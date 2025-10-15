أندورا تفتتح ملعباً وطنياً جديداً، بدعم من FIFA

افتتاح ملعب "نو إستادي دي لا فاف" في إنكامب، أندورا

تم استثمار أكثر من 5.5 مليون دولار أمريكي من تمويل برنامج FIFA Forward في المشروع

رئيس FIFA جياني إنفانتينو "الحلم أصبح حقيقة"

افتتحت أندورا رسمياً ملعبها الوطني الجديد لكرة القدم، "نو إستادي دي لا فاف"، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، قبل مباراة المنتخب الوطني ضد صربيا في تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™.

في ظلّ أجواء جبال البرانس الخلابة، يُمثّل الافتتاح الرسمي للملعب لحظةً محوريةً لاتحاد أندورا لكرة القدم، ويُمثّل تتويجاً لخطة بناء بدعم من FIFA.

حظي هذا المشروع الطموح بدعمٍ كبيرٍ من تمويل برنامج FIFA Forward، المُصمّم لضمان مستقبلٍ واعدٍ لكرة القدم في جميع الدول.

وقال رئيس اتحاد أندورا لكرة القدم فيليكس ألفاريز "يُسعدنا جداً أن نفتتح رسمياً ملعب اتحاد أندورا لكرة القدم الجديد. إنه ملعب من الفئة الرابعة، لم تشهد أندورا مثيلاً له من قبل. سيستضيف هذا الملعب الآن مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، بالإضافة إلى فعاليات رياضية مهمة أخرى في بلدنا."

وأضاف "هذا الملعب الرائع، الذي يتسع لأكثر من 5000 مقعد، بفضل برامج FIFA والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الممثّلة هنا اليوم، لا يُمكن أن يكون إلا بفضلهما. ولهذا السبب، نحن سعداء وفخورون أن نجتمع جميعاً هنا للاحتفال بهذا الافتتاح، الذي يمثّل قفزة نوعية في تاريخ كرة القدم الأندورية."

بعد عامين ونصف من أعمال البناء، التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2022، أصبح هذا الملعب الجديد الآن ساحةً حديثة ومجهزة ببنية تحتية متطورة.

يتميّز الملعب بملعب عشبي هجين مُدفأ، وخمس غرف ملابس واسعة، بالإضافة إلى مناطق مخصّصة للإحماء والتجهيز. ويعكس التصميم التزامه بالاستدامة، إذ يتضمن حلولاً صديقة للبيئة، بما في ذلك الألواح الشمسية ونظام تجميع مياه الأمطار.

لعب FIFA دوراً محورياً في تمويل هذه البنية التحتية، حيث خصّص مبلغاً إجمالياً قدره 5,564,797.57 دولار أمريكي على مرحلتين من تمويل برنامج FIFA Forward.

وقال إلخان محمدوف، كبير مسؤولي الاتحادات الأعضاء في FIFA "قبل 18 شهراً فقط، كنا هنا لافتتاح مجمع اتحاد أندورا لكرة القدم التدريبي (لا ماسانا)، المموّل أيضاً من برنامج FIFA Forward."

وأضاف "يُظهر هذا اتساق تطوير البنية التحتية في البلاد. هذا هو بالضبط ما يهدف إليه FIFA من خلال برنامج FIFA Forward، وهو تعزيز نمو وتطوير كرة القدم من خلال الاستثمار في مشاريع ملموسة. يتعلّق الأمر بإتاحة الفرص للشباب والفتيات للتدريب واللعب وتمثيل بلادهم على الصعيد الدولي."

وأكّد رئيس FIFA جياني إنفانتينو، على أهمية الملعب في رسالة دعم.