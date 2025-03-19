الاتحاد النيجيري لكرة القدم يبدأ العمل في منشأة إقامة وملاعب جديدة للمنتخبات الوطنية بدعم من برنامج FIFA Forward

رئيس اتحاد نيجيريا لكرة القدم يشيد بمشروع المركز الفني الجديد الذي سيسهم في تحقيق "نجاح مستدام"

أقيم حفل الافتتاح بالعاصمة النيجيرية أبوجا

يشمل المشروع منشأة لإيواء اللاعبين واللاعبات وملاعب جديدة، حيث فاقت تكلفته 4 ملايين دولار أمريكي بتمويل من برنامج FIFA Forward

من المقرر أن تستفيد المنتخبات الوطنية النيجيرية بشكل كبير من عملية تحسين مرافق الاتحاد المحلي لكرة القدم، حيث شهدت العاصمة أبوجا بدء العمل في بناء مركز فني جديد يشمل منشأة لإيواء اللاعبين واللاعبات وملاعب جديدة، وذلك في إطار مشروع مموَّل من برنامج FIFA Forward.

وأقيمت مراسم الحفل يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار بحضور رئيس مجلس النواب، السيد تاج الدين عباس، وعدد من أعضاء الحكومة وأساطير اللعبة في نيجيريا وقادة الاتحاد النيجيري لكرة القدم، وفي مقدمتهم رئيسه إبراهيم غوساو.

وستشمل المرافق الجديدة مبنى لإقامة اللاعبين واللاعبات بطاقة استيعابية تبلغ 68 غرفة، موزعة على 62 غرفة فردية وأربعة أجنحة وجناحين للمسؤولين التنفيذيين بالإضافة إلى مطبخ ومطعم وساونا وغرف لعقد الاجتماعات وقاعة لتنظيم الأحداث والفعاليات.

وإلى جانب فندق الإقامة المذكور، من المقرر أن يقام ملعبان جديدان مخصصان للتدريبات، أحدهما بعشب اصطناعي والآخر بعشب طبيعي، مع تجديد ملعب العشب الاصطناعي الحالي. هذا وسيتم بناء مُدرَّج للمتفرجين بسعة 1838 مقعداً إلى جانب غرفتين لتبديل الملابس مخصصتين للفِرق وغرفتين للحُكام.

وتعليقاً على المشروع الذي يُتوقع الانتهاء من أعماله في غضون عامين، أكد رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم أنه سيعود بالنفع على مختلف المنتخبات الوطنية في فئتي الرجال والسيدات على حد سواء، مضيفاَ أنه "مُصمِّم" على إكمال المشروع "لجعله إرثاً" يمكن أن تستفيد منه كرة القدم في بلاده.

وقال في هذا الصدد: "منذ بداية إشرافنا على إدارة الاتحاد النيجيري لكرة القدم، كنا واضحين للغاية بشأن ما نريد تحقيقه بفضل الأموال التي حصلنا عليها في إطار الدورة الثالثة لبرنامج FIFA Forward. ذلك أن بناء مقر إيواء اللاعبين واللاعبات وإنشاء ملاعب تدريب جديدة لن يعزز إدارة الفِرق فحسب، بل إن من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الإنفاق في هذه المجالات، بقدر ما يمكننا من تخصيص المزيد من الأموال لبرامج التطوير على مستوى البراعم".

وتابع: "من أجل تحقيق نجاح مستدام، من الضروري بالنسبة لنا توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة والمعدات وأنظمة الدعم التي من شأنها أن تتيح للاعبين واللاعبات والمسؤولين والحُكام الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم في جميع الأوقات، والتنافس بشكل إيجابي على أعلى مستوى. إننا ممتنون إلى الأبد للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي موَّل هذا المشروع".

يُذكر أن المشروع حصل على تمويل بقيمة 4879570 دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward، الذي يُعد حجر الزاوية في جهود FIFA لتطوير كرة القدم والنهوض بها في جميع أنحاء العالم، حيث يحق لكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 8 ملايين دولار أمريكي خلال دورة 2023-2026، وهو ما يمثل زيادة بسبعة أضعاف مقارنة بعام 2016.

“وفي هذا الصدد، قال جيلسون فرنانديز، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الاتحادات الوطنية ومدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء: "يتمثل الهدف الرئيسي من البرنامج في ضمان بنية تحتية عالية الجودة تدفع عجلة تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "يُعد تحويل المركز الفني التابع للاتحاد النيجيري لكرة القدم نموذجاً مثالياً في هذا الاتجاه، وهو الذي يتوخى تطوير ملاعب التدريب وبناء منشأة إيواء حديثة وتشييد معقل حقيقي للمنتخبات الوطنية، مما يجعل منه مشروعاً رائعاً لكرة القدم النيجيرية".