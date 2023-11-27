أوروغواي تفتتح مشاريع جديدة تعزز مكانة "كومبليخو سيليستي" بوصفه مركزاً للأداء العالي ومعلماً محورياً ضمن عملية تطوير كرة القدم في البلاد

جدَّد الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم ملعب العشب الاصطناعي في المُجمَّع، كما أعاد تأهيل مساحات خضراء وطوّرها من أجل الاستخدام لأغراض رياضية

تندرج عمليتا التجديد ضمن خطة شاملة للاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، بدعم مالي من برنامج FIFA Forward

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من لاعبي المنتخب الوطني الذي سيخوض كأس العالم FIFA 2026™

بحضور عدد من لاعبي المنتخب الوطني الذي يستعد في المكان نفسه لخوض كأس العالم FIFA 2026™ المرتقبة، افتتح الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم يوم الخميس 4 يونيو/حزيران المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع الشامل لتجديد "كومبليخو سيليستي"، مركز التدريب التابع له في مدينة كانيلونيس.

فبدعم من برنامج FIFA Forward، أنجز الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم عملية تجديد الملعب الاصطناعي ونظام الري الخاص به، إلى جانب استعادة أكثر من 15400 متر مربع من المساحات الخضراء لاستخدامها في مختلف الأنشطة الرياضة عالية الأداء.

وشمل المشروع أيضاً إنشاء أول ملعب بالعشب الهجين في أوروغواي، وهي الأرضية التي يخوض فيها المنتخب الوطني حالياً استعداداته لكأس العالم FIFA 2026™. وتُرسخ هذه الأشغال مكانة "كومبليخو سيليستي" كمركز حديث ومستدام للأداء العالي، حيث يواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكرة القدم الأوروغويانية.

وقد بلغ حجم الاستثمار نحو 1.5 مليون دولار أمريكي. فباحتساب المرحلة الأولى، التي تمثلت في شراء الأراضي، والمرحلة الثانية، التي شملت تجديد غرف الملابس ومكاتب المُجمَّع، بلغ إجمالي مساهمات برنامج FIFA Forward في المشروع الشامل نحو 3.2 مليون دولار أمريكي.

وترأس الفعالية رئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، إغناسيو ألونسو، بحضور رئيس الجمهورية، ياماندو أورسي، إلى جانب رافائيل أرياس، رئيس مكتب FIFA الإقليمي في أسونسيون، فضلاً عن عدد من المسؤولين الآخرين.

وقد شارك رئيس FIFA جياني إنفانتينو في المناسبة عبر رسالة مصورة، قال فيها: "يُسعدني كثيراً أن أتوجه إليكم اليوم، وأنتم تحتفلون بافتتاح عدد من التحسينات الرائعة في ’كومبليخو سيليستي‘، هذه المنشأة المرموقة التي تُتيح فيها أوروغواي فرص التدريب والتطوير للاعبين ولاعبات موهوبين يتركون بصمة لا تُمحى في عالم كرة القدم".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سرورنا أن يستفيد الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم من برنامج FIFA Forward على نحو مثمر وهادف، من خلال استثمار نحو 1.5 مليون دولار أمريكي في ملاعب ومساحات تدريب متطورة سيستفيد منها لاعبوه لسنوات عديدة".

ولم يُخفِ إغناسيو ألونسو ابتسامته المعبرة عن الرضا، حيث قال رئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم: "هذا تتويج لساعات وأشهر طويلة من العمل وتبادل الأفكار والمبادرات، إذ نتواجد الآن في منشأة خاصة للغاية".

وأضاف: "كان من المهم أن نحظى بمساهمات اتحادنا نفسه، وهي مساهمات تأتي ثمرةً لجهود لاعبينا، الذين يساهمون من خلال مشاركاتهم في توفير موارد لكرة القدم في بلادنا. وكان من المهم أيضاً أن نحظى بدعم FIFA، الذي واكب هذا المُجمَّع منذ أن أبصر النور من خلال برنامج FIFA Forward".

ويأتي الملعب الاصطناعي الجديد ليحل محل الملعب الذي أُنشئ عام 2011 بدعم من FIFA، حيث أضحى يضم عشباً معتمداً وفق معيار FIFA للجودة الاحترافية (FIFA Quality Pro)، وطبقة صالحة لامتصاص الصدمات والوقاية من الإصابات، إلى جانب نظام ري ذكي حديث يعتمد على بنية مائية خاصة.

وبالموازاة مع ذلك، أتاح المشروع إنشاء أول ملعب بالعشب الهجين في أوروغواي، وإعادة تنظيم مساحات التدريب في "كومبليخو سيليستي" بشكل شامل، مما يوفر مرونة أكبر في التخطيط الرياضي ويزيد بدرجة كبيرة من القدرة التشغيلية للمنشأة.

وقد استجابت عملية إعادة تنظيم المساحات الخضراء في "كومبليخو سيليستي" وتحسين استخدامها، جزئياً، لاحتياجات استعداد أوروغواي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، حيث تحولت المساحات التي كانت مخصصة سابقاً لأعمال البستنة، وكانت تولد تكاليف تشغيلية من دون استخدام رياضي محدد، إلى مساحات عملية مخصصة للتدريب عالي الأداء.

وإلى جانب الحد من تآكل الملاعب الرئيسية، يمكن استخدام هذه المساحات الجديدة في عمليات الإحماء وتدريبات حراس المرمى والتمارين المخصصة. ففي المجموع، أتاح المشروع استعادة نحو 15400 متر مربع من المساحات الخضراء لاستخدامها لأغراض رياضية، بما زاد بشكل كبير من القدرة التشغيلية للمنشأة ومرونة التدريب فيها.

وفي هذا الصدد، قال جاير بيرتوني، مدير فرع الاتحادات الأعضاء بالأمريكتين لدى FIFA: "إن ’كومبليخو سيليستي‘ أكثر بكثير من مجرد مركز للتدريب... إنه رمز لالتزام الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم بتطوير اللعبة، إذ تُظهر هذه الأعمال الجديدة الأثر الذي يمكن تحقيقه عندما توجد رؤية مشتركة بين FIFA واتحاداته الأعضاء".

وأضاف: "إن هذا التحديث لا يعزز استعداد منتخبات أوروغواي للرجال والسيدات والشباب فحسب، بل يفيد أيضاً برامج تأهيل المدربين والحُكام وتطوير المواهب، ونحن فخورون بمواكبة الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم في هذا المشروع".