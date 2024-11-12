إنفانتينو: كأس العالم للأندية سيمنح لأندية أمريكا الجنوبية فرصاً إضافية لمواجهة فرق من مختلف أنحاء العالم

توجه إنفانتينو بكلمة عبر الفيديو للمشاركين في قمة أوليه الرياضية المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس

ستُشارك ستة أندية من القارة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA™

ستكون البطولة الجديدة بمثابة انطلاق حقبة جديدة في عالم كرة قدم الأندية

عبر كلمة بالفيديو ألقاها أمام قمة أوليه الرياضية المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أشار رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى الفرص الجديدة التي ستتيحها بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بنسختها الموسعة التي تشمل 32 نادياً أمام الفرق الأمريكية الجنوبية.

يُذكر أن ستة أندية من القارة ستُشارك في النسخة الأولى من البطولة بحلّتها الجديدة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025، وهي فلامنغو وفلومينينسي وبالميراس وريفر بليت وبوكا جونيور، والفريق الفائز بنهائي كأس ليبرتادوريس بين أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو.

وفي معرض الكلمة التي توجّه بها للمشاركين في المؤتمر من شخصيات قيادية وخبراء ومسؤولين تنفيذيين ولاعبين وأساطير من عالم المستديرة الساحرة، قال رئيس FIFA: "أعرف مدى رغبة أندية أمريكا الجنوبية في مواجهة منافسين من شتى أرجاء العالم، وستخلق هذه البطولة الكثير من الفرص الإضافية لتحويل ذلك إلى حقيقة".

واستحضر إنفانتينو كيف سافرت جماهير أمريكا الجنوبية حول العالم لمتابعة أنديتها في مواجهة فرق أوروبية خلال النسخ السابقة من البطولات الدولية.وأشار في هذا الصدد: "بالنظر إلى أن الندية الكروية بين بوكا وريفر هي من بين الأشد في عالم كرة قدم الأندية، سيكون من الرائع أن نشهد مشاركتهما في (البطولة التي تستضيفها) الولايات المتحدة الأمريكية... وينطبق الأمر نفسه على فلامنغو وفلومينينسي. والآن، بعد 150 سنة، حان الوقت للتعامل مع هذه الخصومات الكروية المحلية من منظور عالمي". "وأردف قائلاً: "شهدنا في الماضي توجّه عشرات آلاف الجماهير من مختلف أرجاء الأرجنتين لمشاهدة مباريات بوكا وريفر في كأس الإنتركونتيننتال أو نسخ كأس العالم للأندية (FIFA) في اليابان بحلته القديمة. سنحظى خلال السنوات القليلة المقبلة باحتفال أكبر حتى، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا سنكون أكثر قرباً، وأن الناديين يحظيان بدعم هائل في الولايات المتحدة الأمريكية".

كما أكد رئيس FIFA على أن البطولة الجديدة ستكون بمثابة انطلاق مرحلة جديدة في عالم كرة قدم الأندية، وختم حديثه قائلاً: "ستجلب بطولة كأس العالم للأندية FIFA سحر بطولة كأس العالم إلى كرة قدم الأندية، وستكون بداية (حدث) تاريخي يُغيّر رياضتنا إلى ما هو أفضل لأجيال المستقبل، التي ستأتي وستستمتع باللعبة بقدر استمتاعنا بها".