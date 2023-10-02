جياني إنفانتينو يفتتح ورشة عمل FIFA Forward للاتحادات الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي

قال رئيس FIFA إن برنامج FIFA Forward يلعب دوراً حاسماً في جعل كرة القدم عالمية حقاً

سيتم عقد ورشتي عمل لمدة ثلاثة أيام في ميامي لاتحادات البحر الكاريبي

تم تصميم ورش العمل لمساعدة الاتحادات الأعضاء على تحقيق أقصى استفادة من البرنامج

رحّب جياني إنفانتينو بالاتحادات الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي في ورشة عمل FIFA Forward المنعقدة في ميامي، مذكّراً إياهم بأن البرنامج مهم لجعل كرة القدم عالمية حقاً. وأوضح رئيس FIFA أن ورشة العمل تهدف إلى مساعدة الاتحادات الأعضاء على تحقيق أفضل استفادة من الأموال المتاحة لهم.

وقد تم تقديم برنامج FIFA Forward بعد وقت قصير من انتخاب السيد إنفانتينو في 2016، وقد قام بالفعل بتمويل مئات مشاريع التطوير حول العالم، بما في ذلك مراكز تدريب المنتخب الوطني والأكاديميات والملاعب الجديدة وتنظيم المسابقات. ويُمكنه أيضاً المساعدة في تكاليف تشغيل الاتحادات الأعضاء ودفع تكاليف السفر للمنتخبات الوطنية للعب المباريات - مما يوفّر شريان الحياة للعديد من الاتحادات الصغيرة.

وقال رئيس FIFA في كلمته الافتتاحية "لدى FIFA، هدفنا هو إلهام وتشجيع تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. ورش العمل مثل هذه تساعدنا على الاقتراب من الاتحادات الأعضاء لدينا ودعمهم في تحقيق أهدافهم المتمثّلة في التطوير المستمر وإضفاء الطابع الاحترافي على عمل كرة القدم في بلدانهم." شهد هذا العام بداية الدورة الثالثة من البرنامج؛ FIFA Forward 3.0، والذي يوفّر المزيد من التمويل لتطوير كرة القدم. على مدى فترة الأربع سنوات، يحق لكل اتحاد عضو لدى FIFA الحصول على 8 ملايين دولار أمريكي، في حين يُمكن للاتحادات القارية الحصول على ما يصل إلى 60 مليون دولار أمريكي والاتحادات الإقليمية مثل الاتحاد الكاريبي لكرة القدم (CFU) على 5 ملايين دولار أمريكي. وتُعتبر الاتحادات الأعضاء مسؤولة عن تحديد كيفية استخدام الأموال ولكن يجب الحصول على موافقة FIFA على المشاريع. يُعتبر التخطيط طويل المدى واختيار المشروع المناسب من مفاتيح الاستخدام الناجح للأموال.

وقد تم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى مجموعتين حيث سيُشارك كل من أنغيلا، وأنتيغوا وبربودا، وجزر كايمان، وكوراساو، ودومينيكا، وغويانا مونتسيرات، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت بالإضافة إلى الجزر العذراء الأمريكية التي تشارك في ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام. سيتم إقامة ورشة عمل ثانية أيضاً في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول في ميامي. سيتم تغطية عدد من المجالات في كل ورشة عمل، بما في ذلك شرح لوائح برنامج FIFA Forward. كما ستكون هناك جلسات منفصلة حول تطوير اللعبة على أرض الملعب، مع التركيز بشكل خاص على كرة القدم للسيدات إلى جانب التطوير خارج الملعب والذي سيشمل موضوعات مثل الحفاظ على صحة ورفاهية جميع المشاركين في كرة القدم، إلى جانب الامتثال، وحماية الرياضة من التلاعب بالمباريات، والسياسات والمبادرات لمكافحة التمييز وتنفيذ مبادئ الحوكمة.