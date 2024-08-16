إنفانتينو مادحاً الراحل عيسى حياتو: إنه سفير كرة القدم في العالم

رئيس FIFA يُشيد بـ"شخصية محورية في كرة القدم الكاميرونية والأفريقية والعالمية" خلال مراسم الجنازة في مدينة غروة الكاميرونية

شغل السيد حياتو منصب رئيس FIFA المؤقت وكان نائب رئيس FIFA لفترة مطولة

رئيس FIFA "أعاد حياتو توجيه سفينتنا إلى برّ الأمان"

أطلق رئيس FIFA جياني إنفانتينو لقب "سفير كرة القدم في العالم" على عيسى حياتو خلال مراسم جنازة رئيس FIFA المؤقت السابق في مدينة غروة الكاميرونية. وكان حياتو قد شغل منصب رئيس FIFA بالإنابة لحوالي أربعة أشهر بين أكتوبر/تشرين الأول 2015 وانتخاب إنفانتينو في فبراير/شباط 2016. وقد وافته المنية في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 8 أغسطس/آب، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الثامن والسبعين، ليُوارى الثرى في مسقط رأسه في الكاميرون.

وقال إنفانتينو خلال المراسم "كان (حياتو) على دراية بكيفية استلام زمام الأمور داخل FIFA عام 2015 عندما كانت سفينتنا تمرّ بفترة تقلّبات، ولكنه أعاد توجيهها إلى برّ الأمان قبيل انتخابي رئيساً عام 2016. كان شخصية عظيمة، وإنساناً محترماً، وصديقاً عظيماً." وأضاف "نقول دوماً إن كرة القدم توحِّد الشعوب، بغض النظر عن أصولهم. وبفضل عمله العظيم المشهود له عالمياً، كان عيسى حياتو على دراية بكيفية المساهمة في هذه الوحدة. وما من شكّ بأنه كان سفيراً للكاميرون وسفيراً لكرة القدم في العالم. كان سفيراً للقيم العظيمة، كالعائلة والوحدة، وهذا ما يجمعنا سوياً هنا اليوم." ومن بين الشخصيات التي تواجدت في المراسم إلى جانب عائلة وأصدقاء حياتو كان هناك كل من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأعضاء إدارة FIFA ومنهم ماتياس غرافستروم الأمين العام، وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وعدة رؤساء اتحادات وطنية ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واستعاد إنفانتينو ذكريات لقائه الأول برئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك عند حضوره "كمشجع لكرة القدم" منافسات كأس الأمم الأفريقية عام 1998 "لكل منا ذكرياته الخاصة، وكل شخص متواجد هنا يحتفظ بذكريات مع عيسى حياتو، ولكني على ثقة من أن جميعنا اليوم، في هذا اليوم الحزين، ولكن يوم الوحدة، نستحضر ابتسامته التي ظلّت حاضرة على وجهه في كل مناسبة." وختم رئيس FIFA حديثه قائلاً "أقف اليوم هنا كرئيس FIFA، وكفرد من عائلته، لأعلمكم بمدى حزننا، ولأمنحكم بعض القوة. نودّ أن نقول لكم إننا هنا لنقف معكم، بغامر محبتنا. اليوم هو يوم حداد لعالم كرة القدم، ولكنه يوم تتوحّد فيه كل ذكرياتنا لنتذكّر عيسى حياتو، هذه الشخصية المحورية في كرة القدم الكاميرونية والأفريقية والعالمية."