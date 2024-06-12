رئيس FIFA يزور مالاوي ويعزي في وفاة نائب رئيس البلاد

كان الدكتور ساولوس كلاوس تشيليما من بين ضحايا حادث تحطم طائرة في 10 يونيو/حزيران

قدّم رئيس FIFA تعازيه في لقاءاته مع رئيس اتحاد كرة القدم في مالاوي السيد فليتوود هايا وأرملة الدكتور تشيليما

تم تنكيس الأعلام في مقر FIFA في زيوريخ تقديراً للراحل

استهل جياني إنفانتينو زيارته إلى مالاوي بالتعبير عن حزنه وتعازيه في أعقاب حادث تحطّم الطائرة الذي وقع في 10 يونيو/حزيران الذي أودى بحياة نائب الرئيس الدكتور ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين، بمن فيهم السيدة الأولى السابقة شانيل دزيمبيري. بدأ رئيس FIFA يومه بلقاء رئيس اتحاد كرة القدم في مالاوي السيد فليتوود هايا ووزير الشباب والرياضة في البلاد السيد أوتشيزي مكانداويري الذي انضم إليه في الوقت الذي قدّم فيه السيد إنفانتينو تعازيه لرئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا. وقد تم تنكيس علم مالاوي وأعلام الاتحادات القارية الستة في مقر FIFA في زيوريخ.

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وقال السيد إنفانتينو، الذي التقى أيضاً بأرملة الدكتور تشيليما، ماري، وقدّم لها باقة من الزهور وقميصاً يحمل اسم زوجها الراحل "أردنا أن نعبّر بحضورنا عن قربنا من شعب مالاوي في هذه اللحظات المأساوية، وأننا هنا لنكون معاً، وأننا هنا لنذكر بأن كرة القدم توحّدنا جميعاً." وأضاف "لهذا السبب، كان من المهم لي ولنا جميعاً أن نأتي إلى هنا على الرغم من الحادث المأساوي."

وقال رئيس اتحاد كرة القدم في مالاوي السيد فليتوود هيا "إن قدوم رئيس FIFA يمثّل حدثاً تاريخياً للغاية. كنا نود أن يأتي في موقف فرح. لسوء الحظ، نحن في حالة حزن، ونحن نوّد أن نعبر عن امتناننا له لتضامنه معنا خلال هذه الفترة المؤلمة، وهذا يدل على أن كرة القدم توحّدنا كما يُثبت على أرض الواقع أن كرة القدم تحدث على مستوى العالم." وأضاف "هذا يعني أن كرة القدم جلبت لشعب مالاوي الأمل وهم في حالة حداد وهذا ما يفترض أن تفعله كرة القدم."

زيارة رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى مالاوي 04:33

كما التقى السيد إنفانتينو باللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم في مالاوي واستمتع بمناقشة مع نجمة هجوم منتخب مالاوي للسيدات تابيثا تشاوينغا، التي اختيرت أفضل لاعبة في إيطاليا للسيدات في موسم 2022-2023 أثناء لعبها في إنترناسيونالي قبل انتقالها إلى باريس سان جيرمان.

وقال في هذا الصدد "تابيثا لاعبة كرة قدم رائعة وهي من أفضل اللاعبات في الوقت الحالي: لقد لعبت بقميص بعض الأندية الكبرى، لكن الأهم من ذلك، أود أن أقول إنها تمثل قدوة للكثير من الفتيات والسيدات، ليس فقط في مالاوي ولكن في مختلف أنحاء إفريقيا بل والعالم كله." وأضاف "لقد عاشت قصة نجاح رائعة. ونحن هنا لدعم تابيثا ودعم ما تمثله للكثير من الفتيات والسيدات حول العالم، كما أن حقيقة نجاحها ومواصلتها للتألق هو خير دليل للجميع على أنه بالمرونة والعمل الجاد والشغف والموهبة أيضاً، ولديكم مواهب كثيرة هنا في مالاوي."

كرة القدم توحّد الناس لأننا نؤمن بأشياء مختلفة لكننا نترك كل شيء ونذهب إلى الملعب لدعم الفريق. تابيثا تشاوينغا مهاجمة منتخب مالاوي للسيدات

كما أتاحت هذه الزيارة الفرصة لرئيس FIFA، الذي سبق له أن التقى بالسيد هايا في ديسمبر/كانون 2023 في قمة FIFA لكرة القدم في جدة بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة أعمال التطوير التي تمّت بدعم من FIFA.

ففي إطار مذكرة التفاهم بين FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية، تم افتتاح أكاديمية شاملة في مزوزو، كما انضمت مالاوي إلى برنامج Football for Schools التابع لـFIFA الذي يدرّس مهارات كرة القدم إلى جانب المهارات الأكاديمية والحياتية. كما تم توسيع المرافق في مركز تشويمبي الفني في بلانتاير بإضافة مدرج مغطى ونفق للاعبين وغرف لتغيير الملابس، وقد أدت هذه التحسينات إلى تحويله إلى استاد مصغر يُمكن استخدامه لتدريبات المنتخب الوطني وملاعب لمباريات الناشئين، ما يساعد على تقليل ازدحام المباريات في الاستاد الوطني في بلانتاير.

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