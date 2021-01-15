اتحاد الكونغو لكرة القدم

اتحاد الكونغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fecofoot.cg

العنوان

2,

rue de la libération de Paris,

Arrondissement 3 Poto-Poto, BRAZZAVILLE

Congo

طرق التواصل

الهاتف: +242/06 666 84 87

البريد الإلكتروني:jeanguyblaisemayolas@yahoo.fr

التنظيم

President

Jean Guy MAYOLAS

Vice President

Boniface MALALOU CARLE

Jean KOSSA

Jean MOUSSODIA

Jean Paul FOUANI

General Secretary

Wantete BADJI

Treasurer

Valentin AMBENDE

Media And Communication Manager

Emmanuel KABA

Technical Director

Pascal BLIN

National Coach Men

Isaac NGATA

National Coach Women

Berjona MBEMBA

Chairperson of the Referees Committee

Rene LOUZAYA

Head/Director of the Referees Department

Antoine ENGANDZA

Referee Coordinator

Rene LOUZAYA

Futsal Coordinator

Charles OTENDE

تصنيف الكونغو

تصنيف منتخب الكونغو للرجال
تصنيف منتخب الكونغو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
110
موزامبيق
موزامبيق
موزامبيق
1184.49
111
كينيا
كينيا
كينيا
1181.92
112
الكونغو
الكونغو
الكونغو
1179.80
113
أذربيجان
أذربيجان
أذربيجان
1174.22
114
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1168.12

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
109
إندونيسيا
إندونيسيا
إندونيسيا
1179.93
110
جزر فارو
جزر فارو
جزر فارو
1171.65
111
الكونغو
الكونغو
الكونغو
1161.03
112
تاهيتي
تاهيتي
تاهيتي
1160.79
113
جزر كوك
جزر كوك
جزر كوك
1160.70

١٥ مارس ٢٠٢٤