الاتحاد المجري لكرة القدم

الاتحاد المجري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.mlsz.hu

العنوان

Kánai út 2.D,

1112 BUDAPEST

Hungary

طرق التواصل

الهاتف: +36-1/577 9500

البريد الإلكتروني:mlsz@mlsz.hu

فاكس: +36-1/577 9503

التنظيم

President

Sandor CSANYI

Vice President

Sandor BERZI

General Secretary

Marton VAGI

Treasurer

Gergely REMENYI

Media And Communication Manager

Marton DINNYES

Technical Director

Robert BARCZI

National Coach Men

Marco ROSSI

National Coach Women

Alexandra SZARVAS

Chairperson of the Referees Committee

Attila HANACSEK

Head/Director of the Referees Department

Sandor BERZI

Referee Coordinator

Attila HANACSEK

Futsal Coordinator

Peter MERSICH

تصنيف المجر

تصنيف منتخب المجر للرجال
تصنيف منتخب المجر للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
25
النمسا
النمسا
النمسا
1546.10
26
السويد
السويد
السويد
1531.13
27
المجر
المجر
المجر
1525.13
28
نيجيريا
نيجيريا
نيجيريا
1522.26
29
ويلز
ويلز
ويلز
1521.88

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
41
سلوفنيا
سلوفنيا
سلوفنيا
1543.75
42
جامايكا
جامايكا
جامايكا
1542.94
43
المجر
المجر
المجر
1541.48
44
كوستاريكا
كوستاريكا
كوستاريكا
1532.85
45
رومانيا
رومانيا
رومانيا
1524.64

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد المجري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد المجري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Budapest, Hungary - March 27: FIFA President Gianni Infantino (R) and Chairman of the European Club Association (ECA) Nasser Al-Khelaifi (L) during the signing of a Memorandum of Understanding between FIFA and European Club Association (ECA) on March 27, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Andreas B. Krueger/ECA)
المنظمة
FIFA يوقّع مذكرة تفاهم جديدة مع رابطة الأندية الأوروبية
٢٧ مارس ٢٠٢٣
ANDORRA LA VELLA, ANDORRA - OCTOBER 07: Cristiano Ronaldo of Portugal scores the opening goal past the goalkeeper Josep Gomes of Andorraduring the FIFA 2018 World Cup Qualifier between Andorra and Portugal at the Estadi Nacional on October 7, 2017 in Andorra la Vella, Andorra. (Photo by David Ramos/Getty Images)
البطولات
تصفيات كأس العالم بلغة الأرقام
٢٢ مارس ٢٠٢١
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البطولات
مباريات نهائية في كأس العالم صنعت التاريخ
١٧ ديسمبر ٢٠٢٠
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
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