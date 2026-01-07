المكسيك تفتتح مسابقاتها الوطنية للفئات العمرية بدعم حيوي من برنامج FIFA Forward

خلال عام 2025، نظَّمت المكسيك لأول مرة مسابقات وطنية في فئات تحت 9 سنوات وتحت 11 سنة

شهدت النسخة الافتتاحية مشاركة نحو 2000 طفل وطفلة من الولايات المكسيكية الـ32 في احتفالية رياضية استضافتها بويبلا

حظيت المنافسات بدعم حيوي من برنامج FIFA Forward

بمشاركة نحو 2000 طفل وطفلة من الولايات المكسيكية الـ32، أطق الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مشروعاً تاريخياً في بويبلا بهدف سد الفجوة التنافسية في قاعدة الهرم الكروي بالبلاد، حيث حظي المشروع بدعم من برنامج FIFA Forward.

وقد كانت ولاية بويبلا مسرحاً لتَلاقي نجوم ونجمات مستقبل كرة القدم المكسيكية، حيث دشَّن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم رسمياً النسخة الأولى من المسابقة الوطنية لفئتي تحت 9 سنوات وتحت 11 سنة ذكوراً وإناثاً، في خطوة مفصلية في عملية اكتشاف المواهب على مستوى البراعم وتطويرها والارتقاء بها.

ويُشكل هذا الحدث التاريخي حجر الزاوية في مشروع استراتيجي يحظى بدعم برنامج FIFA Forward، إذ يُراد من هذه المبادرة تحويل هيكلية كرة القدم على صعيد الفئات العمرية في البلد.

ويأتي إطلاق هذه المسابقات استجابة للحاجة الماسة إلى سد "الفجوة التنافسية" في قاعدة الهرم الكروي بالبلاد، إذ طالما تسبب غياب منافسة نخبة موحدة للفئات الصغرى في الحد من التطور الفني والاجتماعي للاعبين واللاعبات.

إننا نحظى بمشاركة أبطال كل ولاية من ولايات البلاد. وبهذه المناسبة، أود أن أهنئ ولاية بويبلا وأشكرها جزيل الشكر على كل هذا التنظيم الرائع. ماوريسيو بايلون المدير العام للتطوير الرياضي - الاتحاد المكسيكي لكرة القدم

وقد اضطلع FIFA بدور حيوي في مساعدة الاتحاد المكسيكي لكرة القدم على مواجهة هذا التحدي، وذلك من خلال برنامج FIFA Forward، الذي ساهم باستثمار تزيد قيمته على مليون دولار لضمان استمرار المشروع حتى عام 2027، ناهيك عن المتابعة والمشورة اللتين تُعتبران من الركائز الأساسية لنمو هذه المسابقة.

وتماشياً مع معايير نمو الأطفال، شهدت نسخة 2025 من البطولة إجراء مباريات بنظام 7 ضد 7 وكذلك 9 ضد 9، وذلك لتلبية احتياجات أطفال هذه الفئة العمرية وإمكانياتهم البدنية والفنية والتكتيكية.

ذلك أن تقليل عدد اللاعبين وأبعاد الملعب يضمن لكل طفل زيادة فرص وصول الكرة إليه، وقدرته على اتخاذ مزيد من القرارات في الدقيقة، كما يتيح له التطور في بيئة ملائمة لمرحلة نموه، بعيداً عن النظام التقليدي 11 ضد 11، الذي عادة ما يُعتبر سابقاً لأوانه بالنسبة لهذه الفئات.

وفي هذا الصدد، قال مدير تطوير الاتحادات الأعضاء بمكتب FIFA الإقليمي في بنما سيرخيو بالاسيوس "إن النسخة الأولى من المسابقات الوطنية التي استضافتها بويبلا عام 2025 تُعتبر ركيزة أساسية لتطوير كرة القدم في المكسيك على المدى الطويل، إذ لا تقتصر هذه المنافسات على تتويج الأبطال والبطلات في كل فئة، بل تُعتبر استكمالاً مثالياً لعملية تعزيز المسار الرياضي للفتيات والفتيان في جميع أنحاء هذا البلد الممتد على مساحة واسعة، وذلك منذ خطواتهم الأولى في كرة القدم على مستوى البراعم، مروراً بمراحل الشباب ثم وصولاً إلى المنتخبات الوطنية."

وأضاف بالاسيوس "نحن سعداء للغاية بدعم هذه المبادرة من خلال برنامج FIFA Forward، مما يُتيح لكل جيل طريقاً واضحاً ومنظماً، تتخلّله فرص حقيقية للنمو والظهور على المستوى الدولي."

مدينة بويبلا تستضيف احتفالاً رياضياً ضخماً: 16 مباراة تقام في وقت واحد

كان حجم الفعالية المقامة في بويبلا انعكاساً مثالياً لنجاح النسخة الافتتاحية، التي شهدت تنافس 128 فريقاً من الولايات المكسيكية الـ32، حيث أُقيم ما مجموعه 290 مباراة جرت بشكل متزامن على 16 ملعباً.

وقد تأتَّى نجاح تنظيم هذه الاحتفالية الرياضية بفضل التعاون بين قسم كرة القدم للهواة التابع للاتحاد المكسيكي لكرة القدم والمكتب المعني بالرياضة والشباب في حكومة بويبلا، الذي يَسَّر الظروف لاستقبال الوفود المشاركة.

أوّل الأبطال المتوّجين

بعد أيام من التنافس والإثارة والتشويق، دخلت أربع ولايات التاريخ من الباب الواسع بعد تتويج منتخباتها بألقاب النسخة الأولى:

الإناث تحت 9 سنوات: باخا كاليفورنيا (الوصيف: تاماوليباس)

الذكور تحت 9 سنوات: فيراكروز (الوصيف: كواويلا)

الإناث تحت 11 سنة: دورانغو (الوصيف: فيراكروز)

الذكور تحت 11 سنة: سان لويس بوتوسي (الوصيف: كواويلا)

بعد هذه البطولة الافتتاحية، ستشهد نسختا 2026 و2027 إضافة فئات أخرى مثل تحت 12 وتحت 13 سنة.