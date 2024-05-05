رئيس FIFA يهنئ اتحاد غرينادا لكرة القدم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه

تلقّى اتحاد غرينادا لكرة القدم التهنئة من رئيس FIFA جياني إنفانتينو بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه والتي تم الاحتفال بها بمباراة بين أساطير الكاريبي وأساطير بقية العالم. أقيمت المباراة على ملعب كيراني جيمس، الذي يحمل اسم الرياضي الغرينادي الذي فاز بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر للرجال في دورة الألعاب الأوليمبية 2012. ضم الفريق الكاريبي أساطير من بينهم راسل لاتابي وبيرنت سانشو وشاكا هيسلوب بينما ضم فريق أساطير بقية العالم إيمانويل أديبايور وجاي جاي أوكوتشا ونوانكو كانو وأنتوني بافو والحسن ندور ودواين دي روزاريو وسالومون كالو. وجاء الاحتفال بعد إطلاق برنامج Football for Schools في غرينادا في 2 مايو/أيار.

من جهته قال رئيس FIFA متذكراً زيارته لغرينادا عندما حضر افتتاح مقر اتحاد غرينادا لكرة القدم: "تهانينا لكم جميعاً بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس اتحاد غرينادا لكرة القدم. يا له من إنجاز تاريخي." وأضاف "لقد سعدت بزيارة بلدكم الجميل في عام 2017، وبالإضافة إلى كرم الضيافة الرائع، أدهشني شغف الناس وحماسهم لكرة القدم. أعلم أن اتحاد غرينادا لكرة القدم يعمل جاهداً لجعل رياضتنا في متناول الشباب في جميع أنحاء البلاد، ويسعدني أنكم أطلقتم للتو برنامج Football For Schools والذي سيجلب متعة كرة القدم إلى مدارسكم مستغلاً قوتها الفريدة لتعليم القيم المهمة لأولادكم وبناتكم، والاستثمار في مستقبل البلاد."

تأسس اتحاد غيرنادا لكرة القدم في عام 1924، ما يجعله واحداً من أقدم الاتحادات في منطقة الكاريبي، وانضم إلى FIFA واتحاد منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (Concacaf) في عام 1978، أي بعد أربع سنوات من استقلال البلاد. لعب المنتخب الوطني للرجال أول مباراة دولية له على الإطلاق في عام 1934 ضد غويانا البريطانية كما خاض أولى مبارياته التنافسية في التصفيات المؤهلة لكأس الاتحاد الكاريبي لكرة القدم في 1979. شارك منتخب غرينادا المعروف باسم Spice Boys في تصفيات كأس العالم للمرة الأولى في تصفيات نسخة فرنسا 1998 حيث فاز في أول مواجهة على غويانا بنتيجة 2-1 في مارس/آذار 1996. تأهل منتخب غرينادا إلى الكأس الذهبية لاتحاد Concacaf في ثلاث مناسبات، وكان أول ظهور له في عام 2009، وحل وصيفاً لكأس اتحاد الكاريبي لكرة القدم في 2008. وظهر منتخب غرينادا للسيدات في تصنيف FIFA للمرة الأولى في 2006. وأضاف إنفانتنيو: "أؤكد لكم أنه يمكنكم دائمًا الاعتماد على دعم FIFA لتطوير كرة القدم في البلاد واستخدام قوتها الاجتماعية لصالح الأجيال القادمة."