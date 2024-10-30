رئيس FIFA يشكر شركة Hisense ويشيد بعصر جديد لكرة القدم للأندية

كأس العالم للأندية FIFA™ التي تضم 32 فريقًا ستكون أكثر بطولة أندية شاملة على الإطلاق

جياني إنفانتينو يقول إن البطولة الجديدة القائمة على الاستحقاق مفتوحة لجميع الأندية

FIFA يريد وضع التطورات التكنولوجية في خدمة اللعبة

شكر رئيس FIFA جياني إنفانتينو شركة Hisense على أنها ستكون أول شريك رسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي تضم 32 فريقًا، مؤكدًا أن البطولة الجديدة ستبدأ عصرًا جديدًا لكرة القدم للأندية.

أعلن رئيس FIFA ورئيس مجموعة Hisense جيا شاوكيان عن الشراكة، التي تُعد تطورًا مثيرًا في العلاقة التي استمرت سبع سنوات بين المنظمتين، في فعالية خاصة في شنغهاي، بجمهورية الصين الشعبية.

قال السيد إنفانتينو: "نعلم جميعًا أن هذا يعني بداية عصر جديد لكرة القدم للأندية - أكبر وأفضل بطولة عالمية للأندية شهدها الكوكب على الإطلاق. مسابقة مفتوحة وشاملة لأنه من أجل المشاركة، بالطبع، تحتاج إلى التأهل. كل نادٍ في العالم لديه فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية (FIFA)".

وأضاف: "إنها بطولة جديدة تجمع لأول مرة في تاريخ كرة القدم أفضل 32 ناديًا في العالم لتحديد من هو بطل العالم (FIFA) رسميًا، ومن هو أفضل نادٍ في العالم رسميًا".

بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، التي ستقام في 12 ملعبًا في الولايات المتحدة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، ستضم أفضل الأندية من كل من الاتحادات الستة، بما في ذلك الفائزين في آخر 19 بطولة للأندية الكبرى على المستوى القاري.

بدأ تاريخ Hisense مع FIFA في عام 2017 عندما أصبحت العلامة التجارية أول شركة إلكترونيات استهلاكية مقرها الصين ترعى كأس العالم FIFA™. ويؤكد هذا التعاون على التزام شركة Hisense بالابتكار التكنولوجي ورؤيتها لتعزيز جودة حياة الناس من خلال التكنولوجيا التي تركز على المستخدم والمنتجات عالية الجودة وسيناريوهات الذكاء الاصطناعي AI.

من جانبه، يريد FIFA وضع التطورات التكنولوجية في خدمة اللعبة، لتحسين تجربة المشجعين سواء داخل الملعب أو خارجه - كما هو موضح في الأهداف الاستراتيجية لرئيس FIFA للمنظمة خلال دورة 2023-2027.

وقال رئيس FIFA في هذه الفعالية: "أود أن أهنئكم على العمل الرائع الذي تقومون به". وأضاف قائلًا: "ما فعلتموه في السنوات القليلة الماضية وما تفعلونه وما تطورونه أمر ضخم وفريد من نوعه ورائع".

وقال السيد إنفانتينو إن إقامة بطولة عالمية حقيقية للأندية - كأس العالم للأندية FIFA™- كان مستحقًا منذ فترة طويلة. وقال "بعد ما يقرب من 100 عام من تاريخ كأس العالم (للمنتخبات الوطنية FIFA)، فقد حان الوقت لإنشاء بطولة جديدة للاحتفال بكرة القدم للأندية".

أصبحت شركة Hisense شريكًا لكأس العالم للأندية FIFA 01:29

وأضاف رئيس FIFA أن الدخل سيُستخدم بالكامل للمساعدة في تطوير كرة القدم للأندية على مستوى العالم. وقال "إن العائدات التي ستنتج عن بطولة كأس العالم للأندية (FIFA) ستُعاد استثمارها بنسبة 100% في اللعبة، في كرة القدم للأندية. ستكون بالطبع للأندية المشاركة كجوائز مالية، ولكن أيضًا كتضامن مع جميع الأندية في جميع أنحاء العالم". "هذه الأندية واللاعبون الذين يلعبون فيها لديهم مليارات المشجعين في جميع أنحاء العالم. لذا، نتوقع مليارات المشجعين يشاهدون بطولة كأس العالم للأندية FIFA".