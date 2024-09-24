رئيس FIFA يهنئ رئيس الوزراء الإسباني على ما تحققه بلاده من نجاحات كروية

التقى جياني إنفانتينو برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في نيويورك

استفادت المنتخبات الإسبانية من صقل ناجح للمهارات الكروية

تسعى إسبانيا للتشارك في استضافة منافسات كأس العالم FIFA 2030™ مع المغرب والبرتغال

خلال لقاء جمع بينهما بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، توجَّه رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالتهنئة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على النجاحات الكروية المستمرة التي تحققها بلاده. وتباحَث إنفانتينو وسانشيز بخصوص بطولة كأس العالم FIFA 2030™ التي تقدّمت إسبانيا بطلب استضافتها في ملف مشترك مع البرتغال والمغرب، وتناقشا عن كيفية استغلال كرة القدم لتوحيد الشعوب.

وكان المنتخب الإسباني قد عزز هذه السنة رصيده الزاخر بالإنجازات الكروية، إثر تتويجه بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024 وبلقب بطولة كرة القدم الأولمبية للرجال باريس 2024، في تأكيد على قدرة البلاد على صقل المواهب الصاعدة في عالم المستديرة الساحرة. يُذكر أن الإسبانيات متربعات على عرش كأس العالم للسيدات FIFA™، إثر اعتلائهن منصة التتويج في أستراليا وأوتياروا/نيوزيلندا عام 2023، وكذلك كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA الهند 2022™.

"وعن هذا اللقاء، قال رئيس FIFA: "تشرَّفتُ بالتقاء رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لمناقشة كيفية استغلال كرة القدم للتقريب بين الشعوب، بالنظر إلى أن اللعبة الجميلة تلقى صدى لدى الشعوب والثقافات حول العالم. كما توجّهتُ بالشكر إلى رئيس الوزراء سانشيز على دعمه المستمر للعبتنا الجميلة، وهو ما يتجلى بالنجاحات الأخيرة التي حققتها المنتخبات الإسبانية للسيدات والرجال. لطالما رعت إسبانيا مواهب عالمية المستوى، وسيستمر FIFA بالعمل مع الجهات المعنية هناك لضمان أن تستمر كرة القدم بالربط بين الشعوب وتوفير الفرص وتحقيق الأحلام". معلومٌ أن ملف المغرب/البرتغال/إسبانيا هو ملف الاستضافة الوحيد المرشَّح لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA 2030، والذي سيشهد إقامة مباراة واحدة في كل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي للاحتفال بالذكرى السنوية المئوية على تنظيم البطولة في أوروغواي عام 1930.