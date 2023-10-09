الاتحادات الأعضاء في منطقة الكاريبي تجتمع لمناقشة مستقبل برنامج FIFA Forward

شارك 22 اتحاداً عضواً في ندوتين ركزتا على FIFA Forward 3.0
مجموعة من المواضيع المتعلقة بكرة القدم داخل وخارج الملعب واردة في جدول الأعمال
افتتح رئيس FIFA جياني إنفانتينو الندوة
في 4 أكتوبر 2023، اختتم FIFA بنجاح ندوتين تم تنظيمهما للاتحادات الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي، بهدف بحث سبل استخدام الأموال المخصصة لدورة FIFA Forward 3.0. ولضمان الاهتمام الشخصي بالاتحادات الأعضاء، عُقدت النسخة الأولى في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر مع أحد عشر اجتماعًا اتحاديًا: والثانية في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر مع نفس العدد من المشاركين. وتناولت الندوتان مجموعة واسعة من المواضيع الرئيسية لتعزيز وتطوير كرة القدم في المنطقة.
وشدد جاير بيرتوني، ممثل FIFA للأمريكتين، على أهمية الندوات. "تعد هذه الاجتماعات علامة بارزة في تقويمنا. وقال: "كانت ورشتا العمل مع الاتحادات الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي مثمرة للغاية وملائمة للغرض حيث نواصل بناء القدرات بين الرؤساء والأمناء العامين والموظفين المسؤولين عن FIFA Forward". "نحن نهدف إلى تزويدهم بجميع المعلومات والأدوات ذات الصلة لإتقان إدارة البرنامج، كما أن مساهمة العديد من خبراء FIFA جعلت منظمتنا أقرب من أي وقت مضى إلى الاتحادات الأعضاء، مما عزز التفاعل لإضفاء الطابع الاحترافي على المجالات الرئيسية داخل وخارج الملعب. وفي يوم الافتتاح، تعمق الحضور في الإطار التنظيمي لـ FIFA Forward 3.0. تهدف هذه الجلسة إلى التأكد من أن جميع الاتحادات الأعضاء تفهم المبادئ التوجيهية بشكل كامل، مما يضمن الإدارة السليمة واستخدام الأموال. بالإضافة إلى ذلك، كانت كرة القدم النسائية وتطويرها مدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة كيفية مشاركة منطقة البحر الكاريبي بنشاط في نموها المستمر. كما احتلت النزاهة الرياضية مكانة بارزة بين المناقشات. كما تم تناول أهمية الامتثال التنظيمي والتأكيد على إنشاء وتعزيز آليات لمنع التلاعب بنتائج المباريات، فضلاً عن مكافحة التمييز، مما يؤكد موقف FIFA بعدم التسامح مطلقاً. ركز اليوم الثاني على المنصة الرقمية الجديدة لـ FIFA Forward، وهي أداة لتبسيط العمليات وتسهيلها، مما يضمن كفاءة أكبر في تتبع الموارد. وقد جلبت الندوة الرؤية طويلة المدى المطلوبة للمنتخبات الوطنية - كرة القدم للرجال والسيدات والشباب - بما في ذلك البنية التحتية. إلى نتيجة.
FIFA Forward Workshop for Caribbean Member Associations
01/08
FIFA Forward Workshop With Caribbean Member Associations
02/08
FIFA Forward Workshop With Caribbean Member Associations
“وتابع بيرتوني: "جنبًا إلى جنب مع الكونكاكاف والاتحاد الكاريبي لكرة القدم (CFU)، نعمل بلا كلل لمساعدة اتحاداتنا على استثمار الأموال بطريقة فعالة وشفافة وذات معنى". "لقد أتيحت لنا الفرصة لمراجعة مشاريع الاتحادات الأعضاء قيد التنفيذ وفي طور التنفيذ بهدف إضافة قيمة وخبرتنا، لإحداث تأثير كبير طويل المدى على كرة القدم في بلدانهم. سندعم دائمًا أعضائنا لمواصلة اللعبة على جميع المستويات”.
التصريحات...
“أريد فقط أن أعرب عن مدى تقديري لـ FIFA لورشة العمل هذه المخصصة لمنطقة البحر الكاريبي. لقد كان ذلك مناسباً لاتحاد بربادوس لكرة القدم لأن لدي موظفين جدد في المجالات الحيوية، وقد تمكنوا من الحصول على فهم أفضل لما يتوقعه FIFA من الاتحادات الأعضاء، والعمل معنا، ومساعدتنا على أن نكون أكثر كفاءة. ونحن نتطلع إلى المزيد من ورشات العمل من هذا النوع." راندولف هاريس، رئيس اتحاد بربادوس لكرة القدم ورئيس الاتحاد الكاريبي لكرة القدم. "لقد تم التخطيط والتنظيم لورشة العمل بشكل كبير. وركزت على الموضوعات ذات الصلة على وجه التحديد بالمنطقة والاتحادات الأعضاء. إن حضور ممثلي FIFA من مختلف الإدارات والمشاركة في المناقشات الجماعية والاجتماعات الفردية منحنا الفرصة لمعالجة التحديات المحددة التي نواجهها وإيجاد الحلول الممكنة. بشكل عام، قدمت ورشة العمل معلومات قيمة وعززت العلاقات الهادفة مع نظرائنا في FIFA. فريد لون، الأمين العام لاتحاد جزر البهاما لكرة القدم. "لقد كانت فرصة عظيمة لنا أن نشارك في ورشة عمل FIFA 3.0. لقد شعرنا بترحيب حار من أسرة FIFA وConcacaf بأكملها. لقد كانت التجربة مذهلة للغاية، وأدركنا أن الدعم المتاح لنا لا يقدر بثمن. نحن نتطلع حقًا إلى محاولة تبني كل شيء وندرك من خلال بعض ورشات العمل أنه من المهم جدًا أن يكون لدينا التوجيه الصحيح. أعتقد أن FIFA متاح للمساعدة في العديد من الجوانب المختلفة. يوهانس ووريدي، رئيس اتحاد كرة القدم للجزر العذراء.