلال وضع حجر الأساس لما سيصبح "بيت المنتخب الوطني". تمثّل هذه المبادرة خطوة أخرى إلى الأمام في تطوير الرياضة في الجزيرة الكاريبية. وبدعم فني ومالي من برنامج FIFA Forward للتطوير، قام الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم بشراء قطعة أرض واسعة تبلغ مساحتها ما يزيد قليلاً عن 38 ألف متر مربع. وقال إيفان ريفيرا جوتيريز رئيس الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم "إذا كنت تريد نتائج جيدة، يحتاج اللاعبون إلى الحصول على راحة جيدة، وتدريب جيد، وطعام جيد، ومرافق جيدة. اليوم نحاول إنشاء تلك المرافق. نحن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة. هذا نهج لم يكن موجوداً في كرة القدم من قبل."

تقع قطعة الأرض في كوامو، وهي ليست مهمة فقط بالنسبة لحجمها ولكن أيضاً لموقعها الاستراتيجي: فهي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من ماياجويز وسان خوان، وهما اثنتان من المدن الرئيسية في البلاد. سيوفّر المجمع الرياضي مرافق من الدرجة الأولى. ومن بين المشاريع المخطط لها فندق قادر على استضافة منتخبين وطنيين من بورتوريكو في وقت واحد؛ وثلاثة ملاعب - واحد بالعشب الطبيعي، والآخر بالعشب الصناعي، والثالث مخصص لكرة الصالات -؛ بالإضافة إلى غرفة الطعام؛ ومركز تقني؛ وصالة ألعاب رياضية ومنطقة طبية. علاوة على ذلك، ومع وضع الأولوية لاحتياجات اللاعبين، ستحتوي المنشأة أيضاً على خدمات إضافية مثل غسيل الملابس ومواقف واسعة للسيارات ومناطق مشتركة خضراء، وبالتالي تعزيز بيئة شاملة للرياضيين رفيعي المستوى من الرجال والسيدات.

وقال جائير بيرتوني، المدير الإقليمي لمنطقة الأمريكيتين - الاتحادات الأعضاء لدى FIFA في الأمريكيتين "لقد بدأنا عملاً هاماً في مجمع أنياسكو الإقليمي لكرة القدم من خلال برنامجنا Forward للتطوير، والذي يعكس الإدارة الجيدة التي يقوم بها الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم. اليوم، وبعد جهد كبير، جعلنا من كوامو المركز العصبي لكرة القدم البورتوريكية." وأضاف: "النتائج الإيجابية التي تحققها المنتخبات الوطنية يجب أن تقابلها ظروف مناسبة، لتمكين اللاعبين واللاعبات من مواصلة التطور في بيئة عالية الأداء، وحتى في التخصصات الأخرى مثل كرة الصالات. ولهذا السبب، سنوفّر للمنتخبات الوطنية مرافق رياضية رفيعة المستوى، وهو ما سيسهّل تحقيق هدف الاتحاد في التأهل لكأس العالم FIFA." ويُعتبر هذا المشروع دليلاً واضحاً على التزام اتحاد بورتوريكو لكرة القدم بنمو وتعزيز كرة القدم في الجزيرة. فالاستثمار في البنية التحتية بهذا الحجم لا يُفيد الجيل الحالي من لاعبي كرة القدم فحسب، بل سيصبح أيضاً أرضاً خصبة للترويج لكرة القدم على مستوى الشباب، مما يساعد، كما يأمل الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم، على الارتقاء بكرة القدم البورتوريكية إلى المستوى التالي في المستقبل.