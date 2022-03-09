تقرير برنامج FIFA Forward يُسلط الضوء على تطويره المستدام لكرة القدم حول العالم

تقرير شامل عن تمويل البرنامج لمشاريع ومبادرات بقيمة تبلغ 2.8 مليار دولار تقريباً بين عامي 2016 و2022

استثمر البرنامج في أكثر من 1600 مشروع، يتعلّق ثلثها بالبنية التحتية للعبة

ستوفّر دورة البرنامج الثالثة 8 ملايين دولار لكل اتحاد وطني مؤهل بين عامي 2023 و2026

بحسب التقرير العالمي لبرنامج FIFA Forward، خصص FIFA حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي لإجمالي 211 اتحاداً وطنياً وستة اتحادات قارية وعدد من الاتحادات المناطقية أو الإقليمية، وموّل أكثر من 1600 مشروع كروي خلال السنوات السبع الأولى (حتى نهاية عام 2022) من هذا البرنامج.

وكان FIFA قد أطلق برنامج FIFA Forward عام 2016 بعدما تبوَّأ جياني إنفانتينو منصب رئيس FIFA، والذي وضع هدفاً طموحاً للبرنامج يتمثل بمنح كل شخص حول العالم فرصة للعب كرة القدم، وهو ما قام به بالفعل، إذ ساهمت المبادرة بشكل فعال في أنشطة تطوير كروية متنوعة.

لقد تعهدنا بأن الإيرادات الناتجة عن كرة القدم سيتم استخدامها عالميًا لصالح رياضتنا. لقد كنا جيدين مثل كلمتنا. جياني إنفانتينو رئيس FIFA

وعن هذا البرنامج، قال رئيس FIFA: "تعهدنا باستخدام أرباح كرة القدم بشكل يعود بالفائدة على اللعبة حول العالم، وعلى الفتيات والفتيان، والسيدات والرجال، وقد أوفينا بعهدنا. فالاستثمار في كرة القدم مسؤوليتنا والتزام ملقى على عاتقنا، وقد منحنا برنامج FIFA Forward هيكلية للقيام بذلك وفق نهج سليم وشفاف، إذ زادت نسبة الاستثمارات منذ عام 2016 سبعة أضعاف في غضون سبع سنوات، لكن عائداتنا لم ترتفع بنفس النسبة في نفس الفترة، ويُظهر ذلك أن (الإنجاز) لا يقتصر على إيصال الدعم بشكل صحيح، بل يتم الإشراف عليه ومراقبته حرصاً منا على تطوير مستدام لكرة القدم على المدى الطويل".

برنامج FIFA Forward 2.0 يرفع من حجم الاستثمار

ويُشير التقرير إلى أن 80% من استثمارات البرنامج (أي أكثر من 2.24 مليار دولار) في دورتي FIFA Forward 1.0 وFIFA Forward 2.0 حصلت عليها الاتحادات الوطنية الأعضاء بشكل مباشر، وهو ما يوفّر مساهمات أساسية لتمويل العمليات ذات الصلة بأنشطة التطوير الكروية التي تضطلع بها الاتحادات الوطنية، بالإضافة إلى تمكين هذه الاتحادات من الاستثمار في مشاريع محددة ذات أثر على المدى الطويل لتطوير الجانب الكروي.

ويضع التقرير الاستثمارات بين عامي 2016 و2022 في ثماني فئات. ذهبت الحصة الأكبر من الاستثمارات المخصصة للاتحادات الوطنية الـ 211 إلى فئة الإدارة والحوكمة بواقع 448.8 مليون دولار أمريكي، تليها مباشرة فئة البنية التحتية بمبلغ 415.2 مليون دولار أمريكي. وتأتي في المرتبة الثالثة الاستثمارات الموجهة للمنتخبات الوطنية بإجمالي 357.5 مليون دولار أمريكي، ومن ثم البطولات 186.1 مليون دولار أمريكي، والمعدات والتجهيزات التي شهدت تخصيص مبلغ كبير بواقع 181.1 مليون دولار أمريكي، وكذلك الأمر بالنسبة لكرة قدم السيدات بإجمالي 110.9 مليون دولار أمريكي، وتنمية القدرات التي حصدت استثمارات بقيمة 86.8 مليون دولار أمريكي. أما الحصة المتبقية من مخصصات البرنامج (135.6 مليون دولار) فقد ذهبت للمصاريف التشغيلية الكروية وتمويل لم يتم استخدامه.

ويعود الفضل في هذه الاستثمارات إلى تجهيز ما لا يقلّ عن 577 أرضية لعب جديدة وإنشاء 208 مسابقة جديدة، وهو ما وفّر فرصة لأكثر من 300 ألف رجل وسيدة من مختلف أرجاء العالم لممارسة لعبتهم المفضلة.

وتزامناً مع إصدار هذا التقرير، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام المؤقت للاتحاد الدولي لكرة القدم: "يعمل FIFA بشكل يومي مع كافة الاتحادات الوطنية من خلال برنامج FIFA Forward في سبيل تطوير كرة القدم، بحيث تشكِّل هذه الجهود المستمرة على كافة المستويات الأساس الذي يقوم عليه نجاح لعبتنا. ومن شأن الأثر الذي نلمسه عبر هذا البرنامج أن يساعد على حماية هذا النجاح وضمان سيرورته لأجيال المستقبل".

ومن المنتظر أن توفر دورة البرنامج الجديدة (FIFA Forward 3.0) مستوى أعلى من الدعم مقارنة بالدورتين السابقتين، إذ سيحصل كل اتحاد وطني مؤهل على 8 ملايين دولار على مدى السنوات الأربع بدءاً من عام 2023، مع إتاحة تمويل إضافي للاتحادات القارية، والاتحادات المناطقية أو الإقليمية. كما يوفّر FIFA دعم خبراء متخصصين ومتواجدين محلياً للمساعدة في تنفيذ المشاريع، هذا بالإضافة إلى حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على امتثال كافة الاتحادات الوطنية للضوابط المنصوص عليها، وذلك بغية رفع مستوى الاستفادة من كل دولار من التمويل لأقصى درجة ممكنة.

تقرير FIFA Forward العالمي 2016-2022 Previous 01 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT Mongolia 02 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT Barbados 03 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT USA 04 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT St Lucia 05 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT Samoa 06 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT Fiji 07 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT Paraguay 08 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT Ecuador 09 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT Mauritania 10 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT Eswatini 11 / 15 AFIFA FORWARD GLOBAL REPORT Cape Verde 12 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT Kyrgyz Republic 13 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT Bhutan 14 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT San Marin 15 / 15 FIFA FORWARD GLOBAL REPORT LATVIA Next