الاتحاد الكندي لكرة القدم يستضيف نسخة تاريخية من بطولة برنامج تطوير اللاعبين

عدد قياسي من الفرق الكندية تحت 15 و17 سنة يشاركون في بطولة برنامج تطوير اللاعبين

البطولة مدعومة بتمويل من برنامج FIFA Forward

يُعتبر برنامج تطوير اللاعبين جزءاً من مشروع أوسع لشبكة المنافسة الكندية للشباب

أقام الاتحاد الكندي لكرة القدم بنجاح النسخة الأخيرة من بطولة برنامج تطوير اللاعبين السنوية للفئتين العمريتين تحت 15 و17 سنة في مدينة فون بأونتاريو، والتي اختتمت بنهائيات يوم الأحد. يُعدّ هذا الحدث محوراً أساسياً في رؤية الاتحاد الكندي لكرة القدم الاستراتيجية للعبة، وبتمويل من برنامج FIFA Forward، ويجمع أفضل المواهب الشبابية في البلاد في إطار جهد واسع النطاق لتعزيز تطوير اللاعبين والمشاركة الشعبية في جميع أنحاء البلاد. تُشكّل بطولة برنامج تطوير اللاعبين ركيزةً أساسيةً في شبكة مسابقات الشباب التابعة للاتحاد الكندي لكرة القدم، حيث تجمع فرقًا شبابية متميزة من أربع دوريات رئيسية في كندا: دوري ألبرتا لتطوير اللاعبين، ودوري كولومبيا البريطانية الممتاز لكرة القدم، ودوري أونتاريو لتطوير اللاعبين، ودوري كيبيك الممتاز لكرة القدم للشباب. وقد تأهل هذا العام 32 فريقاً يمثلون 24 نادياً إلى النهائيات الوطنية، من بين 210 فرق من المقاطعات الأربع، وهو ما كان بمثابة تجمع قياسي لمسابقة شبابية في مكان واحد في كرة القدم الكندية.

تحظى بطولة برنامج تطوير اللاعبين بدعم كبير من برنامج FIFA Forward، الذي قدّم ما مجموعه 1.5 مليون دولار أمريكي لمشروع شبكة مسابقات الشباب الكندية. يشمل هذا التمويل 500,000 دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward 2.0 ومليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward 3.0، وهو تمويل يُسهم في إعادة صياغة مشهد مسابقات الشباب في البلاد التي ستستضيف كأس العالم 2026 FIFA™ بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك. كما تُساعد هذه الأموال الاتحاد الكندي لكرة القدم على التركيز على تعزيز البطولة الوطنية للشباب من خلال تحسين تطوير الحكام، وتطبيق إجراءات الرياضة الآمنة، وجهود اكتشاف المواهب.

ومن بين الأندية المشاركة، كان هناك العديد من أبطال الشباب الوطنيين السابقين، بما في ذلك نادي بيرنابي لكرة القدم، ونادي كالجاري بليزارد لكرة القدم، ونادي كالغاري فوتهيلز لكرة القدم، ونادي كوستال لكرة القدم، إلى جانب أسماء مرموقة أخرى مثل نادي ليكشور لكرة القدم، ونادي أوتاوا ساوث يونايتد لكرة القدم، ونادي سي إس سان لوران لكرة القدم، ونادي وودبريدج لكرة القدم. تعكس هذه المشاركة المتزايدة اتساع نطاق البرنامج وشموليته، المصمّم ليس فقط لتتويج الأبطال، بل لعرض أفضل المواهب الكروية الكندية للشباب وتطوير الأندية. ولزيادة الاهتمام بالبطولة، تم بث المباريات أيضاً على منصة FIFA+.

وقال بيتر أوغروسو، رئيس رابطة كرة القدم الكندية: "حقّقت بطولة برنامج تطوير اللاعبين لعام 2025 في فون نجاحاً باهراً. وقد شهدت بطولة هذا العام أكبر عدد من المشاركين في تاريخ برنامج تطوير اللاعبين، حيث تنافس 32 فريقًا في أربع فئات." وأضاف "لقد كان احتفالاً حقيقياً بكرة القدم الشبابية المتميزة، حيث جمع نخبة من أكثر الفتيان والفتيات موهبة في كندا من أونتاريو وكيبيك وألبرتا وكولومبيا البريطانية. وكان مستوى اللعب والروح الرياضية والزمالة التي بدت في البطولة ملهمة للغاية. وبصفتي رئيساً للرابطة، كنت فخوراً للغاية بمشاهدة الشغف والتميز اللذين ميّزا هذه البطولة." وأردف أوغروسو: "الشكر الجزيل لاتحاد كرة القدم في أونتاريو على استضافته لهذا الحدث الرائع وعلى التزامه المستمر بتطوير اللاعبين. تهانينا لفرقنا الأربعة الفائزة بالبطولة، ولكل رياضي تنافس بحماس ونزاهة وشغف. لقد صنعتم ذكريات لا تُنسى وصداقات ستدوم مدى الحياة."

من أهم أهداف رؤية الاتحاد الكندي لكرة القدم تطوير المسابقات الوطنية للشباب، ورفع معايير عمليات الأندية، وتطوير اللاعبين، والسلامة. يجب على جميع الأندية المشاركة في بطولة برنامج تطوير اللاعبين الحصول على ترخيص من الاتحاد الكندي لكرة القدم للأندية الوطنية للشباب، مما يضمن معايير عالية في الحوكمة والتدريب ورفاهية اللاعبين. وتُعد استثمارات برنامج FIFA Forward الأخيرة جزءاً من حزمة دعم طويلة الأجل لنمو كرة القدم في كندا.

وقال سيرجيو بالاسيوس، مدير التطوير لدى FIFA في بنما: "منذ إطلاق برنامج FIFA Forward عام 2016، ساهم استثماره الاستراتيجي باستمرار في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء كندا بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي." وأضاف: "إلى جانب استثماره الحالي في برنامج تطوير اللاعبين والدوري الكندي الممتاز، موّل البرنامج مجموعة واسعة من مسابقات الشباب والكبار على مستوى البلاد، مما ساهم في بناء بيئة كروية أكثر تنافسية وترابطاً، بالإضافة إلى تعزيز المسار الكامل من المستويات الشعبية إلى مستويات النخبة." كما يتيح برنامج تطوير اللاعبين للفرق الوطنية الكندية سهولة الوصول لتقييم أفضل المواهب الشابة في البلاد، وكانت مدربة المنتخب الوطني الكندي للسيدات كيسي ستوني، حاضرة في فون لتفقّد اللاعبات.