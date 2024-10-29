جياني إنفانتينو يُشيد بـ"المساهمة الهائلة" لمجموعة Hyundai في تطوير كرة القدم حول العالم

تحدث رئيس FIFA إلى ممثلي مجموعة Hyundai في مقرها في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول

ترتبط علامة Hyundai بشراكة مثمرة مع FIFA منذ عام 1999

عقد إنفانتينو كذلك اجتماعاً مع مسؤولي نادي أولسان المتأهل إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™

خلال زيارة قام بها لمقر مجموعة Hyundai Motor متعددة الجنسيات لتصنيع السيارات في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، أشاد رئيس FIFA جاني إنفانتينو بأهمية مساهمة المجموعة في تطوير كرة القدم حول العالم.

تُعتبر المجموعة، بشركاتها التابعة لها (Hyundai Motor وKia وGenesis)، ثالث أكبر جهة مصنِّعة للسيارات في العالم، ويعود تاريخ تعاونها مع FIFA إلى 25 سنة، وهو ما يجعلها تضطلع بدور محوري في ضمان كفاءة عمليات النقل المستدام في مختلف فعاليات وبطولات FIFA. كما تُعد المجموعة من أعرق جهات تصنيع السيارات الراعية في اللعبة، وتشمل عقود الرعاية التي ترتبط بها نادي أتليتيكو مدريد المتأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™، وبطولة كأس ليبرتادوريس، وكذلك FIFA.

“وقال رئيس FIFA: "سُررتُ للغاية بلقاء إوي سون تشونغ المدير التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، وكارل كيم رئيس ومدير التخطيط في المجموعة، وسونغوون جيي نائب رئيس شركة هيونداي موتور، في سيئول.

يرتبط FIFA ومجموعة هيونداي موتور بشراكة قديمة والتزام مشترك بجعل كرة القدم لعبة عالمية بحقّ. وقد شكَّل هذا الاجتماع فرصة عظيمة لاستعراض النجاحات السابقة، والتحاور بشأن مشاريع مستقبلية، كما أعربتُ عن شكري لكل أولئك الذين بذلوا جهوداً كبيرة في إطار الحرص على مضي التعاون بكل سلاسة على مدى السنوات".

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ويعود تاريخ أول تعاون بين مجموعة هيونداي موتور وFIFA إلى عام 1999، وشمل ذلك توقيع اتفاق لرعاية 13 بطولة ينظمها FIFA، بما في ذلك بطولة كأس العالم FIFA كوريا الجنوبية/اليابان 2002™. ومنذ ذلك التاريخ، شملت حزمة الرعاية مجموعة من حقوق شاملة لكافة بطولات FIFA، بما في ذلك بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™ وكأس العالم FIFA™ وكأس العالم لكرة قدم الصالات FIFA™.

أما في بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، فقد انضمت مجموعة هيونداي موتور إلى FIFA في جهود تنظيم بطولة مستدامة، ووفّرت 616 حافلة رسمية للنهائيات، وشمل ذلك 446 حافلة للعامة، و170 للأنشطة التجارية ونقل ممثلي الاتحادات الوطنية والشخصيات الهامة ومسؤولي البطولة، حيث كانت نصف تلك السيارات وجزء من الحافلات التجارية صديقة للبيئة.

وفي مايو/أيار 2023، جددت الشركات التابعة لمجموعة هيونداي موتور وشركة Kia اتفاقية الشراكة مع FIFA والتي تعتبر بموجبها شريك النقل الرسمي، مع انخراط شركتي Boston Dynamics وSupernal التابعتين للمجموعة في الاتفاقية كذلك. وتشمل هذه الشراكة عدة بطولات مرموقة ينظمها FIFA، بما في ذلك نسخة كأس العالم FIFA™ الموسعة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026.

يُذكر أن رئيس FIFA كان قد استهل زيارته إلى البلاد يوم الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول، وكانت له محطة في مقر اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، حيث التقى بـ كيم كوانغ جوك، المدير التنفيذي لنادي أولسان، بطل الدوري الكوري، والذي سيخوض النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA بحلّتها الجديدة والتي ستُنظَّم في 12 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025.

“وقال إنفانتينو عن ذلك: "كان من دواعي سروري الالتقاء بالمدير التنفيذي لنادي أولسان، كيم كوانغ جوك، ولمستُ حماسته بتجمّع 32 من أفضل أندية العالم للتنافس على لقب بطولة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل.

"ستكون هذه البطولة العالمية الشاملة تجسيداً للأمل والفرص، وستمثِّل بداية مرحلة جديدة في عالم كرة قدم الأندية، حيث تنطلق البطولة في 15 يونيو/حزيران 2025، وسيتم تتويج الفائز في 13 يوليو/تموز 2025. فلننقل أنديتنا للعالمية."