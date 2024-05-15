رئيس FIFA: إطلاق كأس العالم للأندية للسيدات FIFA سيكون أمراً جوهرياً للعبة

جياني إنفانتينو: تشكّل البطولة الجديدة فرصة أمام الأندية للعب على الساحة الدولية

من شأن البطولة الجديدة أن "تنقل كرة القدم للسيدات لمستوى غير مسبوق"

ستسهّل روزنامة المباريات الدولية للسيدات (WIMC) اللعب مع المنتخبات الوطنية

أشار رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى أن إطلاق كأس العالم للأندية للسيدات FIFA™ بمشاركة 16 فريقاً سيكون أمراً "جوهرياً" لكرة القدم للسيدات، وسيُمثِّل فرصة منتظرة أمام الأندية للتألق على الساحة العالمية. وكان مجلس FIFA المنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك قبل يومين من انطلاق أعمال كونغرس FIFA الـ74 قد تبنى بالإجماع روزنامة المباريات الدولية للسيدات (WIMC) لدورة 2026-2029، واقترح تنظيم النسخة الأولى من كأس العالم للأندية للسيدات FIFA في شهري في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026.

وأشار رئيس FIFA إلى أن من شأن البطولة الجديدة أن تحافظ على زخم بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ التي شهدت كسر الكثير من الأرقام القياسية وشكّلت نقطة تحوّل في مسيرة اللعبة. وفي تصريح له عقب اختتام أعمال مجلس FIFA، قال إنفانتينو: "إنه أمر جوهريّ بعد النجاح الهائل في أستراليا ونيوزيلندا خلال نسخة العام الماضي من كأس العالم للسيدات FIFA التي تابعها مليوني شخص في الملاعب (و)ملياري شخص حول العالم، بحيث نبني على هذا النجاح ونطلق بطولات عالمية جديدة، لأن كرة القدم للمنتخبات تعتمد بطبيعة الحال على كرة القدم للأندية أيضاً."

اجتماع مجلس FIFA الثامن والعشرون | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 04:03

وأردف الرئيس قائلاً: "لا يوجد حتى الآن بطولة عالمية لأندية السيدات، ومع ذلك نطلب من الأندية حول العالم أن تُطلق فرقاً للسيدات. يتوجّب علينا أن نمنح اللاعبات فرصة للعب على الساحة الدولية، وللتطوّر في كافة قارات العالم. ولهذا السبب [نرغب بتنظيم بطولة] كأس العالم للأندية للسيدات FIFA في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026 بمشاركة 16 فريقاً."

وأضاف "مجرّد تنظيم هذه البطولة سيكون كافياً لتشكيل دفعة لكرة القدم للأندية للسيدات حول العالم بحيث تبلغ مستوى غير مسبوق، لأنها ستشهد مشاركة أفضل اللاعبات من كافة أرجاء العالم بحيث يُظهرن مواهبهن."

كما أكد رئيس FIFA على أن روزنامة المباريات الدولية للسيدات الجديدة خضعت "لنقاش مستفيض مع كافة الجهات الفاعلة في كرة القدم للسيدات، واعتمدت على تجارب الماضي مع استشراف للمستقبل، بحيث تم الانتقال من ثلاثة أنواع من فترات المباريات الدولية إلى نوعين اثنين فقط." وقال "وهو ما يعني أنها أفضل تنسيقاً بكثير، بحيث يكون أكثر سهولة بالنسبة للاعبات اللعب مع منتخباتهن الوطنية، وكذلك من أجل حماية المباريات والدوريات والأندية وبطولات المنتخبات، وبالأخص حماية اللاعبات في البطولات، بما في ذلك دورة الألعاب الأوليمبية."

وكان مجلس FIFA قد اعتمد تعديلات هامة على اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبات وانتقالاتهن لحماية صحتهن وصحة المدربين والمدربات، وهو ما قال عنه رئيس FIFA: "نتحدث هنا بشكل رئيسي عن الأمومة والحمل وتبني الأطفال ومسائل عائلية. وها نحن ننتقل (الآن) إلى المستوى التالي لمنح حماية أكبر وأقوى للنساء فيما يتعلق بكرة القدم للسيدات، وحرصاً على عدم خسارتهن للعقود التي تربطهن مع أنديتهن. إنهن محميات. وفي حال توسُّع العائلة مع قدوم أطفال، فإن الأطفال مُرحَّب بهم، ومُرحَّب بأمهاتهم كذلك للعب كرة القدم، والاستمرار بذلك."