جياني إنفانتينو يحتفل بمرور 90 عاماً على تأسيس اتحاد قبرص لكرة القدم

رئيس FIFA يهنئ اتحاد قبرص لكرة القدم (CFA) على تحقيق "سجل حافل وطويل" من الإنجازات منذ نشأته من 9 عقود

يشيد بجهود اتحاد قبرص لكرة القدم في ترويج كرة القدم للسيدات في هذه الدولة "العاشقة" لكرة القدم

يشيد "بمدى تحسّن" أداء المنتخبات الوطنية وفرق أندية كرة القدم ويصرح أن ذلك تحقق بفضل الجهود المبذولة من اتحاد قبرص لكرة القدم

هنأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو اتحاد قبرص لكرة القدم بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيسه، مصرحاً أن هذه نقطة فارقة "إنجاز رائع".

تأسس اتحاد قبرص لكرة القدم عام 1934 وأصبح عضواً في FIFA منذ إقامة المؤتمر العادي السادس والعشرين في عاصمة المملكة المتحدة، لندن، بتاريخ 27 يوليو/تموز 1948. ولعبت هذه الدولة الأوروبية مباراتها الدولية الرسمية الأولى في تصفيات كأس العالم 1962‎ FIFA،Ô وشارك فريق المنتخب الوطني الأول للرجال منذ ذلك الحين في كل جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFAÔ.

وجه رئيس FIFA رسالة مصورة للجميع، عُرضَت خلال احتفالات الذكرى المئوية المقامة في مدينة ليماسول في قبرص قائلاً: "تهانينا لكم جميعاً على مرور 90 عاماً على تأسيس اتحاد قبرص لكرة القدم، إنه حقاً إنجاز رائع. فقد تمكن اتحادكم من تحقيق سجل طويل وحافل بالتعاون وتطوير كرة القدم والتقدّم والنجاح على كل مستويات كرة القدم للرجال والسيدات والشباب."

سلط السيد إنفانتينو الضوء على الجهود التي بذلها اتحاد قبرص لكرة القدم في دعم كرة القدم للسيدات، حيث ذكر أن المنتخب الوطني الأول صنع التاريخ عند مشاركته في تصفيات كأس العالم للسيدات FIFAÔ لأول مرة قبل بطولة 2023.

فأردف قالاً: "لقد كانت هذه خطوة مهمة في المضي قدماً نحو مواصلة تطوير مشهد كرة القدم للسيدات في جميع أنحاء الجزيرة. وقبرص دولة معروفة بمدى عشقها لكرة القدم، وشهد أداء منتخباتكم الوطنية وفرق الأندية تحسناً ملحوظاً في المنافسات الدولية مع مرور السنوات، وذلك بفضل جهودكم الرائعة وتفانيكم."

أعرب رئيس FIFA أيضاً عن تقديره لرئيسيّ اتحاد قبرص لكرة القدم وعضويّ مجلس FIFA السابقين، ماريوس ليفكاريتيس وكوستاكيس كوتسوكومنيس، ووصف الأخير الذي توفي سنة 2018 - بأنه "رجل أحب كرة القدم وحرص على تجسيد شغفه بها قبرص". توجه السيد إنفانتينو بالشكر أيضاً لرئيس اتحاد قبرص لكرة القدم الحالي جورج كوماس على "جميع جهوده القيّمة في دعم المشهد الكروي وتطويره على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي".