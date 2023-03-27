الاتحاد المجري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.mlsz.hu
العنوان
Kánai út 2.D,
1112 BUDAPEST
Hungary
طرق التواصل
الهاتف: +36-1/577 9500
البريد الإلكتروني:mlsz@mlsz.hu
فاكس: +36-1/577 9503
التنظيم
President
Sandor CSANYI
Vice President
Sandor BERZI
General Secretary
Marton VAGI
Treasurer
Gergely REMENYI
Media And Communication Manager
Marton DINNYES
Technical Director
Robert BARCZI
National Coach Men
Marco ROSSI
National Coach Women
Alexandra SZARVAS
Chairperson of the Referees Committee
Attila HANACSEK
Head/Director of the Referees Department
Sandor BERZI
Referee Coordinator
Attila HANACSEK
Futsal Coordinator
Peter MERSICH
تصنيف المجر
تصنيف منتخب المجر للرجال
تصنيف منتخب المجر للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
25
النمسا
النمسا
1546.10
26
السويد
السويد
1531.13
27
المجر
المجر
1525.13
28
نيجيريا
نيجيريا
1522.26
29
ويلز
ويلز
1521.88
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
41
سلوفنيا
سلوفنيا
1543.75
42
جامايكا
جامايكا
1542.94
43
المجر
المجر
1541.48
44
كوستاريكا
كوستاريكا
1532.85
45
رومانيا
رومانيا
1524.64
١٥ مارس ٢٠٢٤
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