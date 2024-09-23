جياني إنفانتينو يشيد بتأثير بطولة كأس العالم للمشردين مع انطلاق نسخة 2024

رئيس FIFA يوضح أن البطولة "تتمحور حول استغلال سحر كرة القدم لتغيير حياة الناس للأفضل"

44 دولة ممثلة بفرق للرجال والسيدات في المسابقة التي تستضيفها عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، حيث تقام أول نسخة من كأس العالم للمشردين في آسيا.

ستعمل منصة +FIFA على بث أحداث البطولة بأكملها خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 28 سبتمبر/أيلول

أكد رئيس FIFA جياني إنفانتينو أن بطولة كأس العالم للمشردين تُظهر "ما تنطوي عليه كرة القدم من قوة مذهلة على تحقيق الخير"، مشيداً مع انطلاق نسخة 2024 في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول بالتأثير الهام للعبة في قضية المشردين على الصعيد العالمي. وكانت بطولة كأس العالم للمشردين قد أُطلقت كحدث سنوي خلال عام 2003، حيث أثرت بشكل إيجابي على حياة 1.2 مليون من الأشخاص الذين يعيشون بلا مأوى في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال منحهم فرصة تمثيل بلدانهم في بطولة فريدة من نوعها حيث يتألف كل فريق من أربعة لاعبين. هذا وقد وقع الرئيس إنفانتينو مذكرة تفاهم مع نظيره ميل يونغ في أغسطس/آب لدعم مؤسسة كأس العالم للمشردين، التي تنظم هذه البطولة.

وبمناسبة نسخة 2024، شهدت العاصمة الكورية حضور حوالي 450 لاعباً يمثلون 44 دولة، وذلك للمشاركة ضمن منافسات بطولتي الرجال والسيدات التي انطلقت يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول، إذ لن يتنافسوا فقط على الألقاب وإيجاد موطئ قدم في منصة التتويج خلال البطولة التي تستضيفها جامعة هانيانغ في سيؤول، بل سيسعون أيضاً إلى إحداث تغيير إيجابي في حياتهم وإعادة النظر في تصوراتهم عن ظاهرة التشرد بشكل عام. وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA، الذي أشاد بمؤسس ورئيس كأس العالم للمشردين ميل يونغ، لما كان لفكرته المبتكرة من تأثير إيجابي، مؤكداً أن "هذه البطولة أكثر بكثير من مجرد [ملتقى] لتسجيل الأهداف والفوز بالميداليات، رغم ما ينطوي عليه ذلك من أهمية بالغة بالطبع"، مضيفاً في المقابل أنها "تتمحور حول استغلال سحر كرة القدم لتغيير حياة الناس للأفضل".

إن هذه البطولة لا تتعلق فقط بتسجيل الأهداف والفوز بالميداليات - على الرغم من أنها مهمة للغاية بالطبع - بل إنها تتعلق باستخدام سحر كرة القدم لتغيير حياة الناس للأفضل جياني إنفانتينو رئيس FIFA

“وتابع: "منذ أن شارك ميل يونغ في إطلاق هذه المبادرة الرائعة قبل 20 عاماً، تغيرت حياة الكثير من الناس بالفعل، حيث وجد المشاركون فيها وظائف ومنازل وأصبحوا جزءا من حراك أكبر. إنها تُظهر حقاً ما تنطوي عليه كرة القدم من قوة مذهلة على تحقيق الخير، وهو ما نؤمن به أيضاً في FIFA، ولذا نحن فخورون بالدور الذي نلعبه في سبيل دعم بطولات السيدات والرجال، واستغلال صوتنا لدعم الشبكة العالمية لمؤسسة كأس العالم للمشردين، والتي تضم دولاً أعضاء في كل قارة". وبعد إبرام مذكرة التفاهم في أغسطس/آب، لن يقتصر دعم FIFA للمؤسسة على توفير المواد والمعدات اللازمة، بما في ذلك الميداليات والكؤوس، بل سيضمن هذا الاتفاق أيضاً بث أحداث نسخة 2024 من البطولة على منصة +FIFA طوال أيام المنافسات السبعة.