بنغلادش تفتتح ملعبين صناعيين جديدين بتمويل من برنامج FIFA Forward

استُخدم أكثر من مليون دولار أمريكي من تمويل برنامج FIFA Forward لإنشاء ملعبين جديدين في دكا، بنغلادش

أعرب رئيس اتحاد بنغلادش لكرة القدم، تابيث أوال، عن امتنانه العميق لدعم FIFA

ستتمكّن فرق الرجال والسيدات والشباب من استخدام أرضيات ملاعب بير شيرستا الشهيد شيباهي مصطفى كمال وبيت الاتحاد

احتفلت بنغلادش بـ"فصل جديد في رحلة تطوير كرة القدم"، وفقًا لرئيس اتحاد بنغلادش لكرة القدم، تابيث أوال، الذي ساهم في افتتاح ملعبين صناعيين جديدين في العاصمة دكا، بتمويل من برنامج FIFA Forward.

أُقيمت مراسم الافتتاح في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وشهدها عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، بمن فيهم آصف محمود شجيب بهويان، المستشار الفخري للشباب والرياضة في البلاد، بينما حضر الأمير روفوس، رئيس المكتب الإقليمي لـFIFA في جنوب آسيا، عبر الإنترنت.

وقال السيد أوال: "هذا إنجازٌ كبيرٌ لكرة القدم في بنغلادش. وأودّ أن أعرب عن خالص امتناني لـFIFA على دعمه وتعاونه المتواصل في تطوير كرة القدم في بنغلادش."

تم استخدام أكثر من 1.04 مليون دولار أمريكي من تمويل برنامج FIFA Forward لتركيب الملاعب الاصطناعية. يُرسي الملعب الأول استاد بير شيرستا الشهيد شيباهي مصطفى كمال، وهو ملعب مركزي يتسع لما يصل إلى 25,000 متفرج. يقع الملعب الثاني على بُعد أقل من ميل واحد، وهو مُجاور لمقر الاتحاد البنغالي لكرة القدم (BFF House). تشمل التحسينات الإضافية تركيب نظام رشاشات في الملعب الأول، وغرفة ملابس جديدة في الثاني.

بدأ العمل في ديسمبر/كانون الأول 2024، ومن المتوقّع أن يستمر كلا الملعبين الجديدين لمدة 12 عاماً تقريباً. سيتم استخدامهما لاستضافة مباريات الرجال في الدرجات الأدنى، ومسابقات السيدات، وبطولات الشباب، وغيرها، مما يُعزز الفرص للاعبين على جميع المستويات في جميع أنحاء العاصمة المترامية الأطراف.

على الرغم من إقصاء بنغلادش من المنافسة في تصفيات كأس آسيا 2027 في 14 أكتوبر/تشرين الأول بالتعادل 1-1 في هونغ كونغ، إلا أن المنتخب الوطني أحرز تقدماً إيجابياً في السنوات الأخيرة. من المركز 197 في عام 2018، ارتقت بنغلادش إلى المركز 184 في أحدث نسخة من التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola. في عام 2023، وصل نمور البنغال إلى نصف نهائي بطولة جنوب آسيا لكرة القدم قبل أن يخسروا في الوقت الإضافي أمام الكويت، المشاركة كضيف. وكان هذا أفضل أداء لهم في بطولة جنوب آسيا الإقليمية منذ عام 2009.

في غضون ذلك، صعدت بنغلادش في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola، حيث قفزت 24 مركزاً لتصل إلى المركز 104 في إصدار أغسطس/أب، وذلك بفضل ثلاثة انتصارات متتالية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات المقرّرة العام المقبل في أستراليا، والتي تُعدّ أيضاً بطولة التأهل لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™. وحجزت بنغال تايغريس مكانها في أستراليا بعد تصدرها مجموعة ضمت البحرين وميانمار وتركمانستان.

سيعزّز الملعبان الجديدان في دكا آفاق كرة القدم في بنغلادش. وهما جزء من التزام FIFA الأوسع نطاقاً بتعزيز اللعبة الجميلة في جميع أنحاء البلاد، والذي يشمل أيضاً تمويل برنامج FIFA Forward الذي يعتزم الاتحاد البنغالي لكرة القدم استثماره في مركز تقني وطني. ويأمل الاتحاد في الشروع في بناء المنشأة الجديدة المقترحة في كوكس بازار باستخدام أموال برنامج FIFA Forward في المستقبل.