أشاد جياني إنفانتينو بـ"المتحف الخاص" الذي أقيم تكريماً لفيرينتس بوشكاش

هنأ رئيس FIFA الاتحاد المجري لكرة القدم على جهوده في مشروع تكريم عظماء كرة القدم على مر العصور.

قال السيد إنفانتينو: "يجب علينا أن نعتز بمساهمة فيرينتس بوشكاش في اللعبة العالمية،"

سيتم افتتاح المتحف في موقع الاستاد الوطني، بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست

وجّه السيد جياني إنفانتينو، رئيس FIFA التهنئة إلى الاتحاد المجري لكرة القدم مُثنياً على الجهود المبذولة لإحياء ذكرى أسطورة كرة القدم فيرينتس بوشكاش بافتتاح "متحف خاص" مكرس لمسيرته الكروية في بودابست، عاصمة المجر، وذلك تزامناً مع مناسبة تخلد إحدى أهم مبارياته.

يُعتبر بوشكاش أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور بلا منازع، وكان نجم الفريق الذهبي المجري، ولا يزال هو ورفاقه محط تقدير وإجلال في هذه الدولة الواقعة في وسط أوروبا حتى يومنا هذا.

افتُتح الملعب الوطني المجري عام 2019، وحافظ على اسم بوشكاش تيمناً بمسبوقه، ويضم المبنى الواقع في موقع الملعب حالياً متحفاً يوثق حياة بوشكاش منذ طفولته في بودابست وحتى صعوده ليكون واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

حصد بوشكاش خمسة ألقاب للدوري المجري مع نادي بودابست هونفيد قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 1958، حيث توج بخمسة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب كأس الأندية الأوروبية البطلة – وهو الاسم السابق لبطولة دوري أبطال أوروبا الحالية، مرتدياً القميص الأبيض الشهير للفريق الإسباني.

حقق بوشكاش رقماً قياسياً بإحرازه 84 هدفاً في 85 مباراة دولية فقط مع منتخب بلاده، كما توج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية عام 1952 في فنلندا. في عام 2009، أنشأ FIFA جائزة بوشكاش من FIFA، والتي كانت تُمنح - حتى هذا العام - لصاحب أفضل هدف في أي دوري في أي مكان في العالم. اعتبارًا من حفل جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024، ستُمنح جائزة بوشكاش لأفضل هدف في كرة القدم للرجال على مستوى العالم.

وقال السيد إنفانتينو عن "العملاق المجري السريع"، الذي وافته المنية عام 2006. "أهنئكم على الجهد المبذول في إحياء ذكرى أسطورة كرة القدم فيرينتس بوشكاش من خلال هذا المتحف المميز". في هذه الذكرى السنوية السبعين لوصول المنتخب المجري العظيم إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 1954، يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى أن نُكرم إرث اللاعب الأسطوري فيرينتس بوشكاش ونُقدر إسهاماته الجليلة في عالم كرة القدم.

"نقوم بذلك سنوياً في FIFA، حيث يحصل أفضل هدف في كل عام على جائزة بوشكاش، وفي الأول من أبريل عام 2027، سنحتفل بالذكرى المئوية لميلاده، وهو تاريخ بالغ الأهمية في تاريخ كرة القدم العالمي. ترك بوشكاش إرثاً عظيماً لمن شاهدوه يلعب ويسجل الأهداف بقميص هونفيد أو ريال مدريد. بل إن تألق هذا اللاعب كان أكثر وضوحاً على الصعيد الدولي، خاصةً خلال مسيرته مع المنتخب المجري، الذي يُعد أحد أبرز الفرق المميزة والأسطورية التي شهدها تاريخ رياضتنا.

لم يحظَ المنتخب المجري العظيم الذي تألق فيه بوشكاش بشرف رفع كأس العالم FIFAÔ، حيث مني بخسارة مؤلمة أمام ألمانيا الغربية في نهائي مونديال برن بسويسرا عام 1954. رغم ذلك، سيطروا على المشهد الكروي في خمسينيات القرن الماضي، وقدموا عروضاً استثنائية، أبرزها في 25 نوفمبر\تشرين الثاني عام 1953 على ملعب ويمبلي، حيث حققوا إنجازاً تاريخياً كأول منتخب قاري أوروبي يفوز على الأراضي الإنجليزية.

أشاد جياني إنفانتينو بـ"المتحف الخاص" الذي أقيم تكريماً لفيرينتس بوشكاش 02:59

وقال السيد إنفانتينو في رسالة مصورة بالفيديو إلى الجمهور الذي ضمّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بالإضافة إلى نائب رئيس FIFA ورئيس الاتحاد المجري لكرة القدم ساندور تشانيي في حفل افتتاح المتحف: "في الواقع، قبل 71 عاماً بالضبط، هزمت المجر إنجلترا 6-3 في ويمبلي، في مباراة تركت أثراً بالغاً على مسار كرة القدم العالمية. يحتضن المتحف معرضاً فنياً رائعاً يخلّد مآثر هذا الفريق ومكانته التاريخية التي ستظل راسخة في قلوب عشاق كرة القدم المجرية إلى الأبد.