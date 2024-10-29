"أشعر بالفخر والاعتزاز": رئيس FIFA يتسلم ماسة آسيا في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي

حصل جياني إنفانتينو على الجائزة تقديراً لدعمه لتطوير كرة القدم

ماسة آسيا هي الجائزة الفردية الأكثر تقديرًا في كرة القدم الآسيوية

أقيم حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي 2023 في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية

أعرب جياني إنفانتينو رئيس FIFA عن فخره واعتزازه بعد حصوله على ماسة آسيا - أرفع وسام في كرة القدم الآسيوية - خلال حفل توزيع الجوائز للاتحاد الآسيوي السنوي والذي احتضنته سيؤول، عاصمة كوريا الجنوبية.

وجاء تسليم الجائزة التي قدمها له رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة خلال الحفل الذي أقيم في قصر السلام الكبير الشهير في جامعة كيونغ تقديراً لدعمه المستمر في تطوير كرة القدم الآسيوية والعالمية.

أصبحت آسيا مركزاً لكرة القدم العالمية، حيث استضافت كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ التي حققت نجاحاً كبيراً، كما شاركت في استضافة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023™، بالإضافة إلى النسخ الأخيرة من كأس العالم للأندية ومسابقات FIFA للفئات العمرية المختلفة وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية. وقد تضمنت هذه البطولات لحظات رائدة مثل بطولة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™، وهي أول بطولة FIFA تقام في آسيا الوسطى، وكأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA ™، وهي أول بطولة FIFA تقام في إندونيسيا.

"وفي هذا الصدد قال رئيس FIFA: "أشعر بالفخر والتواضع والاعتزاز حيال حصولي على جائزة ماسة آسيا المرموقة في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي 2023 هنا في سيول. بينما تمثل الجائزة تقديراً لعملي كرئيس FIFA إلا أنها ترمز أيضاً إلى التفاني والعمل الجاد لجميع الأطراف المعنية في آسيا الذين يعملون بلا كلل لاستخدام كرة القدم كمنارة للأمل والفرص للجميع، وبشكل شمولي.

أشكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعلى رأسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد، وأشكركم جميعاً من أعماق قلبي. هذه الجائزة تخصّني بقدر ما تخصّكم جميعًا - أي جميع الرؤساء والأمناء العموميين والمسؤولين والحكام واللاعبين والمشجعين، وببساطة جميع شعوب آسيا. كما أنني متحمس أكثر لمواصلة العمل معكم للارتقاء بكرة القدم في آسيا إلى قمة العالم."

من جهته قال الشيخ سلمان إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدى تسليمه الجائزة لإنفانتينو: "ممتن إلى الأبد للرئيس إنفانتينو على دعمه المتواصل وتفانيه في تعزيز اللعبة الجميلة في جميع أنحاء قارتنا العظيمة".

وأضاف: "لقد ترك تفانيه وشغفه باللعبة والتزامه بأجندة الإصلاحات بصمة رائعة ليس فقط في استعادة الثقة في رياضتنا في جميع أنحاء العالم، بل أيضاً في توحيد أسرة كرة القدم العالمية، بما في ذلك آسيا، ونحن فخورون للغاية بالاحتفال بمساهماته الرائعة في كرة القدم الآسيوية".

وأعرب عن شكره للسيد إنفانتينو على دعم FIFA خلال جائحة كوفيد-19، وقال إن التوسع في بطولات FIFA تحت رئاسة السيد إنفانتينو، ومنح المزيد من المنتخبات الوطنية فرص اللعب على الساحة العالمية في جميع المستويات العمرية، لعب دوراً مهماً في رفع مستوى كرة القدم الآسيوية.