كرة القدم في بنما تتطور بفضل دعم برنامج FIFA Forward

كشف الاتحاد البنمي لكرة القدم مؤخراً عن مركز جديد للأداء العالي، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير كرة القدم في بنما

سيعود منتخب بنما الأول للرجال للمشاركة في كأس العالم FIFA™ هذا الصيف بعد غيابه عن بطولة قطر 2022

أكد منتخب بنما تحت 17 عامًا تأهله لبطولة كأس العالم FIFA U-17 2026™ قبل أيام قليلة

تساهم بعض الأعمال المتميزة التي يقوم بها الاتحاد البنمي لكرة القدم ومنتخباته الوطنية في ترسيخ مكانة بنما كقوة كروية صاعدة في أمريكا الوسطى. لم تكن عودة منتخبات بنما إلى البطولات الكبرى بسبب عروضها الرائعة على أرض الملعب فحسب، ولكن نتيجة العمل الجاد الذي يقوم به اتحاد كرة القدم في البلاد كذلك.

وقد ظهرت نتائج هذا العمل في بداية شهر فبراير، عندما قدّم الاتحاد البنمي لكرة القدم عرضًا مؤسسيًا لمشروع مركز الأداء العالي أمام أعضاء قسم الاتحادات الأعضاء (الأمريكتين). وتحظى هذه المبادرة، التي تعتبر استراتيجية للحفاظ على التطور القوي لكرة القدم في بنما، بدعم من برنامج FIFA Forward.

“وفي هذا الصدد، قال ماثيو دي روش، مدير التطوير في الاتحاد البنمي لكرة القدم، لموقع Inside FIFA: "لقد كان الدعم المالي المُقدم من FIFA عاملاً أساسياً في تمكيننا من تنفيذ مشروع بهذا الحجم. لقد منحنا ذلك أسساً متينة وأتاح لنا مواصلة تطوير البنية التحتية الرئيسية دون المساس بالاستقرار المؤسسي."

وأضاف: "اتخذ اتحاد كرة القدم البنمي قرارًا استراتيجيًا بتطوير مركز الأداء العالي. تُمكّننا هذه المبادرة من تحسين استخدام الموارد، وتقليل المخاطر، وإعطاء الأولوية للمجالات التي تُحقق أكبر تأثير رياضي على المدى القصير، مع الحفاظ على تركيزنا التام على رؤيتنا طويلة المدى.

من المقرر أن يصبح مركز الأداء العالي حجر الزاوية لكرة القدم البنمية، وسيدعم جميع فرق البلاد، الآن وفي السنوات المقبلة. "إنه يجمع منتخباتنا الوطنية، من مختلف الفئات الصغرى ومنتخبات الشباب وصولًا للفريق الأول، تحت سقف واحد. كما أنه سيسمح لنا بالعمل مع أفضل الموارد الرياضية والتخطيط على المدى الطويل دون الاعتماد على البنية التحتية الخارجية".

تم تصميم برنامج FIFA Forward لتزويد الاتحادات الأعضاء بدعم شامل ومصمم خصيصًا لتطوير كرة القدم، حيث يقدم لهم التمويل ويزودهم بالخبرة، وهو ما يظهر في مشروع مركز الأداء العالي في الاتحاد البنمي لكرة القدم.

“"لم يساهم برنامج FIFA Forward في إحراز تقدم في مشروع مركز الأداء العالي فحسب، بل ساعد أيضًا في ضمان تطوير المشروع مع التركيز على الاستدامة والحوكمة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي. وهو ما ستستفيد منه كرة القدم البنمية لسنوات عديدة قادمة.

"لقد كان دعم FIFA أساسياً لتطوير كرة القدم في بنما. وبعيداً عن الدعم المالي، تكمن القيمة الحقيقية للبرنامج في هيكله وإطار العمل الذي ينفذه.

"ونحن نتطلع إلى المستقبل، نأمل أن يصبح مركز الأداء العالي العمود الفقري لعملنا. نريد أن يكون هذا المكان مركزًا يجمع ويطور اللاعبين والمدربين والحكام وكل من له صلة بكرة القدم."

من الواضح أن كرة القدم البنمية تشهد ازدهاراً في أمريكا الوسطى، حيث أصبحت منتخباتها الوطنية من المنتخبات الأساسية المشاركة في بطولات FIFA.

سجل المنتخب البنمي للسيدات ظهوره الأول في كأس العالم للسيدات FIFA™ في أستراليا ونيوزيلندا 2023 بأداء قوي، توج بهدف لا يُنسى من اللاعبة مارتا كوكس ضد فرنسا.

يعكس هذا النجاح عملاً منظماً وطويل الأمد يركز على تعزيز مسارات الشباب، واحتراف التدريب، والبنية التحتية، والحوكمة الفعالة، والتطوير الشامل للاعبين. حيث يقول دي روش، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزه الاتحاد البنمي لكرة القدم: "عندما يعمل النظام البيئي بأكمله بطريقة متماسكة وعلى المدى الطويل، يصبح التأهل لكأس العالم أقل مفاجأة وأكثر توقعًا واقعيًا."

كان آخر إنجازات بنما هو تأهلها إلى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2026™ ، والتي ستقام في قطر، وهي مشاركتها الخامسة في البطولة. قدم منتخب تحت 17 سنة عروضًا قوية في رحلته التأهيلية عن منطقة الكونكاكاف، حيث فاز بجميع مبارياته على ملعب روميل فرنانديز في بنما سيتي.

يقول فيليبي بالوي: "إن هذا التأهل مهم جدًّا لأنه يتيح عمليات تطوير منظمة ويوفر للاعبين فرصة التنافس على مستوى عالٍ، ومن هنا يبدأ تطورهم كلاعبين محترفين في كرة قدم".

لقد حفر بالوي اسمه في تاريخ كرة القدم في البلاد بصفته المدرب الرئيسي لمنتخب بنما تحت 17 عامًا. إنه أول بنمي يتأهل لكأس العالم كلاعب ومدرب رئيسي، وهو شخصية موثوق بها ومسموعة الكلمة في مجال تطوير كرة القدم في بنما.

"لقد كانت مسيرة تطوير كرة القدم في بنما طويلة على جميع المستويات. والآن، أصبحت منتخباتنا الوطنية معروفة على الساحة الدولية وتتأهل لبطولات كأس العالم. وأضاف مشيرًا إلى العمل الذي يقوم به الاتحاد البنمي لكرة القدم: "هناك تركيز متزايد على تطوير مهارات الأطفال واللاعبين الشباب ومنحهم فرصًا للمنافسة منذ سن مبكرة".

“"لكي نستمر في النمو والتطور، سيكون من الضروري أن يستمر اتحاد كرة القدم في بلادنا في الاستثمار في التعليم والتنمية. "إن مشاركة لاعبينا الشباب في دوريات محلية قوية يساعد جميع منتخباتنا الوطنية للشباب ويسمح لنا بالذهاب إلى البطولات لا للمشاركة فحسب، ولكن للمنافسة أيضًا."

كما أفاد بالوي أن قرار FIFA بتوسيع عدد الفرق في بطولات كأس العالم FIFA تحت 17 سنة التي أصبحت تقام كل سنة الآن، خطوة أفادت بنما.