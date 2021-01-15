اتحاد الكونغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fecofoot.cg
العنوان
2,
rue de la libération de Paris,
Arrondissement 3 Poto-Poto, BRAZZAVILLE
Congo
طرق التواصل
الهاتف: +242/06 666 84 87
البريد الإلكتروني:jeanguyblaisemayolas@yahoo.fr
التنظيم
President
Jean Guy MAYOLAS
Vice President
Boniface MALALOU CARLE
Jean KOSSA
Jean MOUSSODIA
Jean Paul FOUANI
General Secretary
Wantete BADJI
Treasurer
Valentin AMBENDE
Media And Communication Manager
Emmanuel KABA
Technical Director
Pascal BLIN
National Coach Men
Isaac NGATA
National Coach Women
Berjona MBEMBA
Chairperson of the Referees Committee
Rene LOUZAYA
Head/Director of the Referees Department
Antoine ENGANDZA
Referee Coordinator
Rene LOUZAYA
Futsal Coordinator
Charles OTENDE
تصنيف الكونغو
تصنيف منتخب الكونغو للرجال
تصنيف منتخب الكونغو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
110
موزامبيق
موزامبيق
1184.49
111
كينيا
كينيا
1181.92
112
الكونغو
الكونغو
1179.80
113
أذربيجان
أذربيجان
1174.22
114
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1168.12
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
109
إندونيسيا
إندونيسيا
1179.93
110
جزر فارو
جزر فارو
1171.65
111
الكونغو
الكونغو
1161.03
112
تاهيتي
تاهيتي
1160.79
113
جزر كوك
جزر كوك
1160.70
١٥ مارس ٢٠٢٤
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