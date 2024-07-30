رئيس اتحاد الكونغو لكرة القدم وجياني إنفانتينو يُناقشان تطوير كرة القدم في الكونغو

وقال رئيس FIFA "لقد سعدت بمقابلة رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم السيد جان غي مايولاس عند زيارتي للعاصمة الكونغولية برازافيل في عام 2021، وسُررت كذلك برؤية اتحاد كرة القدم وهو يقوم بعمل ممتاز في سبيل تطوير كرة القدم في البلاد." وقد سبق هذه الزيارة ضخ استثمارات لإنشاء مركز تقني جديد في منطقة إجنييه، والتي شُيّد فيها ملعبان من العشب الاصطناعي، وتمت إنارة أحد الملعبين بالأضواء الكاشفة في الوقت الحالي. وأضاف السيد إنفانتينو "الرئيس مايولاس يُعد من كبار الداعمين لجهود FIFA في تطوير كرة القدم في هذا الجزء الجميل من أفريقيا، وأتمنى له كل التوفيق في المستقبل."